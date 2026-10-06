Un singur kilometru poate face diferența pentru șoferi: ce trebuie să știi despre „regula celor 1.000 de metri” și contestarea amenzii

Șoferii români care știu că vor urma să conducă în afara țării, mai ales în țări precum Italia, trebuie să fie foarte atenți la regulile de circulație locale. La fel de important este să cunoască modul în care autoritățile italiene montează dispozitivele de măsurare a vitezei.

Este o regulă importantă în Italia Foto: Arhivă

Șoferii români care conduc în Italia și se lovesc de probleme precum amenzile sau chiar și suspendarea permisului, trebuie să verifice cu atenție legislația din această țară. Curtea de Casație din Italia a decis recent să aducă clarificări care pot ajuta șoferii să conteste amenzile primite pe drumurile extraurbane pentru viteză, dacă aparatele nu au fost amplasate corect.

Practic, potrivit legislației italiene, punctele de control a vitezei trebuie să fie semnalizate din timp și să rămână vizibile pentru participanții la trafic. Iar pe drumurile extraurbane, radarele nu pot fi amplasate la o distanță mai mică de un kilometru față de indicatorul rutier care impune limita de viteză.

Regula pe care șoferii trebuie să o cunoască

Autoritățile italiene au introdus această regulă pentru a evita situațiile în care șoferii sunt surprinși de schimbările bruște ale limitei de viteză și sunt amendați deși nu au timpul necesar pentru a încetini.

În termeni practici, dacă limita de viteză scade de la 90 km/h la 70 km/h, indicatorul care arată noua limită pe care șoferii trebuie să o respecte va trebui să fie amplasat la cel puțin un kilometru înainte de radar.

Ce spune legislația din Italia

În cazurile în care există o intersecție, legislația italiană cere ca limita de viteză să fie repetată din nou, imediat după aceasta. Iar, în astfel de cazuri, kilometrul se măsoară de la intersecție.

În Italia există și prevederi legale care vorbesc despre distanța minimă care trebuie să existe între aparatele de măsurare. De exemplu, pe autostrăzi, acestea nu pot fi amplasate la mai puțin de patru kilometri unul de celălalt. Pe drumurile principale extraurbane, distanța minimă este de 3 kilometri, iar pe drumurile secundare extraurbane și pe alte categorii similare, această distanță minimă scade la numai un singur kilometru.