Andreea Esca, lecția de viață primită de la mama ei: „Păcat că n-a venit mai devreme!” Ce spune despre prietenia cu Mihaela Geoană

Andreea Esca i-a fost alături Mihaelei Geoană la aniversarea a 25 de ani de activitate a Fundației Renașterea.

1/6 Andreea Esca, lecția de viață primită de la mama ei Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Vedeta PRO TV a vorbit pentru Click! despre relația lor de peste două decenii, despre femeile care i-au cerut ajutorul de-a lungul timpului, dar și despre lecția esențială de prevenție pe care a primit-o chiar de la mama sa, care a fost asistentă medicală.

Andreea Esca o cunoștea pe Mihaela Geoană încă din perioada în care aceasta era soția ambasadorului României în Statele Unite. Când Mihaela Geoană i-a prezentat proiectul Fundației Renașterea, în urmă cu 25 de ani, jurnalista nu a stat prea mult pe gânduri.

„Am fost foarte onorată când Mihaela a venit și mi-a prezentat acest proiect. Întotdeauna mi s-a părut că are puterea de a mișca lucrurile, de a aduna oamenii pentru o cauză.

Este foarte determinată și am avut mare încredere că lucrurile pe care și le-a propus le va duce la bun sfârșit. Este un om pe care chiar te poți baza. Iată că, 25 de ani mai târziu, mi s-a dovedit că intuiția nu m-a înșelat”, a declarat Andreea Esca pentru Click!

„Foarte multe femei mi-au cerut ajutorul”

Implicarea sa în această cauză a făcut ca, de-a lungul anilor, numeroase femei să apeleze la ea.

„Foarte multe femei mi-au cerut ajutorul și sper că am putut ajuta cât mai multe. Important este ca toate femeile să înțeleagă că trebuie să meargă regulat la medic. Oricâtă muncă ar avea, oricâte treburi prin casă, trebuie să înțeleagă că a avea grijă de ele este mai important decât orice”, e de părere celebra prezentatoare de știri.

Andreea Esca recunoaște că nici ea nu a avut vreodată o problemă în a cere sprijin atunci când a avut nevoie.

„Eu am cerut întotdeauna ajutorul, de la colegii mei din redacție până la oameni străini. Mi se pare absolut normal. Este în firea omului să ceară ajutor unui alt om”, mai spune Esca.

Lecția primită de la mama ei

Mama Andreei Esca a fost asistentă medicală, iar poveștile pe care le aducea acasă de la spital i-au rămas întipărite în minte.

„De la mama am învățat că poți să ai cel mai bun medic de pe pământ, dacă ajungi într-un stadiu mult prea avansat de cancer, poate fi prea târziu. Mama venea, povestea de la spital și spunea: «Nu mai avem ce face. A venit prea târziu. Păcat că n-a venit mai devreme».Am înțeles că acesta este cel mai important mesaj: dacă mergi la timp, se poate face ceva”, e de părere Esca.

Este o lecție pe care Andreea a dus-o mai departe și către copiii săi, Alexia și Aris.

„Le-am dat foarte multe informații despre ce înseamnă această boală, despre empatie și despre ce înseamnă să oferi ajutor. Cred că generația noastră va transmite aceste lucruri, iar copiii noștri vor fi mult mai conștienți de ce înseamnă prevenția”, ne-a mai spus Esca.