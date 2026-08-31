Andreea Esca, imagini rare cu Alexia Eram din copilărie. Ce mesaj emoționant i-a transmis de ziua ei

Alexia Eram a împlinit 26 de ani, iar mama sa, Andreea Esca, a marcat evenimentul printr-o serie de fotografii de arhivă și un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Imagini de colecție cu Alexia Eram Foto: Instagram

Vedeta de televiziune a deschis albumul cu amintiri pentru a celebra aniversarea fiicei sale, Alexia Eram, care a împlinit astăzi 26 de ani și se bucură de succes pe cont propriu.

„Vara se încheie cu cel mai frumos început!” Mesajul plin de dragoste al Andreei Esca

Relația dintre Andreea Esca și fiica ei este una extrem de apropiată, cele două profitând de fiecare moment liber pentru a fi împreună.

Cu ocazia zilei de 31 august, prezentatoarea de la Pro TV a publicat pe contul său de socializare imagini rare din copilăria și adolescența Alexiei, însoțite de câteva rânduri încărcate de sensibilitate maternă:

„31 august. Vara se încheie pentru mine cu cel mai frumos început! La mulți ani, Alexia Eram! Te iubesc.”

Educație financiară și mici extravaganțe: pe ce își cheltuie banii Alexia Eram

Crescută de părinți cu principii clare legate de valoarea banului și cumpătare, Alexia Eram este complet independentă financiar de câțiva ani.

Deși își gestionează cu atenție veniturile obținute din proiectele sale online, fosta finalistă de la America Express recunoaște că are o slăbiciune pentru accesoriile de lux de calitate superioară:

„Cred că dau mai mulți bani pe pantofi sau pe genți, în rest haine nu prea am atât de scumpe. Cred că gențile și pantofii sunt piesele pe care le aleg cu atenție, pentru că țin foarte mult la calitatea lor” a declarat fiica Andreei Esca într-un interviu acordat pentru Star Matinal.

Planuri mari în afaceri: Alexia Eram își lansează propriul brand

Pe lângă schimbările din viața personală, Alexia Eram pregătește o mutare strategică importantă în mediul de business.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, tânăra a făcut demersuri concrete prin intermediul societății sale, MARGOT PRODUCTION SRL, pentru a intra puternic pe piața produselor de înfrumusețare.

Firma deținută de fiica Andreei Esca a depus la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) o cerere pentru înregistrarea mărcii oficiale „Alexia”, solicitarea fiind deja admisă pentru categorii specifice de produse, în special cosmetice și rujuri.

Tatăl său, omul de afaceri Alexandre Eram, a dezvoltat începând cu anul 1997 un nume de referință în industria de profil prin compania SONYA MOD SA, structura din spatele celebrului brand Melkior.

După ani de succes, afacerea a întâmpinat dificultăți financiare majore, intrând în insolvență și ajungând în 2024 în procedura de faliment din cauza unor datorii cumulate de peste 8,7 milioane de lei.

Departe de a renunța la domeniul pe care l-a văzut de aproape încă din adolescență, Alexia Eram își construiește un drum complet independent în industria cosmetică. Tânăra are deja experiență directă în sectorul de beauty, după ce în anul 2019 a colaborat la crearea unui ruj de succes lansat sub denumirea „Melkior x Alexia”.