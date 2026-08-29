Andreea Esca a împlinit 54 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Alexia Eram

Andreea Esca își sărbătorește astăzi ziua de naștere, iar aniversarea nu putea trece fără o urare specială din partea fiicei sale, Alexia Eram. Tânăra i-a transmis mamei sale un mesaj emoționant, plin de recunoștință și iubire, în timp ce prezentatoarea a ales să marcheze momentul printr-un gest dedicat femeilor din Porumbacu.

Andreea Esca a împlinit 54 de ani Foto: Instagram

Andreea Esca își sărbătorește astăzi ziua de naștere, iar printre primele persoane care i-au transmis un mesaj public s-a numărat chiar fiica sa, Alexia Eram. Tânăra i-a făcut mamei sale o urare plină de emoție și recunoștință, în care i-a mulțumit pentru tot ceea ce a făcut pentru ea și pentru felul în care a crescut-o.

Alexia Eram, mesaj special pentru mama ei

Fiica Andreei Esca a descris-o pe prezentatoarea de la PRO TV drept „cea mai petrecăreață, plină de viață și muncitoare” și i-a transmis cât de importantă a fost prezența ei în viața sa.

„Happy birthday to the best VIRGO & the best MOM!!!! Cea mai petrecăreață, plină de viață și muncitoare! Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și faci pentru mine, pentru că ai fost mereu acolo și pentru tot ce ne-ai învățat.

Îți mulțumesc pentru felul în care ne-ai crescut și pentru omul care sunt astăzi datorită ție și a lui papa. Te iubesc MAMA”, a scris Alexia pe pagina sa de Instagram, unde a publicat și o serie de fotografii.

Andreea Esca a ales să-și sărbătorească ziua într-un mod special

La rândul său, Andreea Esca a făcut o postare prin care a anunțat că, de ziua sa, a ales să transforme aniversarea într-un prilej de a face un gest pentru femeile dintr-o comunitate din România. În imaginile publicate de jurnalistă apare și unitatea mobilă a Fundației Renașterea, iar mesajul ei este unul cu totul special:

„Am decis ca de ziua mea să aducem unitatea mobilă Renașterea în Porumbacu pentru ca femeile din zonă să poată face, gratuit, mamografie!”, a scrie știrista pe rețelele de socializare.

Unitatea mobilă Renașterea ajunge la Porumbacu

Andreea Esca a explicat și cât timp va rămâne unitatea mobilă în zonă, astfel încât femeile să poată beneficia de investigații medicale.

„Va sta o săptămână în Porumbacu de Sus, una în Porumbacu de Jos, și din 14 în 25 septembrie la Shopping City Sibiu! Așteptăm, de luni, localnicele care au peste 40 de ani!”, a încheiat Andreea Esca.

Astfel, aniversarea Andreei Esca vine și cu un mesaj important legat de prevenție și de necesitatea controalelor medicale.