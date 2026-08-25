Marius Elisei, mesaj misterios din spital. Cum a apărut fostul soț al Oanei Roman

Marius Elisei și-a îngrijorat urmăritorii din mediul online după cea mai recentă postare făcută pe rețelele de socializare. Fostul soț al Oanei Roman a distribuit o imagine în care apare pe patul de spital, cu o perfuzie la mână, iar fotografia a atras rapid atenția internauților.

Marius Elisei Foto: arhivă

Marius Elisei este activ în mediul online și obișnuiește să împărtășească cu urmăritorii săi diferite momente din viața personală. De această dată, însă, apariția sa a fost una care a stârnit îngrijorare. Bărbatul s-a afișat direct de pe patul de spital, iar imaginea cu perfuzia la mână i-a făcut pe cei care îl urmăresc să se întrebe ce s-a întâmplat.

Marius Elisei a ajuns la Spitalul „Sfântul Pantelimon”

Fostul soț al Oanei Roman a explicat, prin intermediul rețelelor de socializare, că se află la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” din București.

Deși fotografia publicată a atras numeroase reacții și a stârnit curiozitatea urmăritorilor, Marius Elisei nu a oferit, până în acest moment, detalii despre motivul pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un alt detaliu care a atras atenția a fost mesajul care a însoțit postarea. Marius Elisei a transmis că se simte recunoscător, fără să ofere alte explicații despre situația în care se află în această perioadă.

Mesajul care a atras atenția urmăritorilor

Postarea făcută de Marius Elisei a ridicat semne de întrebare în rândul celor care îl urmăresc în mediul online. Chiar dacă imaginea de pe patul de spital a generat îngrijorare, bărbatul nu a intrat în detalii și nu a precizat care este motivul pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Astfel, până în prezent, nu se cunosc mai multe informații despre starea sa sau despre problema care l-a făcut să ajungă la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” din București.

Marius Elisei a ales să transmită doar un mesaj prin care și-a exprimat recunoștința, fără să explice ce s-a întâmplat. Tocmai lipsa acestor detalii a atras și mai mult atenția urmăritorilor săi.

A revenit recent în mediul online după o perioadă de pauză

În urmă cu ceva timp, Marius Elisei nu a mai fost la fel de activ în mediul online, lucru care a stârnit suspiciuni în rândul urmăritorilor săi. În luna iulie, acesta a revenit cu o nouă postare, însă nici atunci nu a ales să publice o imagine obișnuită.

Bărbatul a apărut atunci în fața unei biserici, iar mesajul care a însoțit fotografia sugera că acolo și-a găsit liniștea. La momentul respectiv, Marius Elisei a scris:

„Locul în care îți găsești liniștea este mai important decât locul în care încerci.”