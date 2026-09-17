Pescobar, mesaj pentru cei care îl critică înainte de debutul la PRO TV: „Eu îi plătesc pe hateri”

Paul Nicolau, cunoscut public drept Pescobar, este unul dintre personajele care au stârnit numeroase reacții în mediul online. Aparițiile sale, stilul direct și modul în care se promovează au generat de-a lungul timpului atât susținere, cât și numeroase critici.

Mesajul lui Pescobar pentru cei care îi critică aparițiile Foto: Instagram

Omul de afaceri spune însă că nu este deranjat de comentariile negative. Dimpotrivă, consideră că cei care îl critică îi contribuie la vizibilitatea din mediul online și îi privește ca pe o parte importantă a succesului său. În perioada următoare, Pescobar își va face debutul la PRO TV, unde va prezenta emisiunea „Pe muchie de cuțit”, adaptarea românească a formatului „Kitchen Nightmares”.

Pescobar intră în bucătăria restaurantelor cu probleme

În noul proiect de televiziune, Pescobar va încerca să le dea o mână de ajutor proprietarilor de restaurante care se confruntă cu dificultăți. Misiunea sa va fi să identifice problemele și să propună schimbări care să îi ajute pe antreprenori să își recapete clienții.

Prezentatorul spune că emisiunea va avea un caracter cât se poate de realist și că își dorește ca restaurantele participante să ajungă din nou pe profit.

„Scandal constructiv, ce aduce rating nemaivăzut, cu care e obișnuit PRO TV-ul, ca să lăsăm turația mai jos. Vom face restaurantele să fie iar pe plus, că asta este cel mai important în momentul ăsta. Este un reality show foarte, foarte real în care scopul nostru este exact să facem restaurantul să fie iar plin de clienți. Clienți însemnând bănuți în casă și să nu mai vină oamenii degeaba la muncă. Pe românește despre asta este vorba. În momentul ăsta, în Horeca, proprietarii cam vin degeaba”, a povestit amuzat Pescobar pentru libertatea.ro.

Nu are de gând să-și schimbe stilul pentru televiziune

Chiar dacă trecerea din online pe micul ecran presupune un alt tip de expunere, Pescobar susține că nu intenționează să adopte o imagine diferită de cea pe care publicul său o cunoaște deja.

Omul de afaceri spune că naturalețea și felul direct de a vorbi au fost, de altfel, printre motivele pentru care a fost ales pentru acest proiect.

„Sunt eu 100% că eu altul nu am. Adică nu aș putea să-l mimez pe altul. Habar nu am cum. Eu sunt eu. Cred că de aia am și fost ales. Datorită naturaleții mele și a faptului că sunt un băiat direct și totodată priceput. Eu deja sunt sub lumina telefonului, făcându-mi foarte multe TikTok-uri.

Am trecut peste tracul acesta. Bineînțeles e cu totul și cu totul altceva. Dar acolo, «pe câmpul de luptă», voi fi eu. Nici nu ai cum altfel pentru că munca asta de restaurant și industria asta a restaurantelor, cum deschizi o ușă, mai găsești. Adică nu ai cum să nu vezi ceva și eu am gura mare și spun ce văd din toate punctele de vedere. Rolul meu este de a analiza greșelile și de repara.

Restaurantele au ajuns în situația asta, bine și din cauza vremurilor și contextului financiar în scădere, dar și din cauza faptului că nu le merge ceva acolo. Așa că mă duc ca un profesor să-i pun pe picioare”, ne-a mai povestit noua vedetă PRO TV.

„Eu îi plătesc pe hateri”

Odată cu anunțul colaborării cu PRO TV, Pescobar spune că reacțiile negative din mediul online s-au intensificat. Pentru el, însă, criticile nu reprezintă un motiv de îngrijorare, ci fac parte din modul în care funcționează promovarea sa.

În stilul caracteristic, Paul Nicolau susține chiar că haterii au devenit o componentă importantă a notorietății sale.

„Eu am inventat poziția de hater în nomenclator al muncii. Deci eu îi plătesc pe hateri. Au salariu. Atât de important sunt. Deci eu le-am dat de muncă haterilor și îi hrănesc zi de zi, căci fără de ei nu am avea vizibilitate și multe altele. Ei sunt indicatori de succes. Dacă ți-au plecat haterii, ți-a plecat succesul. Niciodată să nu fugă haterii de lângă tine. Deci toți haterii să se adune la noi, vă rog frumos, la PRO TV și pe Voyo”, a mai declarat amuzat Paul Nicolau.