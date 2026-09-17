Cătălin Botezatu, surprins de gestul special al Simonei Halep. Mesajul designerului: „Te ador de când te-ai născut”

O surpriză venită din partea fostei campioane de tenis a stârnit un val de emoție în mediul online. Cătălin Botezatu a prezentat public darul primit de la Simona Halep, declarându-și admirația necondiționată pentru sportivă, înainte de a dezvălui cine se va bucura cu adevărat de acest obiect.

Surpriză inedită din partea Simonei Halep pentru Cătălin Botezatu Foto: instagram

O legătură de respect și prețuire reciprocă a fost adusă în prim-plan de designerul Cătălin Botezatu, care a împărtășit cu comunitatea sa virtuală o surpriză primită direct de la Simona Halep. Sportiva i-a trimis o rachetă de tenis marca Wilson, alături de o minge oficială marcată cu autograful său, gest care l-a impresionat profund pe creatorul de modă.

Declarație de dragoste și admirație pe Instagram

Vizibil mișcat, designerul a publicat un videoclip în care a ținut să laude personalitatea și realizările istorice ale fostei lidere WTA, numind-o un reper de demnitate națională.

„Am primit de la Simona Halep această rachetă superbă. Pe lângă că e un dar minunat, eu o ador pe Simona. Uitați-vă mi-a trimis și o minge de tenis semnată. Nu mai vorbim de ce a făcut ea prin acest cadou, acest dar minunat. Simona te iubesc, te ador de când te-ai născut și pentru tot ce ai făcut pentru țara asta. Pentru mine ești un simbol, o divă, ești o adevărată femeie care a știut întotdeauna sa spună lucrurilor pe nume și cu care noi ne-am mândrit. O femeie demnă și te pot lauda ore întregi”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

1/2 cadoul Simonei Halep pentru Cătălin Botezatu Foto: instagram

Cine primește racheta cu autograf

Deși obiectul are o valoare simbolică uriașă, designerul a ales să nu îl păstreze ca simplu suvenir de decor, ci să îl redirecționeze către cineva pentru care reprezintă o sursă uriașă de motivație.

Destinatarul final este finul său, Ayan, un băiețel pasionat de tenis care o văzuse recent pe sportivă la un eveniment public desfășurat în Târgu Mureș, dar care din timiditate nu a îndrăznit să se apropie de ea.

„Ceea ce vreau sa spun este că ai făcut fericit un băiețel care te-a văzut acum câteva zile la o manifestare la Târgu Mureș. Este tenismen, i-a fost rușine să vină la tine, este finul meu și pentru că este finul meu și îl iubesc o să îi dăruiesc lui această rachetă. Este vorba de Ayan. Sper că nu te superi. Pentru el însemnă foarte mult. A spus că atunci când te-a văzut a început să tremure și că și-ar fi dorit foarte mult să dea o minge cu tine pentru că am înțeles că au fost aleși anumiți copii. Asta nu contează, m-am gândit ca ar fi cel mai frumos cadou pe care pot să îl fac prin tine și datorită ție, unui băiețel drag mie. Încă odată îți mulțumesc și cred ca va pune cu siguranță această rachetă undeva ca un super-trofeu așa cum și tu ai adus numai trofee țării noastre. Tu esti pentru mine number one, este o femeie cu care o națiune se laudă și se va lăuda mulți, mulți ani de zile de aici înainte”, a conchis designerul.

Simona Halep, mesaj emoționant după retragerea din tenis

La câteva zile după evenimentul care a marcat oficial retragerea sa din tenis, Simona Halep a transmis un mesaj emoționant celor care i-au fost alături de-a lungul carierei. Fosta lideră mondială a făcut bilanțul unei perioade care i-a ocupat aproape întreaga viață și a vorbit despre sacrificiile, bucuriile și momentele dificile care au format-o.

Sportiva a mărturisit că își dorește ca noul capitol să fie unul în care să aibă parte de mai multă liniște, intimitate și libertate. În mesajul publicat pe rețelele sociale, Simona Halep a vorbit și despre omul din spatele performanțelor și despre emoțiile pe care le-a trăit departe de teren.