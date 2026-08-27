 Unul dintre hoții care l-au jefuit pe Botezatu și-a recunoscut fapta. Cât valorează, de fapt, ceasul cu diamante care i-a fost furat
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Unul dintre hoții care l-au jefuit pe Botezatu și-a recunoscut fapta. Cât valorează, de fapt, ceasul cu diamante care i-a fost furat

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cătălin Botezatu a rămas fără ceasul său Richard Mille încrustat cu diamante, după ce a fost jefuit la sfârșitul lunii ianuarie în fața unui restaurant de lux din Londra. Cei trei hoți au fost prinși, iar unul dintre ei și-a recunoscut fapta. Ce spun procurorii despre valoarea bijuteriei.

Cătălin Botezatu.
Cătălin Botezatu. Foto: Instagram

Totul s-a întâmplat în cartierul Mayfair, la restaurantul Amazonico, un local de lux. Cătălin Botezatu a ieșit afara la țigară, moment în care trei bărbați au pus ochii pe el. Doi l-au ținut iar unul i-a tăiat cu un cuțit cureaua ceasului, fugind cu bijuteria. 

Unul dintre hoți și-a recunoscut fapta

Cei implicați sunt Ali Eldahouzze, în vârstă de 22 de ani, și Abdel El Habchi, în vârstă de 30 de ani și Younes Djoudi. În timp ce primii doi neagă orice acuzație, Djoudi și-a recunoscut fapta, potrivit publicației britanice The Standard. 

Înainte jaful propriu-zis, Djoudi a trecut pe lângă designer puțin după ora 22.15, iar mai târziu s-a întors în zonă cu Eldahouzze și El Habchi, care l-au ochit pe Botezatu. Instanța are și imaginile de pe camera de supraveghere a restaurantului.

Între timp, El Habchi susține că „nu a știut, nu a prevăzut, nu a participat și nu a jucat niciun rol în presupusj jaf”, în timp ce Eldahouzze spune că nu a intenționat să fure un ceas și că a acționat sub constrângerea lui Djoudi, care a recunoscut jaful, conform Daily Mail.

Cât costă, de fapt, ceasul furat al lui Cătălin Botezatu

Procurorii au constatat că ceasul furat de la Cătălin Botezatu valorează în prezent aproximativ 160.000 de euro, deși presa din România prezenta, inițial, o valoare de două milioane de euro.

Procurorii au declarat că ceasul, fiind o ediție limitată încrustat cu diamante, ar valora mult mai mult astăzi. Bijuteria a ajuns în posesia designerului în urmă cu mai bine de un deceniu. După jaf, bijuteria nu a mai fost găsită.

Botezatu s-a temut pentru viața lui

Cei trei hoți i-au tăiat pur și simplu cureaua ceasului și au fugit cu acesta. Cu ajutorul unui traducător, Cătălin Botezatu a spus instanței că se temea pentru viața lui, având în vedere că lucrurile ar fi putut lua o întorsătură mai violentă.

„Mă temeam pentru viața mea. Din cauza operației mele de cancer, a faptului că am cinci stenturi montate, și pentru că cea mai mică lovitură sau tăietură - Doamne ferește - acolo unde am fost operat, ar fi putut fi fatală”, a spus Botezatu, conform sursei citate.

Ghid de cumpărături

victoria ionescu instagram jpg
Cazimir Ionescu, devastat după moartea fiicei sale. Ce spune despre ultimele zile din viața Victoriei Național
Design fără titlu (8) png
Și-a ras părul la 6 ani, la îndemnul mamei. 30 de ani mai târziu, părul nu i-a mai crescut deloc Fapt divers
image
Cine este studenta româncă găsită moartă sub un pod în Italia. Ștefania a dispărut după ce s-a întors din vacanța la mare, împreună cu familia adevarul.ro
image
Reacția României după vizita șefului CIA la Moscova. Consilier prezidențial: „Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin” adevarul.ro

Parteneri

image
Gest superb făcut de Mihai Rotaru înaintea bătăliei pentru Europa! Cine a ajuns la Erevan să o susțină pe Universitatea Craiova. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Orașul din România cu semafoare în asfalt. Se aprind când pietonii se apropie de trecere observatornews.ro
image
Culise: Cum şi-a pus Bolojan USR în cap, după ce a încercat să-l salveze pe Fritz cu un troc pe mandatele aleşilor locali www.antena3.ro
image
STENOGRAME. Cum a fost terorizat primarul din Buzău de escrocul care se dădea procuror DNA: „Ești mâncat”/ Afaceristul-intermediar și traseul șpăgii: „Să faci să-ți rămâie și ție un miliard” www.gandul.ro
image
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie” www.wowbiz.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, în stare gravă la spital după ce a fost izbit de o mașină. Tânărul se afla pe motocicletă www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri as.ro
image
Cum poate afla ANAF că ai cheltuit mai mult decât ai declarat. Achizițiile care pot ridica semne de întrebare playtech.ro
image
De ce s-a ajuns la rușini de genul Auda, Karagandi, Shkendija? Andrei Vochin pune degetul pe rană: „Steaua/FCSB nu făcea așa ceva!” www.fanatik.ro
image
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
Prințul Harry și Meghan s-au întors OFICIAL în Marea Britanie, alături de cei doi copii ai lor, la 6 ani după ”Megxit” okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Istoria cravatei: de la eșarfa soldaților croați la accesoriul universal historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
„Dragă tată, trimite bani”: scrisorile studenților medievali sună surprinzător de modern historia.ro
iustin petrescu si hara jpg
Decizie radicală după doar două luni de căsnicie. Ce planuri au Iustin Petrescu și soția sa, Hara Vedete românești
image png
Dolly Parton a avut o căsnicie de 59 de ani. Experții spun care a fost secretul relației cu soțul său Vedete internaționale
ilie nastase facebook jpeg
Donald Trump i-a plătit o amendă lui Ilie Năstase și a petrecut până dimineața la nunta lui Vedete românești
concert Fuego jpg
FotoFuego s-a întors acasă pentru a-și sărbători aniversarea de 50 de ani. Imagini de colecție cu mama și bunica lui Vedete românești
Dolly Parton foto Shutterstock jpg
Piesa secretă a lui Dolly Parton va fi lansată în 2045. Ce se mai află în celebra „Cutie a Viselor” Vedete internaționale
banner dorel visan png
#Exclusiv Click!
Câți euro costă în Franța ciorba de burtă, după rețeta lui Dorel Vișan? Artiștii Lorraine și Marian Baicu au inclus-o în meniul de petreceri Vedete românești
banner mihai traistariu jpg
#Exclusiv Click!
Start la „Litoralul pentru toți” 2026! Cu cât ieftinește Mihai Trăistariu cazarea: „Au dormit și câte 9 persoane într-o garsonieră” Vedete românești
marian godina facebook jpg
Marian Godină a spus din ce va trăi după demisia din Poliție. Ce job are în plan și câte proiecte pregătește: „Nu mor de foame” Vedete românești
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng” actualitate.net
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei actualitate.net