Unul dintre hoții care l-au jefuit pe Botezatu și-a recunoscut fapta. Cât valorează, de fapt, ceasul cu diamante care i-a fost furat

Cătălin Botezatu a rămas fără ceasul său Richard Mille încrustat cu diamante, după ce a fost jefuit la sfârșitul lunii ianuarie în fața unui restaurant de lux din Londra. Cei trei hoți au fost prinși, iar unul dintre ei și-a recunoscut fapta. Ce spun procurorii despre valoarea bijuteriei.

Cătălin Botezatu. Foto: Instagram

Totul s-a întâmplat în cartierul Mayfair, la restaurantul Amazonico, un local de lux. Cătălin Botezatu a ieșit afara la țigară, moment în care trei bărbați au pus ochii pe el. Doi l-au ținut iar unul i-a tăiat cu un cuțit cureaua ceasului, fugind cu bijuteria.

Unul dintre hoți și-a recunoscut fapta

Cei implicați sunt Ali Eldahouzze, în vârstă de 22 de ani, și Abdel El Habchi, în vârstă de 30 de ani și Younes Djoudi. În timp ce primii doi neagă orice acuzație, Djoudi și-a recunoscut fapta, potrivit publicației britanice The Standard.

Înainte jaful propriu-zis, Djoudi a trecut pe lângă designer puțin după ora 22.15, iar mai târziu s-a întors în zonă cu Eldahouzze și El Habchi, care l-au ochit pe Botezatu. Instanța are și imaginile de pe camera de supraveghere a restaurantului.

Între timp, El Habchi susține că „nu a știut, nu a prevăzut, nu a participat și nu a jucat niciun rol în presupusj jaf”, în timp ce Eldahouzze spune că nu a intenționat să fure un ceas și că a acționat sub constrângerea lui Djoudi, care a recunoscut jaful, conform Daily Mail.

Cât costă, de fapt, ceasul furat al lui Cătălin Botezatu

Procurorii au constatat că ceasul furat de la Cătălin Botezatu valorează în prezent aproximativ 160.000 de euro, deși presa din România prezenta, inițial, o valoare de două milioane de euro.

Procurorii au declarat că ceasul, fiind o ediție limitată încrustat cu diamante, ar valora mult mai mult astăzi. Bijuteria a ajuns în posesia designerului în urmă cu mai bine de un deceniu. După jaf, bijuteria nu a mai fost găsită.

Botezatu s-a temut pentru viața lui

Cei trei hoți i-au tăiat pur și simplu cureaua ceasului și au fugit cu acesta. Cu ajutorul unui traducător, Cătălin Botezatu a spus instanței că se temea pentru viața lui, având în vedere că lucrurile ar fi putut lua o întorsătură mai violentă.

„Mă temeam pentru viața mea. Din cauza operației mele de cancer, a faptului că am cinci stenturi montate, și pentru că cea mai mică lovitură sau tăietură - Doamne ferește - acolo unde am fost operat, ar fi putut fi fatală”, a spus Botezatu, conform sursei citate.