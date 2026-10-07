 Dani Oțil, revedere emoționantă cu familia în Malta. Gabriela Prisăcariu: „Tot respectul meu pentru oamenii care lucrează departe de familie”
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VideoDani Oțil, revedere emoționantă cu familia în Malta. Gabriela Prisăcariu: „Tot respectul meu pentru oamenii care lucrează departe de familie”

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Dani Oțil se află de câteva săptămâni în Malta, unde au loc filmările pentru cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Power Couple”. Departe de familie în această perioadă, prezentatorul Antena 1 a avut parte de o surpriză specială din partea soției sale, Gabriela Prisăcariu, și a fiului lor, Tiago, care au decis să îl viziteze.

Dani Oțil, Gabriela Prisecariu și fiu lor jpg
Foto: Instagram

Revedere plină de emoție între Dani Oțil și fiul său

Gabriela Prisăcariu a mărturisit în repetate rânduri că perioada în care soțul ei este plecat la filmări nu este una ușoară pentru familie. Dorul a fost resimțit nu doar de ea, ci și de micuțul Tiago, motiv pentru care cei doi au urcat în avion și au pornit spre Malta pentru a-l revedea pe Dani Oțil.

Momentul revederii a fost postat pe Instagram de către soția lui Dani Oțil, cu descrierea: „Se vede cu cine seamănă Tiago la exprimat sentimentele… Noroc că Dani a mai îmbătrânit, că mai avem o șansă”. În videoclip, Tiago era vizibil emoționat atunci când și-a revăzut tatăl.

În comentarii, internauții au reacționat la imaginile revederii: „Tiago mai timid, dar Dani prin toți porii emană iubire. I se vede dragostea în privire, în îmbrățișare, în zâmbet. Este tot acolo pentru Tiago”; „Așa tată, așa băiat”; „Iubirea lui Tiago se vede în sclipirea ochilor și zâmbetul lui inocent”.

Tot pe Instagram, Gabriela Prisăcariu a transmis un mesaj tuturor persoanelor care sunt nevoite să lucreze perioade lungi fără să-și vadă apropiații: „Tot respectul meu pentru oamenii care lucreaza departe de familie".

Gabriela Prisăcariu, despre viața fără Dani Oțil: „Îmi este greu fără Dani”

Soția lui Dani Oțil a mărturisit că perioada în care prezentatorul este plecat vine cu mai multe provocări. Gabriela spune că, în calitate de mamă, trebuie să se descurce și singură atunci când soțul nu este acasă, chiar dacă acest lucru nu este întotdeauna ușor.

„Nu vreau să mă plâng, dar îmi este greu fără Dani. Ca mamă singură trebuie să te descurci, n-ai încotro”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Din fericire, vedeta spune că nu este complet singură în această perioadă și că îi are aproape pe părinții ei, care o pot ajuta atunci când are nevoie.

O altă problemă cu care se confruntă este traficul din București. Gabriela încearcă să ajungă mai repede la grădinița lui Tiago pentru a nu-l lăsa până la ora 17:00 și pentru a putea petrece mai mult timp cu el.

„Nu vreau să-l las pe Tiago până la 17 la grădiniță pentru că vreau să mai petrec timp cu el”, a explicat ea.

Dani Oțil a plecat în Malta pentru „Power Couple”. Cum și-a petrecut ultima zi acasă

Înainte ca Dani Oțil să plece în Malta, Gabriela Prisăcariu povestise, cu umor, cum a arătat ultima lor zi împreună. Soția prezentatorului se aștepta ca cei doi să petreacă mai mult timp împreună înaintea despărțirii temporare, însă planurile lui Dani au fost altele.

În locul unei după-amiezi romantice, prezentatorul a ales să meargă la Enduro. Gabriela a povestit momentul într-un videoclip publicat pe Instagram și a ironizat explicația soțului său.

„A sosit și acel moment din an. Nu știu când a trecut anul ăsta. Mâine, soțul meu pleacă pentru o lună și jumătate în Malta, pentru că încep filmările la Power Couple și, probabil, veți crede că vom petrece o după-amiază și o seară romantică. Ei bine, nu! Ce a decis soțul să facă astăzi? Să meargă la Enduro, bineînțeles”, a povestit Gabriela.

Vedeta a continuat în același ton și a explicat, cu ironie, justificarea pe care Dani Oțil i-ar fi dat-o pentru alegerea făcută. 

„Explicația este una logică. Dacă, și subliniez aici, dacă atunci când se va întoarce el va veni iarna și frigul, zăpezile alea mari, și nu o să poată să se mai dea la Enduro până în primăvară? Asta mă minte în fiecare an. Se dă toată iarna, lejer, la Enduro, nu are nicio problemă”, a mai spus Gabriela Prisăcariu.

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