Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?”

Gabriela Prisăcariu se relaxează în Grecia, pe insula Creta, alături de fiul ei, Tiago. Aceasta se află într-o mică vacanță, în timp e soțul ei, Dani Oțil, se află în Malta pentru filmările emisiunii „Power Couple”. După imaginile fierbinți postate pe Instagram, prezentatorul TV i-a lăsat și un comentariu ce a stârnit amuzamentul urmăritorilor săi.

Gabriela Prisăcariu și fiul ei, Tiago. Foto: Instagram

Fotomodelul Gabriela Prisăcariu a publicat imagini excepționale din Grecia. Frumoasa influenceriță și-a surprins fanii cu silueta ei de invidiat. Ce comentariu i-a lăsat Dani Oțil.

Gabriela Prisăcariu se răsfață în Grecia

Vedeta parcă ne face în ciudă din vacanța ei din Grecia. Gabriela Prisăcariu se bucură de vremea frumoasă din Insula Creta și s-a pozat într-un costum de baie foarte sexy. De pe o plajă stâncoasă, cu priveliște spre mare, soția lui Dani Oțil și-a pus în evidență silueta.

Fotografiile sunt însoțite și de un mesaj specific grecesc: „Kalimera”. Comentariile nu au întârziat să apară, Urmăritorii săi au observat cât de bine arată și au complimentat-o. Ba mai mult, cineva a observat și că se bucură de vacanță fără Dani Oțil.

„Soțul ei la munca...iar tu esti woow...am așteptat împreună bagajul de cală....împreună cu ceilalți, evident! Vacanță plăcută!”, se arată într-un comentariu.

Comentariul lăsat de Dani Oțil a stârnit reacții

Deși se află în Malta, la filmările pentru „Power Couple”, Dani Oțil nu a trecut indiferent peste postarea soției lui. Acesta i-a lăsat un comentariu plin de umor: „Unde vă este soțul? Cine vă pozează, doamnă?”, i-a scris prezentatorul TV Gabrielei Prisăcariu.

Întrebările nu au rămas fără răspuns. Fotomodelul i-a spus: „Este la muncă! De unde crezi că avem bani de vacanță?”, i-a replicat aceasta, alături de mai multe emoticoane cu râsete.

Cei doi stau despărțiți pentru o perioadă destul de lungă, o lună și jumătate, deoarece Dani Oțil trebuie să fie prezent la filmările pentru noul sezon din „Power Couple”. Gabriela Prisăcariu a spus că soțul ei a preferat să meargă la Enduro înainte de a pleca.

„A sosit și acel moment din an. Nu știu când a trecut anul ăsta. Mâine, soțul meu pleacă pentru o lună și jumătate în Malta, pentru că încep filmările la Power Couple și, probabil, veți crede că vom petrece o după-amiază și o seară romantică. Ei bine, nu! Ce a decis soțul să facă astăzi?

Să meargă la Enduro, bineînțeles. Explicația este una logică. Dacă, și subliniez aici, dacă atunci când se va întoarce el va veni iarna și frigul, zăpezile alea mari, și nu o să poată să se mai dea la Enduro până în primăvară? Asta mă minte în fiecare an. Se dă toată iarna, lejer, la Enduro, nu are nicio problemă”, a spus Gabriela Prisăcariu, într-un video publicat pe pagina sa de Instagram.