Christina Ich, speriată după ce două necunoscute au intrat peste ea în casă: „Viața bate filmul”

Christina Ich a povestit urmăritorilor săi sperietura zdravănă prin care a trecut acum câteva luni. Influencerița a dezvăluit faptul că a fost urmărită pe stradă de două persoane necunoscute, care, ulterior, au aflat și unde locuiește.

Christina Ich. Foto: Instagram

Camerele de supraveghere din zona locuinței sale au surprins momentul în care cele două necunoscute au intrat peste ea în casă. Vedeta a menționat că a făcut demersurile legale necesare, iar acum așteaptă ca poliția să-și facă treaba. Unde era copilașul ei, Noah, la acel moment.

Două necunoscute au intrat în casă peste Christina Ich

Christina Ich nu a dezvăluit identitatea celor două femei, însă susține că mai întâi a fost urmărită, după ce ele au intrat în casă peste ea. Influencerița susține că este o persoană destul de discretă în București. Iese rar și mereu însoțită. În acest context, ea a depus plângere.

„Eu trăiesc foarte bine în bula mea. (Atât pe Insta, cât și în viața reală) În globul meu, care n-are nicio legătură cu lumea reală. De asta nici nu prea ies în București, decât extrem de rar. Ador să locuiesc în globul meu. Iar de când 2 necunoscute mi-au intrat în casă (am depus plângere la poliție și sunt cercetate penal ) nici pe stradă nu mă mai simt la fel de în siguranță. Bine, eu oricum nu ies niciodată neînsoțită. Niciodată.

Acum câteva luni, două necunoscute au intrat cu forța în casa mea, căutându-mă. De atunci, simt că viața mea este în pericol și că ura poate duce mult mai departe decât vă puteți imagina. De atunci am întărit paza, dar tot mă tem că cineva s-ar putea strecura. Am fost urmărită, dacă vă puteți imagina așa ceva. Nu credeam că voi ajunge să trăiesc asta, dar viața bate filmul”, a povestit Christina Ich pe Instagram.

Unde era băiețelul ei, Noah

Influencerița a menționat faptul că lucrurile s-ar fi putut agrava dacă băiețelul ei, Noah, ar fi fost acasă. Din fericire, micuțul era la școală. În caz contrar, acesta s-ar fi speriat extrem de tare. Christina Ich a mărturisit că de atunci trăiește cu o teamă continuă chiar și în propria casă, deși nu locuiește singură.

„Și gândiți-vă că norocul meu a fost că Noah nu era acasă, era la școală. S-ar fi putut speria foarte tare. Din fericire, camerele de supraveghere le-au surprins pe cele două individe. Dar vă dați seama cu câtă teamă am rămas de atunci, chiar și în propria casă.

Doamne, țin minte că mama a fost cea mai speriată când mi-au intrat cele două necunoscute în casă. Eu nu locuiesc singură și asta, de multe ori, te poate salva. Dar nu vreau să-mi imaginez cum e să treci prin așa ceva singur, cât de vulnerabil te simți când realizezi că ai devenit o țintă pentru cineva. nu e stresant doar pentru tine, ci și pentru familia ta”, a mai scris influencerița pe InstaStory.

Christina Ich, dezamăgită de autorități

De asemenea, vedeta a dat de înțeles că este dezamăgită de modul în care autoritățile au acționat, deoarece nu a fost luată atât de în serios pe cât s-ar fi așteptat. În final, ea așteaptă ca cele două femei să-și primească pedepsele, în timp ce și-a luat propriile măsuri de siguranță.

„Ce încredere să mai ai în autorități dacă ajungi să simți că trebuie să se întâmple ceva grav ca să fii luat în serios? Trebuie să-mi intre cineva în casă sau să fiu agresată ca amenințările să conteze? Cred că se întâmplă ceea ce se întâmplă și din cauza lipsei unor sancțiuni ferme și a felului în care este tolerată ura, mai ales în online. Ai senzația că nimeni nu face nimic. Mă rog, nu vreau să dezvolt, cam atât am avut de spus. Măsurile de siguranță au fost luate și am încredere că fiecare va răspunde pentru faptele sale.

Oricum, mi se pare că internetul a scos la suprafață tot ce e mai urât în oameni. Uneori parcă nu mai există nici empatie, nici bun simț, nici rațiune. Și cred cu tărie că platformele au și ele o responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă”, a mai adăugat Cristina Ich.

Christina Ich are împreună cu Alex Pițurcă un băiețel de aproape 8 ani. Noah s-a născut pe 25 octombrie 2019. Relația dintre influenceriță și băiatul antrenorului Victor Pițurcă a fost presărată cu despărțiri și împăcări. Despărțirea definitivă ar fi avut loc în a doua jumătate a anului 2023, după care Christina Ich și-a văzut de viață, fiind logodită cu afaceristul Daniel Niculae, potrivit ultimelor informații din presă.