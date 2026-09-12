 Incident neplăcut pentru Christina Ich! I-a fost furat bagajul în aeroport. Ce lucruri a pierdut influencerița
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Incident neplăcut pentru Christina Ich! I-a fost furat bagajul în aeroport. Ce lucruri a pierdut influencerița

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Christina Ich, aflată recent într-o călătorie la Paris, a avut parte de un incident neplăcut pe aeroport, în momentul în care se întorcea în țară. Influencerița a constatat că unul dintre bagajele ei lipsea.

Christina Ich și-a pierdut bagajul
Christina Ich și-a pierdut bagajul Foto: arhivă

Cristina Ich s-a trezit fără un bagaj în drum spre casă

Influencerița și-a dat seama că în bagajul lipsă se aflau produsele sale de machiaj. Nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut o postare despre acest incident pe rețelele sociale.

Deși situația ar fi putut fi stresantă, Christina Ich nu s-a panicat și a găsit rapid o soluție. Ajunsă în aeroport, a mers direct la magazin și și-a înlocuit produsele lipsă, de la fond de ten până la burețelul de machiaj.

Ea a menționat că, pentru multe femei, pierderea produselor preferate de make-up este frustrantă, cu atât mai mult cu cât acestea au fost sustrase.

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Foto: Instagram

Cristina Ich a fost cerută în căsătorie cu un inel care valorează o avere

Cristina Ich și-a găsit alinarea în brațele fiului lui Don Pepe în urmă cu câteva luni, iar în ciuda faptului că relația lor a stârnit mari controverse, cei doi au demonstrat că dragostea lor este mai presus de orice. Influencerița și noul ei iubit se pregătesc de nuntă, întrucât bărbatul a cerut-o recent în căsătorie.

Inelul ar costa o jumătate de milion de euro, iar cererea a avut loc în Amsterdam, acolo unde șatena și-a sărbătorit ziua de naștere. Cristina Ich și-a afișat bijuteria de lux pe rețelele de socializare și a dat de înțeles că este în culmea fericirii de când se iubește cu milionarul.

„Pentru totodeauna”, a scris Critina Ich alături de imaginea pe care a publicat-o pe contul ei de Instagram.

Deși a fost acuzată că i-ar fi furat bărbatul prietenei ei, Cristina Ich a contrazis toate aceste zvonuri și a mărturisit că s-a apropiat de actualul iubit abia după ce acesta s-a despărțit de soție.

De asemenea, vedeta a precizat că se cunoștea de mai mult timp cu milionarul și că erau doar simpli prieteni. Ulterior, cei doi au ajuns să se îndrăgostească unul de celălalt și au decis să își trăiască povestea de iubire. 

 „În momentul în care a devenit o femeie liberă, la fel și el, că nu a devenit doar ea, a devenit și el, printr-un schimb de mesaje cordiale, pentru că noi ne cunoșteam, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta”, a declarat Cristina Ich în cadrul unei emisiuni TV.

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