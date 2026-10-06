 Ana Pandeli îl dă de gol pe Codin Maticiuc: „Simți că-ți toacă nervii 6 luni din 12”
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Ana Pandeli îl dă de gol pe Codin Maticiuc: „Simți că-ți toacă nervii 6 luni din 12”

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Ana Pandeli a transmis un mesaj emoționant lui Codin Maticiuc, de ziua lui de naștere. Cei doi sunt un cuplu foarte discret și nu vorbesc des despre căsnicia lor, însă de această dată soția afaceristului „a dat din casă”.

Codin Maticiuc și soția sa, Ana Pandeli.
Codin Maticiuc și soția sa, Ana Pandeli. Foto: Instagram

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, iar această perioadă este una extrem de importantă, având în vedere că ambii au zilele de naștere destul de apropiate. Ana Pandeli a dezvăluit câteva lucruri din căsnicia ei, în mesajul dedicat lui Codin Maticiuc, cu ocazia aniversării sale.

Mesajul Anei Pandeli, de ziua de naștere a lui Codin Maticiuc

Ana Pandeli a vorbit despre viața de cuplu alături de Codin Maticiuc. Aceasta susține că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de afacerist. Împreună au două fetițe, Smaranda și Ilinca, iar ea are și un băiat din căsnicia anterioară, pe Mario Dan.

Cu ocazia aniversării lui Codin Maticiuc, soția sa a publicat fotografii rare cu ei și un mesaj în care dezvăluie faptul că relația dintre cei doi este încă una foarte intensă. Ana Pandeli a mărturisit că nu-și vede viața fără soțul ei.

„E greu să-ți găsești declarațiile pentru un om care simți că-ți toacă nervii 6 luni din 12, iar în celelalte 6 te ridică mai departe de cer. Dar nici nu mi-ar ajunge cuvintele pentru câte lumi inimaginabil de frumoase am trăit cu el… Și-s convinsă că nimeni altcineva nu ar fi știut drumul până acolo. Și oricât de greu mi-ar fi uneori cu el, tot lângă el îmi e cel mai bine. La mulți ani, celui mai OM dintre toți oamenii!”, a transmis Ana Pandeli.

Soția afaceristului nu dorește expunere publică

Ana Pandeli și Codin Maticiuc sunt extrem de discreți când vine vorba de relația lor. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani la o prezentare de modă, prin intermediul unor prieteni.

Afaceristul a mărturisit, de ziua ei de naștere, că și-ar fi dorit să posteze mai des fotografii cu ea pe rețelele de socializare, însă nu-i permite acest lucru. Cu toate acestea, a făcut o excepție de aniversarea ei. Ana Pandeli a împlinit 37 de ani pe 28 septembrie.

Astăzi este ziua soției mele, Ana. Nu prea mă lasă s-o postez, nici ea, nici băiatul meu, așa că, de ziua lor, încerc să pun repede tot ce mai am prin telefon. Motivele ei sunt multe: discreția, pe de o parte, faptul că e des supărată pe mine, că nu îi place nici ce poze îi fac sau câte și mai câte. Asta a fost vara noastră, însă.

Și cred că merită să își aibă locul și în albumul meu public. Ana să știe că o iubesc, iar voi să știți că, la zece postări cu fetele, trei cu spitalele și una din club, mai erau 25 cu soția, care nu au trecut de aprobare. La mulți ani, iubita vieții mele!”, a scris Codin pe Instagram. 

Cei doi s-au căsătorit în secret

Viața lor de cuplu a fost mereu ținută departe de ochii curioșilor. Căsătoria lor a avut loc în secret acum trei ani și a fost făcută din anumite motive. Codin Maticiuc a recunoscut că decizia a venit de dragul copiilor. El a explicat că nu avea în plan acest pas.

„Nu, a fost ceva din niște motive practice, administrative, să nu mai mergem cu tot felul de declarații pe la granițe când ne întrebau: «Dar pe copil de ce-l cheamă așa, pe tine așa, pe ălălaltu…». Și-atunci am zis: «Bă, hai să fim cât mai mulți Maticiuci și să ne fie mai ușor!». Dacă-mi plăcea procesu’, făceam procesu’ cu nuntă, cum se face, nu mă duceam la un birou administrativ”, a precizat el, într-un interviu pentru viva.ro.  

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