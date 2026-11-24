9 ani de la trecerea în neființă a Stelei Popescu, „regina teatrului de revistă”! Sâmbăta trecută, câteva doamne s-au recules la mormântul acesteia, din Cimitirul Mănăstirii Cernica. I-au făcut și parastas, conform rânduielilor bisericești, așezând pe cavou pachete cu mâncare de post. Vă prezentăm și imagini de colecție de la ultima emisiune TV în care marea artistă a strălucit, precum și mărturiile lui Dan Negru, exclusiv pentru Click!, despre personalitatea ei unică.

1/8 La 9 ani de la decesul Stelei Popescu, câteva doamne i-au făcut parastas la mormântul ei din Cimitirul Mănăstirii Cernica Foto: Foto: Facebook

Parastas de 9 ani, la mormântul Stelei Popescu din Cimitirul Mănăstirii Cernica

Stela Popescu a fost comemorată, sâmbăta trecută, de un grup de doamne care i-au apreciat talentul actoricesc. Acestea au postat pe Facebook o filmare de la parastasul din Cimitirul Mănăstirii Cernica. I-au aprins lumânări, i-au adus flori, au depănat amintiri, iar cavoul i l-au acoperit cu pachete cu mâncare:

„Azi, 21 noiembrie, mai multe senioare de la Clubul Stela Popescu am fost la Cernica la mormântul celebrei Stela Popescu, pentru a aprinde o lumânare, în memoria neuitatei actrițe. Dumnezeu s-o odihnească!”, a menționat Anica Bumbu.

Stela Popescu a încetat din viață pe 23 noiembrie 2017, la vârsta de 81 de ani, în urma unui accident vascular cerebral hemoragic sever. A fost găsită fără suflare, în holul vilei sale din București.

Amintirile lui Dan Negru, de la ultima lor filmare: „La plecare, a ținut să-mi lase un mesaj video”

La 9 ani de la decesul artistei, Dan Negru ne-a vorbit despre ultima lor colaborare TV, în cadrul emisiunii „Guess My Age", pe care el o prezenta, la acea vreme, la Antena 1:

„Tocmai terminasem o filmare și nu am apucat să-mi iau rămas bun de la ea, eram încă în filmare. Și, la plecare, a ținut să-mi lase un mesaj video, postat și pe conturile sociale, în care îmi spunea așa:

„Lui Dan Negru îi urez succes, l-am admirat dintotdeauna, îmi place că te trezește din somn, când începe să strige. Să arate mereu la fel de bine, e foarte important pentru genul de emisiuni, pe care le are el, e foarte important să aibă acest aer juvenil. Pe deasupra e și foarte inteligent”. Mi-a dat acest mesaj video, așa, fără vreo explicație. Sunt oameni care nu se mai fabrică!”, ne-a declarat Dan Negru, exclusiv pentru Click!

„Era veselă, nimic nu prevestea sfârșitul!”

Stela Popescu filmase, în acea ediție a emisiunii, în pantofi cu toc înalt. Își păstrase cochetăria, în ciuda vârstei înaintate:

„Îmi amintesc că am filmat cu Stela Popescu o zi întreagă și pe pauzele de filmare toate femeile invitate în show se aruncau pe jos scoțându-și pantofii cu toc. Mai puțin Stela Popescu, care a rămas în picioare, pe toată durata filmărilor, încălțată în pantofii ei cu toc.

Diferența de vârstă între cele de pe jos, desculțe, și Stela Popescu, în picioare, era de vreo 50 de ani. Era veselă, plină de energie, nimic nu prevestea sfârșitul”, ne-a mai declarat Dan Negru, exclusiv pentru Click!

Ce avere uriașă i-ar fi lăsat Stela Popescu fiicei sale adoptive

Conform apropiaților familiei, Stela Popescu adunase o avere uriașă: un bloc cu trei etaje în București, evaluat la aproximativ 500.000 de euro, o vilă în centrul Bucureștiului, de 250.000 de euro, o vilă în Crevedia, proprietate evaluată la circa 220.000 de euro, și o casă de vacanță, la 2 Mai, estimată la aproximativ 200.000 de euro. Principala moștenitoare a averii sale a fost Doina Maximilian, nepoata soțului ei, Puiu Maximilian, pe care o înfiase.