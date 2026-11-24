Pe 24 noiembrie 1991, lumea muzicii pierdea una dintre cele mai emblematice voci din toate timpurile. Freddie Mercury, solistul legendarei trupe Queen, s-a stins din viață la locuința sa din Kensington, Londra, la doar 45 de ani.

35 de ani de la moartea lui Freddie Mercury Foto: Getty images

La 35 de ani de la dispariția sa, artistul continuă să inspire generații întregi, iar melodiile sale sunt ascultate și astăzi în întreaga lume.

Copilăria lui Freddie Mercury și originile mai puțin cunoscute

Pentru milioane de fani, numele lui Freddie Mercury este asociat cu succesul uriaș al trupei Queen, cu spectacole grandioase și cu piese care au intrat definitiv în istoria muzicii, precum „Bohemian Rhapsody”, „Somebody to Love”, „We Are the Champions” sau „Don't Stop Me Now”. Însă drumul către faimă a început departe de Marea Britanie, într-un loc pe care puțini îl asociază cu nașterea unei legende rock.

Freddie Mercury s-a născut sub numele de Farrokh Bulsara, pe 5 septembrie 1946, în Stone Town, Zanzibar, teritoriu aflat atunci sub protectorat britanic. Părinții săi, Bomi și Jer Bulsara, făceau parte din comunitatea parsi, o minoritate cu origini persane și tradiții religioase zoroastriene.

Familia sa practica zoroastrismul, una dintre cele mai vechi religii din lume, fondată pe învățăturile profetului Zarathustra. Principiile acestei credințe promovează gândurile bune, cuvintele bune și faptele bune, iar focul este considerat un simbol al purității și al înțelepciunii divine.

La vârsta de aproximativ opt ani, Farrokh a fost trimis la internatul St. Peter's School din Panchgani, India. Acolo a început să studieze pianul și să-și descopere talentul muzical. Tot în acea perioadă colegii au început să-i spună Freddie, nume care avea să îi definească întreaga carieră artistică.

Primele sale experiențe muzicale au avut loc în cadrul formației școlare The Hectics, unde interpreta piese rock'n'roll inspirate de muzica occidentală care ajungea tot mai des în India anilor '50 și '60.

Revoluția care i-a schimbat viața lui Freddie Mercury

În 1964, după Revoluția din Zanzibar, familia Bulsara a fost nevoită să părăsească insula. Instabilitatea politică și violențele care au urmat i-au determinat să se stabilească în Anglia, în căutarea unei vieți mai sigure.

Freddie avea atunci 18 ani. Familia s-a mutat în Feltham, în vestul Londrei, iar tânărul și-a continuat studiile. A urmat cursurile Isleworth Polytechnic, apoi a studiat design grafic la Ealing College of Art, absolvind în 1969.

Puțini știu că talentul său artistic nu se limita la muzică. Freddie era pasionat de modă, design și artă vizuală, iar aceste interese aveau să contribuie mai târziu la identitatea vizuală a trupei Queen.

Înainte de a deveni celebru, a avut diverse locuri de muncă, inclusiv pe aeroportul Heathrow și într-un magazin din Kensington Market, unde vindea haine second-hand.

Nașterea trupei Queen și ascensiunea către celebritate

După mai multe încercări în diverse formații, Freddie i-a cunoscut pe Brian May și Roger Taylor, membri ai unei trupe numite Smile.

În 1970, cei trei au decis să înceapă un nou proiect muzical, pe care Freddie l-a botezat Queen. Alegerea numelui nu a fost întâmplătoare: artistul considera că termenul are o rezonanță regală, universală și teatrală. În aceeași perioadă, și-a ales și numele de scenă Freddie Mercury. Un an mai târziu, li s-a alăturat și John Deacon, completând formula clasică a trupei.

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Queen avea să devină una dintre cele mai influente formații din istoria muzicii rock, iar Freddie Mercury nu era doar vocea grupului, ci și unul dintre principalii compozitori.

„Bohemian Rhapsody”, pariul care a schimbat muzica

În 1975, Queen a lansat „Bohemian Rhapsody”, piesă care avea să redefinească limitele muzicii comerciale. Cu influențe de operă, rock și muzică simfonică, cântecul a fost considerat un risc uriaș pentru acea perioadă, multe posturi de radio nedorind să îl difuzeze din cauza că dura șase minute.

Succesul a fost însă răsunător. Melodia a petrecut nouă săptămâni consecutive pe primul loc în topurile britanice și a devenit una dintre cele mai cunoscute piese din toate timpurile.

De-a lungul carierei sale, Freddie Mercury a compus numeroase hituri care continuă să fie ascultate și astăzi, printre care „Killer Queen”, „Somebody to Love”, „Crazy Little Thing Called Love” și „We Are the Champions”.

Concertul Live Aid care l-a transformat într-o legendă

Dacă există un moment care definește cel mai bine geniul artistic al lui Freddie Mercury, acesta este concertul Live Aid din 13 iulie 1985, desfășurat pe stadionul Wembley din Londra.

La acea vreme, Queen nu mai traversa cea mai bună perioadă a carierei sale. Mulți critici considerau că formația își pierduse din popularitate, iar presa britanică scria frecvent despre viața personală a artistului.

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Totul s-a schimbat în cele aproximativ 20 de minute petrecute pe scenă la Live Aid. Îmbrăcat simplu, într-un tricou alb și blugi, Freddie Mercury a reușit să captiveze peste 70.000 de spectatori aflați pe stadion și milioane de oameni care urmăreau evenimentul la televizor.

Interpretarea pieselor „Bohemian Rhapsody”, „Radio Ga Ga”, „Hammer to Fall” și „We Are the Champions” este considerată și astăzi una, dacă nu chiar cea mai mare reprezentație live din istoria muzicii.

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Momentul în care Freddie a interacționat vocal cu publicul, determinând zeci de mii de oameni să-i repete sunetele și gesturile, a rămas una dintre cele mai iconice imagini ale culturii pop. De asemenea, datorită concertului susținut de Queen, donațiile făcute de către telespectatori au ajuns la 300 de lire pe secundă.

Moștenirea unui artist de neuitat

La mai bine de trei decenii de la dispariția sa, Freddie Mercury continuă să fie considerat unul dintre cei mai mari performeri care au urcat vreodată pe scenă. Vocea sa impresionantă, personalitatea puternică și spectacolele memorabile au transformat Queen într-un fenomen mondial.

Deși a murit la numai 45 de ani, moștenirea sa artistică rămâne mai vie ca niciodată. Iar pentru milioane de fani, Freddie Mercury nu este doar un muzician legendar, ci simbolul libertății de exprimare, al talentului și al dorinței de a trăi viața după propriile reguli.