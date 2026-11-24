Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, și-ar fi început adaptarea la noua sa viață în penitenciar după condamnarea de peste zece ani în spatele gratiilor.

Cum arată viața lui Russell Brand în închisoare Foto: 2026 Getty Images

Potrivit presei britanice, fostul actor și prezentator este încarcerat în penitenciarul HMP Littlehey din Cambridgeshire, o unitate de categoria C.

Russell Brand a solicitat un loc de muncă în penitenciar

Surse citate de The Sun susțin că Russell Brand a depus cereri pentru a lucra ca personal de curățenie sau la pregătirea alimentelor. Obținerea unui loc de muncă în penitenciar i-ar permite să beneficieze de venituri suplimentare și de un plafon mai mare pentru cheltuielile săptămânale.

Potrivit acelorași surse, mare parte din banii pe care îi are la dispoziție sunt cheltuiți pe credit telefonic pentru a lua legătura cu familia. În plus, printre produsele cumpărate frecvent s-ar număra ouăle, curmalele și bananele.

Conform informațiilor apărute în presa din Regatul Unit, Brand și-ar prepara ouă folosind fierbătorul din celulă și ar petrece timp ascultând la radio relatările despre propriul caz. De asemenea, acesta ar avea acces la un telefon fix și ar participa la sesiuni de rugăciune organizate în capela închisorii.

Transferat într-o operațiune discretă

După condamnare, Brand ar fi fost dus inițial la închisoarea HMP Wandsworth din sud-vestul Londrei. Ulterior, pe 13 noiembrie, acesta ar fi fost transferat la HMP Littlehey în cadrul unei operațiuni desfășurate discret.

În timp ce fostul comediant își execută pedeapsa, site-ul asociat acestuia continuă să comercializeze produse promoționale. Printre articolele disponibile se numără tricouri cu mesajul „Free Russell” și șepci personalizate, promovate ca simbol al susținătorilor săi.

Russell Brand, mustrat de gardieni după ce li s-a adresat cu „prietene”

Potrivit Metro, o sursă din interiorul penitenciarului citate de Daily Mail, deși mulți se așteptau ca experiența detenției să îl schimbe, Russell Brand are exact aceeași atitudine pe care o afișa și la televizor. Sursa susține că acesta este în continuare în negare totală cu privire la infracțiunile comise și le povestește celor din jur că întreaga condamnare ar fi fost o înscenare mediatică, pusă la cale din cauza declarațiilor făcute de el pe canalul său de YouTube.

Mai mult decât atât, fostul actor s-a simțit atât de relaxat în noul penitenciar încât a încercat să li se adreseze gardienilor cu apelativul familiar „mate” („prietene” / „amice”), moment în care a fost pus imediat la punct. Potrivit sursei citate, i s-a transmis fără ocolișuri că trebuie să folosească exclusiv formulele „sir”, „boss” sau „mister” urmate de nume, iar unul dintre ofițeri i-a dat o replică tăioasă: „Niciunul dintre gardienii de aici nu este prietenul tău”.