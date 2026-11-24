După 17 ani de căsnicie, Mirela Vaida și soțul său, Alexandru, demonstrează că o relație solidă se construiește prin încredere, respect și capacitatea de a transforma diferențele de temperament într-un atu. Prezentatoarea TV a vorbit, într-un interviu pentru Viva!, despre viața de familie, echilibrul dintre carieră și responsabilitățile de acasă, dar și despre omul care îi este alături necondiționat. Vedeta a mărturisit că părerea soțului cântărește enorm în alegerile sale, atât personale, cât și profesionale.

Cum își păstrează Mirela Vaida căsnicia fericită după 17 ani. Foto: Facebook

Deși are un program extrem de încărcat, care include televiziune, teatru, muzică și evenimente, Mirela Vaida spune că nu percepe toate aceste activități drept obligații. Din contră, fiecare proiect îi aduce o satisfacție diferită, iar alternanța dintre momentele solicitante și cele pline de bucurie o ajută să își păstreze energia.

Mirela Vaida, despre programul aglomerat și riscul de burnout: „Avem o viață atât de frumoasă!”

Prezentatoarea recunoaște că agenda sa este plină, însă face o distincție clară între activitățile care îi consumă energia și cele care îi oferă satisfacție. Pentru ea, aparițiile pe scenă, spectacolele de teatru și evenimentele muzicale sunt mai degrabă prilejuri de bucurie decât motive de oboseală.

„Eu știu că pare că fac foarte multe lucruri și poate chiar le fac, dar nu fac nimic pentru că trebuie sau pentru că îmi impune cineva. Fac toate aceste lucruri pentru că îmi place ceea ce fac. Sunt provocări diferite. De exemplu, când merg la teatru, la un eveniment, la o nuntă sau la o zi de oraș și cânt în weekend, eu nu simt că merg la muncă, ci la distracție. La teatru, viața e frumoasă: ești pe scenă, cânți, lumea aplaudă. La nuntă te duci să petreci cu oamenii, să te bucuri. La o zi de localitate e sărbătoare și vine lumea să te vadă. Ce poate fi greu aici? Avem o viață atât de frumoasă!”, a povestit vedeta.

Există însă și o componentă a activității sale profesionale care presupune un consum emoțional considerabil. Mirela Vaida vorbește despre dificultatea subiectelor abordate în cadrul emisiunii „Acces Direct”, unde intră în contact cu povești de viață și probleme sociale complexe.

Cu toate acestea, prezentatoarea consideră că tocmai diversitatea activităților sale o ajută să găsească echilibrul.

„La televiziune, da, emisiunea în sine este grea, pentru că, din punct de vedere emoțional, subiectele sunt extrem de dificile și consumatoare de energie. Dar asta este viața reală, cea care mă ține pe mine ancorată. Nu este totul numai un spectacol de teatru sau o sărbătoare de oraș. Viața reală înseamnă și problemele societății. Cumva, de luni până vineri mă ancorez în viața reală, cu copiii, familia și «Acces Direct», iar în weekend descarc toată energia negativă, bucurându-mă de viață la evenimente și petreceri. Este un melanj superb! Iar asta nu are cum să-mi provoace burnout, pentru că este o alternanță care mă reprezintă perfect: de la furie la bucurie, de la tristețe la petrecere.”

Familia este, de asemenea, parte din acest stil de viață. Ori de câte ori programul îi permite, Mirela își ia copiii cu ea la evenimentele din străinătate, transformând deplasările profesionale în mici vacanțe în familie.

„Așa sunt eu și așa este și viața mea. Copiii mei merg cu mine în weekenduri ori de câte ori se poate și, de multe ori, îmbinăm utilul cu plăcutul. De exemplu, dacă am de cântat la Londra sau la Bruxelles, mergem cu toții. Ne plimbăm prin oraș, ieșim la restaurant, seara eu merg să cânt, iar a doua zi plecăm din nou la plimbare. Astfel, weekendurile devin și city breakuri de familie, iar eu am și bucuria de a cânta. Deci nu există burnout. Da, mai am zile în care obosesc, în care aș vrea să dorm mai mult, dar îmi dau seama că o să am timp și pentru asta.”

Mirela Vaida nu ia decizii importante fără părerea soțului. Cum se completează cei doi după 17 ani de căsnicie

Unul dintre secretele relației dintre Mirela Vaida și Alexandru pare să fie tocmai diferența dintre personalitățile lor. Dacă prezentatoarea recunoaște că este o fire vulcanică și impulsivă, soțul său este mult mai calm și echilibrat. În loc să devină un motiv de conflict, această diferență a ajuns să fie unul dintre punctele forte ale mariajului lor.

„Este meritul fiecăruia dintre noi. Eu îi dau lui adrenalina de care are nevoie, iar el îmi oferă calmul și echilibrul de care am eu nevoie. Cred că tocmai acest lucru ne ține împreună. Este o provocare pentru fiecare dintre noi. Soțul meu este singurul om care mă cunoaște atât de bine și care mă iubește necondiționat.”

Vedeta a dezvăluit și cum reușește Alexandru să gestioneze momentele în care temperamentul ei își spune cuvântul. În loc să răspundă cu aceeași monedă, acesta preferă să păstreze calmul, iar atitudinea lui o ajută să privească lucrurile diferit.

„Când am câte o explozie, niciodată nu vine să-mi țină piept sau să-mi dea replica. Calmul lui mă obligă și pe mine să mă opresc. Și apoi îl ascult. Întotdeauna țin cont de ceea ce îmi spune. Nu iau nicio decizie fără să-i cer măcar un aviz consultativ. De multe ori, avizul lui este chiar decisiv, pentru că îmi dau seama că vede lucrurile mai bine. Împreună funcționăm ca o echipă.”

Alexandru nu este doar partenerul de viață al prezentatoarei, ci și unul dintre cei mai importanți susținători ai proiectelor sale profesionale. Cei doi împart inclusiv responsabilitățile din spatele evenimentelor, iar deplasările Mirelei sunt adesea ocazii de a petrece timp împreună.

„Soțul meu este omul care m-a sfătuit și m-a susținut întotdeauna în proiectele mele artistice. Este omul care merge cu mine cu mașina, indiferent cât de departe am un eveniment. El conduce zi și noapte, stăm împreună la eveniment, dormim împreună la hotel. Suntem împreună peste tot. Și asta înseamnă echipă. El vede cât muncesc eu în weekenduri, iar eu văd cât muncește el în timpul săptămânii, când se ocupă de copii și îi duce peste tot la activitățile extrașcolare. Așa funcționăm noi, ca o familie, de 17 ani. Acesta este ritmul nostru și fiecare dintre noi își găsește provocarea, echilibrul și bucuria în celălalt.”

Cum își mențin Mirela Vaida și Alexandru vie iubirea după aproape două decenii. Gelozia nu își are locul în relația lor

Chiar dacă ambii au avut perioade în care responsabilitățile profesionale le-au ocupat mare parte din timp, Mirela Vaida și soțul ei au găsit modalități de a rămâne conectați. În prezent, Alexandru lucrează în București, iar acest lucru le permite să petreacă mai mult timp împreună în fiecare zi.

„Soțul meu nu mai călătorește atât de mult. Acum lucrează în București și vine acasă în fiecare după-amiază. El merge și la ședințele cu părinții, care, de obicei, sunt programate exact când eu am emisiunea în direct. Poate că pleacă o dată pe lună, câteva zile, din țară, dar acum lucrează în București.”

Programul lor le permite să se întâlnească dimineața, la cafea, și să își petreacă serile împreună, la cină. În ceea ce privește gelozia, prezentatoarea spune că aceasta nu a reprezentat niciodată o problemă în căsnicia lor. Încrederea reciprocă este fundamentul relației, iar cei doi nu simt nevoia să își pună la îndoială sentimentele.

„Așa că ne vedem zi de zi, seară de seară. Ne întâlnim dimineața la cafea, ne vedem după-amiaza sau seara, la cină. Suntem împreună. Cât despre gelozie, nu s-a pus niciodată problema. Avem încredere unul în celălalt, avem încredere în noi înșine, ne cunoaștem foarte bine. Gelozia pur și simplu nu există între noi.”

Mirela Vaida și-a aniversat cei 17 ani de căsnicie la Veneția. Cum păstrează romantismul în relație

Chiar dacă viața de familie și creșterea copiilor ocupă un loc important în programul lor, Mirela și Alexandru nu renunță la momentele petrecute în doi. Escapadele romantice, cinele în oraș și ieșirile cu prietenii sunt câteva dintre modalitățile prin care cei doi își oferă timp de calitate.

Un exemplu recent a fost aniversarea celor 17 ani de căsnicie, pe care au ales să o sărbătorească într-unul dintre cele mai romantice orașe din Europa: Veneția.

„Flacăra iubirii se menține prin micile escapade pe care le facem la final de săptămână. Așa a fost, de exemplu, aniversarea celor 17 ani de căsnicie, când am fugit la Veneția și ne-am simțit foarte bine. Ne-am plimbat pe străzile orașului, pe canale, am stat la terase, am mers într-un lounge și la un restaurant bun. Acestea sunt micile noastre escapade, pe care le recomand fiecărui cuplu. Mai avem și momentele în care ieșim seara cu prietenii, la restaurant. Există multe moduri de a menține vie flacăra iubirii.”

Deși se bucură de escapadele în doi, prezentatoarea recunoaște că, odată cu trecerea anilor, copiii au devenit o parte tot mai importantă din experiențele pe care își doresc să le trăiască împreună. Astfel, timpul petrecut în familie a căpătat o valoare aparte.

„Ne plac zilele în care avem timp doar pentru noi, dar să știi că nu ne mai face atât de mare plăcere să stăm departe de copii. Copiii sunt acum mari și ne bucurăm să împărtășim cu ei fiecare moment și să ne creăm amintiri împreună”, conchide Mirela Vaida.