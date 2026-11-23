Soția lui Justin Timberlake, actrița Jessica Biel, a dat de înțeles că sunt probleme în paradis. Se pare că ar fi câteva chestiuni nerezolvate în căsnicia lor, adunate de-a lungul timpului și care încă nu au fost rezolvate. Vedeta recunoaște totul într-un nou documentar dedicat artistului, intitulat „Timberlake”.

Justin Timberlake și soția sa, Jessica Biel. Foto: Instagram

Mai mult decât atât, partenera de viață a cântărețului recunoaște cu sinceritate că există subiecte sensibile care trebuie abordate și mărturisește că, la începutul relației, cântărețul nu era deloc bărbatul pe care și-l imaginase.

Probleme în căsnicia lui Justin Timberlake

În noul clip promoțional lansat luni, Jessica Biel, în vârstă de 44 de ani, pare să vorbească despre momentele dificile prin care a trecut de-a lungul timpului, în relația cu Justin Timberlake. Aceasta recunoaște că există câteva chestiuni nerezolvate, ce o deranjează.

„Cred că trebuie să rezolvăm niște lucruri”, a spus actrița, în prima parte a clipului lansat. De asemenea, ea a vorbit despre primele impresii pe care i le-a lăsat celebrul artist. „Când l-am întâlnit, pur și simplu nu era deloc ceea ce credeam...”.

De cealaltă parte, Justin Timberlake vorbește cu admirație despre partenera sa de viață, afirmând că ea este „cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată”. „Este un lucru pe care l-am făcut bine”, a adăugat fostul solist al trupei NSYNC.

Justin și Jessica s-au căsătorit în octombrie 2012, într-o vacanță petrecută în Italia. Cei doi au dou copii: pe Silas, în vârstă de 11 ani, pe Fineas, în vârstă de 6 ani.

Justin Timberlake a călcat strâmb

Deși au încercat să păstreze o imagine unită, relația lor a fost marcată de mai multe episoade controversate intens mediatizate. În noiembrie 2019, au apărut zvonuri privind o posibilă infidelitate, după ce Timberlake a fost fotografiat ținându-se de mână cu actrița Alisha Wainwright, colega sa din filmul „Palmer”, în New Orleans. Artistul și-a cerut atunci scuze public pe Instagram, catalogând gestul drept o „gravă lipsă de judecată”

„Să fiu clar: nu s-a întâmplat nimic între mine și colega meu de platou. Am băut mult prea mult în noaptea aceea și regret comportamentul meu. Ar fi trebuit să știu mai bine. Nu acesta este exemplul pe care vreau să i-l dau fiului meu. Îmi cer scuze față de uimitoarea mea soție și față de familia mea pentru că i-am pus într-o situație atât de jenantă și mă concentrez să fiu cel mai bun soț și tată care pot fi”, a declarat atunci artistul, conform Page Six.

În timpul acestui scandal, Biel a fost alături de soțul său și i-a ținut partea. Liniștea nu a durat prea mult. Au apărut noi controverse în 2023, după lansarea volumului de memorii al fostei sale iubite, Britney Spears, care a făcut dezvăluiri explozive despre relația lor.

Justin Timberlake a rămas în atenția presei, după ce, în iunie 2024, a fost arestat în Sag Harbor, New York, pentru conducere sub influența alcoolului.

Soția artistului i-a dat un ultimatum

Deși în ianuarie 2020 actrița a ales să îi rămână alături soțului său și să afișeze un front comun în public, surse apropiate cuplului susțin că incidentele repetate au epuizat-o. Potrivit unei surse citate de Daily Mail în luna ianuarie, Jessica Biel i-ar fi dat chiar un ultimatum lui Timberlake din cauza comportamentului său

„Ea face totul cu copiii și s-a săturat să fie pusă în situații jenante în public”, a declarat o sursă pentru Daily Mail în ianuarie.

Mai mult decât atât, apropiații susțineau pentru Page Six că, deși lucrurile „nu au fost perfecte” în căsnicia dintre Biel și Timberlake, ei „trec prin asta” cu bine.