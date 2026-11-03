 Justin Timberlake scoate la iveală secretele trecutului! Relația cu Britney Spears și scandalul cu Janet Jackson, în noul documentar
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Justin Timberlake scoate la iveală secretele trecutului! Relația cu Britney Spears și scandalul cu Janet Jackson, în noul documentar

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Justin Timberlake lucrează la o serie documentară în patru episoade care promite să abordeze unele dintre cele mai controversate momente din viața și cariera sa. Potrivit presei internaționale, proiectul este realizat în colaborare cu Apple și va include subiecte precum scandalul de la Super Bowl din 2004 și relația sa cu Britney Spears

Justin Timberlake foto Profimedia jpg
Foto: Profimedia

Momentele controversate din cadrul documentarului

Documentarul va fi regizat de Fisher Stevens, cunoscut pentru producții dedicate unor personalități precum Carrie Fisher și David Beckham. Potrivit informațiilor publicate de Variety, seria ar urma să fie lansată pe Apple TV+ în luna decembrie.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale documentarului este presupusul interviu cu Janet Jackson, care ar urma să vorbească despre incidentul petrecut în timpul spectacolului de la pauza Super Bowl XXXVIII.

Atunci, o parte din costumul artistei a fost smulsă accidental în timpul reprezentației alături de Timberlake, expunându-i sânul în direct la televizor și generând una dintre cele mai mari controverse din istoria televiziunii americane.

Momentul a declanșat un val de dezbateri la nivel național despre decență și cenzură în mass-media. În urma scandalului, autoritățile americane au înăsprit sancțiunile pentru încălcarea regulilor privind conținutul considerat indecent la televiziune și radio.

De-a lungul anilor, atât Justin Timberlake, cât și Janet Jackson au susținut că incidentul a fost un accident.

Într-un interviu acordat în 2018, artistul afirma că a depășit de mult acel episod și că relația sa cu Janet Jackson este una bună. La rândul ei, cântăreața declara în documentarul său lansat în 2022 că scandalul a fost „mult exagerat” și că cei doi au rămas prieteni apropiați, potrivit US Weekly.

Relația artistului cu Britney Spears, acoperită în documentar

Seria ar urma să exploreze și relația lui Justin Timberlake cu Britney Spears, una dintre cele mai mediatizate povești de dragoste de la începutul anilor 2000.

Subiectul a revenit în atenția publicului după publicarea autobiografiei lui Britney Spears, „The Woman in Me”, în care artista a făcut mai multe dezvăluiri despre relația lor. Printre acestea s-au numărat acuzații de infidelitate și mărturisiri legate de perioada petrecută împreună.

Ulterior, Britney Spears a declarat că regretă unele dintre lucrurile scrise în carte și a transmis un mesaj public prin care și-a cerut scuze persoanelor pe care le-ar fi putut răni.

Deși Timberlake nu a comentat direct conținutul memoriilor fostei sale iubite, apariția documentarului alimentează speculațiile că artistul este pregătit să își spună propria versiune asupra unor evenimente care i-au marcat cariera și viața personală.

Până în prezent, producția nu are un titlu oficial, însă interesul publicului este deja ridicat având în vedere subiectele sensibile pe care le va aborda.

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