Zi specială pentru Marinela Mavrodin și Robert Urucu! Cei doi au devenit oficial soț și soție pe 22 noiembrie 2026, chiar în ziua în care fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a sărbătorit ziua de naștere.

Marinela Mavrodin și Robert Urucu s-au căsătorit Foto: Instagram

Emoțiile au fost pe măsură, iar primele imagini de la marele eveniment au apărut deja pe rețelele de socializare.

„Cea mai frumoasă zi de naștere de până acum! Oficial, soț și soție”

Marinela și Robert trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani și au împreună un băiețel, Matthias. Mai mult, familia lor urmează să se mărească, întrucât cei doi se pregătesc să devină din nou părinți. Astfel, ziua de 22 noiembrie a devenit una cu totul specială pentru îndrăgostiți, care au ales să își unească destinele în fața celor dragi.

Pentru marele eveniment, Marinela Mavrodin a optat pentru o rochie de mireasă în stil sirenă, cu broderii din dantelă, care i-a pus în evidență silueta. De cealaltă parte, Robert Urucu a ales un costum negru, simplu și elegant. Vizibil emoționată, mireasa a împărtășit cu urmăritorii săi și un mesaj scurt, dar plin de semnificație, prin care a anunțat că a devenit oficial soția partenerului său.

„Cea mai frumoasă zi de naștere de până acum! Oficial, soț și soție”, a transmis Marinela Mavrodin pe Instagram.

Marinela Mavrodin anunțase nunta încă din perioada în care a dezvăluit că este însărcinată

Planurile de nuntă nu au fost o surpriză pentru cei care îi urmăresc activitatea în mediul online. Marinela vorbise despre căsătorie încă din momentul în care a anunțat că este însărcinată, dezvăluind că ea și Robert au ales o dată cu o semnificație aparte: chiar ziua sa de naștere.

La acel moment, fosta concurentă de la Insula Iubirii povestea, cu umor și entuziasm, cum a ajuns partenerul ei să îi facă această propunere specială.

„Pe 22 noiembrie, chiar de ziua mea, o să ne și căsătorim! Așa că Robert s-a gândit că cel mai frumos cadou ar fi să mă ia de nevastă... sau poate îl iau eu pe el de bărbat, încă nu am stabilit exact cum stau lucrurile. Cert este că vom deveni, oficial, soț și soție și abia aștept”, a transmis Marinela Mavrodin pe Instagram.

Cum a început povestea de dragoste dintre Marinela Mavrodin și Robert Urucu

Marinela Mavrodin a devenit cunoscută publicului după participarea în sezonul al patrulea al emisiunii Insula Iubirii, unde a mers alături de partenerul său de atunci, Iulian Chiru. Povestea lor nu a avut însă un final fericit, cei doi ajungând în cele din urmă la despărțire.

Ulterior, Marinela și-a găsit fericirea alături de Robert Urucu, bărbatul care i-a devenit acum soț și alături de care și-a întemeiat o familie. Cei doi au devenit părinții lui Matthias, iar în curând vor trăi din nou emoția venirii pe lume a unui copil.

Într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, Marinela a vorbit despre schimbările frumoase din viața lor, despre venirea pe lume a fiului lor și despre cât de mult înseamnă familia pentru amândoi.

„Dacă ne-ar fi spus cineva acum câțiva ani cum va arăta viața noastră astăzi, probabil că nu ne-am fi imaginat cât de frumos va fi totul. Am pornit la drum în doi, cu multe planuri și visuri, iar apoi a venit Matthias și ne-a schimbat complet lumea. Ne-a arătat ce înseamnă să iubești pe cineva mai mult decât te-ai fi crezut vreodată în stare și cât de frumoasă poate fi viața atunci când ai familia lângă tine. Au fost multe momente frumoase, multe amintiri și, bineînțeles, și zile obișnuite, din acelea care până la urmă înseamnă cel mai mult”, a scris Marinela Mavrodin pe Instagram.