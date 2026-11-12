O fosta concurentă de la Insula Iubirii este însărcinată pentru a doua oară. Cum a dat vestea

Veste mare în showbizul românesc! Marinela Mavrodin, fostă concurentă de la Insula Iubirii, se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Tânăra a făcut anunțul pe rețelele de socializare, prin intermediul unui videoclip emoționant, care a stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor. Alături de partenerul ei, Robert Urucu, aceasta se pregătește să își mărească familia, la trei ani după ce a venit pe lume primul lor copil, Matthias.

O fosta concurentă de la Insula Iubirii este însărcinată pentru a doua oară Foto: Instagram

Marinela Mavrodin a devenit cunoscută publicului după participarea la Insula Iubirii, sezonul 4, unde a mers alături de iubitul pe care îl avea la vremea respectivă, Iulian Chiru. Cei doi s-au despărțit ulterior, iar tânăra și-a refăcut viața sentimentală. De câțiva ani, aceasta formează un cuplu cu Robert Urucu, alături de care are un băiețel, Matthias.

Acum, cei doi trăiesc din nou emoțiile venirii pe lume a unui copil și au împărtășit vestea cea mare cu cei care îi urmăresc în mediul online.

Marinela Mavrodin este însărcinată pentru a doua oară!

Pentru a anunța că familia lor se mărește, Marinela Mavrodin a publicat un videoclip special, în care apare alături de partenerul său și îi surprinde pe urmăritori cu vestea sarcinii. Tânăra a dezvăluit că în ultima perioadă a fost mai puțin activă pe rețelele de socializare, deoarece a ales să păstreze această bucurie pentru ea și familia sa.

Aceasta a vorbit și despre schimbările pe care le-a adus în viața lor venirea pe lume a primului băiețel, mărturisind că Matthias le-a transformat complet universul.

„Dacă ne-ar fi spus cineva acum câțiva ani cum va arăta viața noastră astăzi, probabil că nu ne-am fi imaginat cât de frumos va fi totul. Am pornit la drum în doi, cu multe planuri și visuri, iar apoi a venit Matthias și ne-a schimbat complet lumea. Ne-a arătat ce înseamnă să iubești pe cineva mai mult decât te-ai fi crezut vreodată în stare și cât de frumoasă poate fi viața atunci când ai familia lângă tine. Au fost multe momente frumoase, multe amintiri și, bineînțeles, și zile obișnuite, din acelea care până la urmă înseamnă cel mai mult”, a scris Marinela Mavrodin pe Instagram.

„În ultima perioadă am fost puțin mai absenți de aici, dar am avut un motiv foarte frumos pentru care am ales să păstrăm anumite lucruri doar pentru noi”, a mai scris fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Marinela Mavrodin și Robert Urucu se căsătoresc pe 22 noiembrie

Bucuriile nu se opresc aici pentru cei doi! După ce a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară, Marinela Mavrodin a dezvăluit că urmează să se căsătorească cu Robert Urucu. Cei doi au ales o dată cu totul specială pentru eveniment: 22 noiembrie, chiar de ziua de naștere a tinerei.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a povestit că partenerul său s-a gândit să îi ofere un cadou deosebit, iar nunta va marca oficial începutul unui nou capitol în povestea lor de dragoste.

„Pe 22 noiembrie, chiar de ziua mea, o să ne și căsătorim! Așa că Robert s-a gândit că cel mai frumos cadou ar fi să mă ia de nevastă... sau poate îl iau eu pe el de bărbat, încă nu am stabilit exact cum stau lucrurile. Cert este că vom deveni, oficial, soț și soție și abia aștept”, a transmis Marinela Mavrodin pe Instagram.

Ce sex are bebelușul? Marinela Mavrodin își dorește să devină mamă de fetiță

Deocamdată, Marinela Mavrodin și Robert Urucu nu au aflat dacă vor avea o fetiță sau un băiețel. Cei doi își doresc să descopere sexul bebelușului într-un mod special, la fel cum au procedat și în perioada în care îl așteptau pe Matthias.

Tânăra a recunoscut că, dacă ar putea alege, și-ar dori să devină mamă de fetiță. Robert, în schimb, nu are o preferință clară și s-ar bucura la fel de mult indiferent dacă familia lor va fi completată de o fetiță sau de încă un băiețel.

„Cât despre bebe, încă nu știm exact dacă vom avea fetiță sau băiețel. Și, bineînțeles, că ne dorim să aflăm într-un mod cu totul special, așa cum am făcut și când l-am așteptat pe Matthias. (...)

Eu, sinceră să fiu cu voi, mi-aș dori o fetiță. Robert este undeva la jumătate, își dorește și fetiță, și băiețel, așa că el nu ne prea ajută cu un pronostic. Dincolo de toate dorințele și emoțiile noastre, cel mai important este ca bebe să fie sănătos”, a adăugat tânăra.