Tallulah, fiica actorului Bruce Willis, a transmis un mesaj public de regret după ce a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie recentă alături de tatăl său, care se confruntă de mai mulți ani cu o formă gravă de demență.

Fiica lui Bruce Willis și-a cerut scuze în mod public Foto: 2018 Getty Images / Neilson Barnard

Ce a transmis fiica actorului Bruce Willis

În vârstă de 32 de ani, Tallulah a publicat inițial fotografia pe Instagram, unde apărea ținându-l de mână pe celebrul actor în timp ce petreceau timp împreună. Potrivit acesteia, imaginea surprindea un moment deosebit de emoționant, cei doi urmărind un videoclip cu legendarul cântăreț Frankie Valli.

În imagine, fiica actorului îl îmbrățișa cu afecțiune pe Bruce Willis, care purta un cardigan gri peste o cămașă într-o nuanță somon. La descriere, aceasta a ales să adauge doar două emoji-uri sugestive: o față zâmbitoare cu ochelari de soare și simbolul „COOL”, semn al afecțiunii și admirației pe care i le poartă în continuare tatălui său.

La scurt timp după publicare, fiica starului din „Die Hard” a ales să elimine fotografia și a revenit cu un mesaj sincer adresat urmăritorilor săi.

Foto: Instagram

„Am postat ieri o fotografie cu tatăl meu pentru că am avut o vizită minunată. Cineva ne-a făcut o poză extrem de dulce într-un moment petrecut împreună. M-am lăsat purtată de emoția clipei și nu m-am gândit suficient dacă o astfel de imagine ar trebui sau nu să fie făcută publică”, a explicat Tallulah.

Ea a recunoscut că fotografia putea fi considerată prea personală și a promis că va manifesta mai multă atenție în viitor atunci când va împărtăși imagini din viața de familie.

Foto: instagram

„Pot să recunosc acest lucru și promit că voi proceda mai bine. Știu cât de mult îl iubiți cu toții. Eu îl iubesc, familia mea îl iubește, iar pentru noi va rămâne întotdeauna eroul pe care îl cunoaștem”, a adăugat ea.

Mesajul a fost însoțit de o fotografie alb-negru din copilăria sa, în care Bruce Willis o sărută afectuos.

Bruce Willis se luptă cu o boală neurodegenerativă

Bruce Willis, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, s-a retras din activitate după ce a fost diagnosticat, inițial, cu afazie, în anul 2022. Ulterior, familia sa a anunțat că actorul suferă de demență frontotemporală, o afecțiune neurodegenerativă care afectează zonele creierului responsabile de comportament, personalitate și limbaj, potrivit USA Today.

De-a lungul ultimilor ani, apropiații starului au oferit doar ocazional informații despre starea sa de sănătate, alegând să păstreze o mare parte din viețile lor de familie departe de ochii publicului.

Declarațiile lui Tallulah vin la doar câteva săptămâni după ce aceasta a reacționat ferm la apariția unor informații despre starea de sănătate a tatălui său în presa internațională. Fiica actorului a criticat atunci publicarea unor presupuse detalii din viața privată a familiei și s-a întrebat cine a furnizat respectivele informații.

Totodată, ea a recunoscut că reacțiile fanilor au făcut-o să reflecteze mai atent asupra modului în care distribuie imagini cu tatăl său.

„Oamenii care îl iubesc din întreaga lume mi-au transmis că este nevoie de multă grijă și responsabilitate când sunt publicate fotografii cu el”, a scris aceasta la momentul respectiv.

În ciuda rezervelor privind expunerea publică, Tallulah a continuat să împărtășească ocazional imagini emoționante cu Bruce Willis. În luna septembrie, ea a publicat o fotografie în care îl săruta pe frunte, iar în această vară actorul a apărut și la nunta fiicei sale, desfășurată în Idaho, într-una dintre rarele sale apariții publice din ultimii ani.

Cum trăiește soția actorului această perioadă

Potrivit The Independent, soția actorului, Emma Heming Willis, a vorbit deschis despre modul în care familia încearcă să își continue viața în ciuda provocărilor aduse de boala starului. Aceasta a mărturisit că încearcă să privească lucrurile din perspectiva dorințelor lui Bruce și să nu se lase copleșită de sentimentele de vinovăție.

„Mă întorc mereu la întrebarea: ce și-ar dori soțul meu pentru mine? Și el și-ar dori să mă bucur de viață, să organizez petreceri, să petrec timp alături de prieteni și familie. Asta încerc să îmi amintesc de fiecare dată când apare orice fel de sentiment de vinovăție”, a declarat Emma.

Potrivit acesteia, Bruce Willis și-ar dori ca cei dragi lui să continue să trăiască frumos și să prețuiască momentele petrecute împreună, chiar și în contextul dificil creat de lupta actorului cu demența frontotemporală.

Familia continuă să îi fie aproape și să îi ofere sprijin, păstrând în același timp un echilibru între viața privată și interesul public pentru starea sa de sănătate.