Prințul William ar pregăti schimbări importante în cadrul monarhiei britanice, iar unele dintre acestea ar putea avea consecințe directe asupra familiei sale. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, viitorul rege al Marii Britanii ar lua în calcul introducerea unei noi reguli care ar limita acordarea titlurilor regale exclusiv membrilor activi ai familiei regale.

Prințul William Foto: Getty

Informația apare în contextul unor dezvăluiri din viitoarea carte a jurnalistului regal Tom Sykes, intitulată The Dukes: Edward VIII, Andrew, and Harry - the Men Who Undermined the Modern Monarchy („Ducii: Edward al VIII-lea, Andrew și Harry - bărbații care au subminat monarhia modernă”).

Potrivit informațiilor publicate de Daily Mail, Prințul William ar dori ca titulaturile de Alteță Regală (HRH – His/Her Royal Highness) să fie rezervate doar persoanelor care îndeplinesc efectiv îndatoriri oficiale în numele Coroanei.

Prințul Harry și Meghan Markle ar putea pierde titlurile regale

Una dintre cele mai importante consecințe ale schimbării propuse ar viza familia Prințului Harry. Dacă planul atribuit lui William va fi pus în aplicare după urcarea sa pe tron, Harry, Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, ar putea pierde titulaturile regale.

Ducele și Ducesa de Sussex au renunțat la îndatoririle lor de membri seniori activi ai familiei regale în ianuarie 2020, înainte de a se muta în Statele Unite ale Americii împreună cu familia.

De atunci, relația dintre Prințul Harry și fratele său, Prințul William, a fost marcată de tensiuni și numeroase neînțelegeri. O eventuală decizie de retragere a titlurilor ar putea reprezenta o nouă etapă în distanțarea celor doi frați.

Prințul Harry și Meghan Markle au participat la inaugurarea Lost Screen Memorial, organizată la Parlamentul European din Bruxelles, Belgia, pe 10 noiembrie 2026.

Ce reguli noi ar putea introduce Prințul William pentru membrii familiei regale

Potrivit unei surse apropiate Prințului William, viitorul rege ar dori să stabilească o diferență clară între membrii activi ai monarhiei și cei care aleg să ducă o viață independentă, departe de responsabilitățile oficiale.

„Dacă ești un membru activ al familiei regale - participi la evenimente, vizitezi diferite regiuni ale țării, desfășori activități diplomatice, îndeplinești sarcini în numele guvernului, ai un rol public, te întâlnești cu oamenii și te ridici din pat într-o zi ploioasă de miercuri pentru a merge la Sheffield - atunci vei avea titulatura de Alteță Regală și vei purta titlul de prinț sau prințesă”, a declarat sursa apropiată prințului pentru Tom Sykes.

Aceeași sursă a explicat că membrii activi ai familiei regale ar urma să beneficieze de o indemnizație, un salariu și o locuință.

În schimb, persoanele care nu își asumă responsabilități oficiale nu ar mai primi automat titluri regale, reședințe sau privilegiile asociate statutului de membru al familiei regale.

„În schimb, vei fi un simplu cetățean, liber să îți trăiești viața și să câștigi bani în orice mod dorești”, a mai explicat sursa.

Astfel, planul ar putea schimba fundamental modul în care sunt acordate privilegiile în cadrul monarhiei britanice, punând accentul pe responsabilitățile publice, nu doar pe apartenența la familia regală.

Prințesa Charlotte și Prințul Louis ar putea avea libertatea de a-și alege viitorul

O altă schimbare importantă ar viza generația tânără a familiei regale, în special pe Prințesa Charlotte și Prințul Louis, copiii Prințului William și ai Prințesei Kate Middleton.

În timp ce Prințul George, moștenitorul direct al tronului, ar urma să își asume în mod firesc responsabilitățile regale și să îi succeadă tatălui său, frații săi ar putea avea posibilitatea de a decide singuri dacă doresc sau nu să devină membri activi ai monarhiei.

Această abordare le-ar oferi Prințesei Charlotte și Prințului Louis mai multă libertate în alegerea propriului parcurs profesional, fără obligația de a urma automat tradiția familiei.

Prințesa Charlotte ar putea avea un interes deosebit în această schimbare, având în vedere că, potrivit unor informații apărute în presa britanică, tânăra ar manifesta înclinații artistice și ar fi atrasă de actorie și muzică.

Prințesa Charlotte ar putea urma o carieră în actorie și muzică

Potrivit publicației Daily Mail, Prințesa Charlotte și-ar fi impresionat atât prietenii, cât și profesorii prin talentul său artistic, în special prin aptitudinile de actriță și cântăreață.

Publicația susține că prințesa, în vârstă de 11 ani, ar fi „o interpretă deosebit de talentată, care s-a remarcat în spectacolele organizate la școala sa pregătitoare”.

De asemenea, surse citate de publicație susțin că aceasta ar putea urma cursurile unui internat prestigios, cunoscut pentru pregătirea oferită în domeniul artelor spectacolului.

Talentul ei scenic ar fi fost remarcat și de o sursă apropiată familiei regale, care a vorbit despre înclinațiile artistice ale tinerei prințese.

„Locul ei este pe scenă. Este o actriță și o cântăreață minunată, iar acesta este lucrul pe care își dorește să îl facă atunci când va crește”, a declarat sursa.

Dacă schimbările atribuite Prințului William vor deveni realitate, Charlotte ar putea avea libertatea de a urma o carieră artistică, fără să fie obligată să își asume un rol oficial în cadrul monarhiei britanice.

Prințul Louis și Prințesa Charlotte au participat la o întâlnire cu reprezentanții echipei Țării Galilor, în cadrul Jocurilor Commonwealth din 2026, desfășurate la Glasgow, Scoția, pe 1 august.

Prințul William vrea să schimbe și modul în care familia regală folosește reședințele oficiale

Posibilele modificări privind titlurile regale nu sunt singurele schimbări despre care s-a scris în ultimele luni.

În iunie, publicația The Sunday Times relata că Prințul William intenționează să adopte o abordare diferită atunci când va deveni rege, în special în ceea ce privește privilegiile acordate membrilor familiei regale care nu îndeplinesc îndatoriri oficiale.

Potrivit publicației, viitorul rege ar dori să reevalueze modul în care sunt utilizate reședințele regale și condițiile în care membrii familiei sale beneficiază de locuințe oficiale.

„Revizuirea utilizării oficiale a tuturor reședințelor regale și a condițiilor de locuit ale membrilor familiei sale este considerată o prioritate pentru William”, relata The Sunday Times.

Această posibilă reorganizare ar putea reprezenta o schimbare semnificativă față de tradițiile monarhiei britanice, în care apartenența la familia regală a fost asociată, de-a lungul timpului, cu anumite privilegii și beneficii.