Prințul William și Kate Middleton continuă vizita oficială din India, unde participă la evenimente legate de premiile Earthshot. În timpul unei deplasări cu metroul din Mumbai, Prințesa de Wales a avut un scurt moment de dezechilibru, iar soțul său a avut o reacție rapidă. Potrivit relatărilor din presa britanică, William s-a aflat chiar în spatele ei și a intervenit imediat pentru a se asigura că aceasta este în siguranță.

Gestul protectiv făcut de Prințul William Foto: getty images

Cum s-a produs incidentul

Înainte de a urca pe scările rulante, Kate Middleton, care purta o rochie albastră și pantofi cu toc, i-ar fi mărturisit soțului său că se simte puțin nesigură încălțată astfel. Potrivit specialistului în citirea buzelor Nicola Hickling, moștenitorul coroanei britanice a încurajat-o spunându-i să fie atentă la coborâre și că totul va fi în regulă, potrivit Daily Mail.

Momentul care a devenit viral s-a petrecut după ce cei doi au urcat într-un tren de pe linia Aqua Line din Mumbai. În timpul călătoriei, trenul a pornit brusc, iar Kate Middleton a părut că își pierde pentru o clipă echilibrul. Prințesa s-a sprijinit rapid de o bară aflată în apropiere, iar William, aflat chiar în spatele ei, a intervenit imediat.

Cuplul princiar se află într-o vizită de trei zile în Mumbai, unde are loc ceremonia anuală a premiilor Earthshot, proiectul de mediu lansat de Prințul William. Inițiativa recompensează idei și soluții inovatoare care contribuie la protejarea planetei.

În timpul vizitei, cei doi au participat la mai multe evenimente și întâlniri cu finaliștii competiției. La unul dintre momentele oficiale, William a condus chiar o ricșă electrică prin oraș, în timp ce Kate Middleton a călătorit alături de el, imaginile stârnind numeroase reacții în presa internațională.

Kate și William se află în India

Kate Middleton a schimbat în ultimul moment programul oficial al vizitei din India și i s-a alăturat Prințului William într-o apariție surpriză la metroul din Mumbai. Vizita a avut loc în prima zi a turneului dedicat premiilor Earthshot, proiectul de mediu inițiat de moștenitorul tronului britanic.

Inițial, Prințul de Wales urma să participe singur la evenimentul dedicat transportului urban sustenabil, însă Prințesa de Wales a decis să îl însoțească, spre surprinderea celor prezenți.

Vizita în India a fost și prilejul pentru Prințul William să anunțe o serie de colaborări importante între finaliștii și participanții la Earthshot Prize și companii internaționale.

De asemenea, proiectul Matter, finalist Earthshot în anii anteriori, colaborează cu IKEA pentru dezvoltarea unor tehnologii capabile să reducă cantitatea de microplastice provenite din mașinile de spălat și ajunse în apele uzate.

Un alt proiect prezentat este Mahila Housing Trust, organizație care ajută comunitățile vulnerabile prin soluții de răcire a locuințelor și programe de protecție împotriva efectelor schimbărilor climatice.

În cadrul vizitei a fost anunțată și lansarea unui program inovator de asigurare destinat femeilor însărcinate afectate de valurile extreme de căldură.