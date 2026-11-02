 Obiceiul neașteptat al Regelui Charles și al altor membri ai familiei regale! Ce pasiune au în comun
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Obiceiul neașteptat al Regelui Charles și al altor membri ai familiei regale! Ce pasiune au în comun

#Casa Regală a Marii Britanii
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Dincolo de fastul ceremoniilor regale, de evenimentele oficiale și de protocolul strict de la Palat, membrii familiei regale britanice au și preocupări cât se poate de obișnuite. Una dintre ele este însă cu adevărat surprinzătoare: pasiunea pentru culesul ciupercilor sălbatice!

Obiceiul neașteptat al Regelui Charles și al altor membri ai familiei regale!
Obiceiul neașteptat al Regelui Charles și al altor membri ai familiei regale! Foto: Getty

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au transformat această activitate într-un hobby pe care îl practică împreună, iar dezvăluirile făcute de apropiații familiei regale arată că plimbările prin pădure sunt, uneori, și o adevărată competiție. Mai mult, Prințesa Kate împărtășește aceeași pasiune pentru explorarea naturii și descoperirea ciupercilor.

Regele Charles și Regina Camilla, rivali atunci când vine vorba despre culesul ciupercilor

Informațiile au fost dezvăluite de Tom Parker Bowles, fiul Reginei Camilla, critic gastronomic și autor al volumului „Cooking & The Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III”.

Într-un interviu acordat publicației Fox News, acesta a povestit că mama sa și Regele Charles sunt mari iubitori ai culesului de ciuperci și că pasiunea lor este însoțită de un spirit competitiv.

Potrivit lui Tom Parker Bowles, cei doi pleacă uneori separat, fiecare cu propriul coș, încercând să adune o recoltă cât mai bogată.

Vânătoarea tăcută” este denumirea pe care o folosesc pentru această activitate, a explicat fiul reginei.

Acesta a dezvăluit și că ciupercile sălbatice au devenit aproape o obsesie pentru cuplul regal, cei doi fiind foarte competitivi atunci când vine vorba despre cine găsește mai multe.

Regele Charles este, de altfel, un adevărat cunoscător al ciupercilor, potrivit fiului Camillei, care îl descrie drept un expert în micologie, domeniul care studiază ciupercile.

Pasiunea care îi aduce împreună în pădurile din Scoția

Nici alegerea locurilor în care pornesc în această aventură nu este întâmplătoare. Scoția este una dintre destinațiile preferate pentru astfel de incursiuni, mai ales la începutul toamnei, când pădurile oferă o varietate impresionantă de ciuperci.

Tom Parker Bowles a povestit că printre preferatele familiei se numără gălbiorii, acele ciuperci de un galben intens, apreciate pentru aroma lor delicată, asemănătoare cu cea a caiselor.

După ce se întorc din pădure, recolta ajunge direct în bucătărie. Ciupercile sunt pregătite și servite în familie, inclusiv alături de paste

Prințesa Kate a dezvăluit că are aceeași pasiune

Surpriza este că Regele Charles și Regina Camilla nu sunt singurii membri ai familiei regale atrași de această activitate.

În timpul unei vizite în Țara Galilor, pe 26 februarie 2025, Prințesa Kate a vorbit despre plăcerea de a explora pădurile din apropierea reședinței sale de la țară, Anmer Hall.

Potrivit publicației Marie Claire, Prințesa de Wales a povestit că a început să caute ciuperci în pădurile din zonă și că a descoperit chiar un exemplar atât de mare, încât i-a impresionat pe copiii săi, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Copiii au fost fascinați”, a povestit Kate, referindu-se la reacția celor mici în fața descoperirii.

De altfel, apropierea de natură nu este o noutate pentru Prințesa de Wales, care a vorbit în repetate rânduri despre importanța activităților în aer liber și despre timpul petrecut alături de familie în mijlocul naturii.

Un hobby care are și o latură emoționantă pentru Regele Charles

Pasiunea Regelui Charles pentru păduri și natură are și o dimensiune mai profundă.

Biograful regal Robert Jobson a relatat în volumul său „Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed” că, în septembrie 2022, în ziua în care Regina Elisabeta a II-a se stingea din viață, Charles se afla în pădurile domeniului său Birkhall, din Scoția.

Autorul descrie felul în care viitorul monarh găsea alinare și putere în apropierea copacilor, în mirosul pământului și în sunetul râului Muick.

Momentul oferă o perspectivă mai puțin cunoscută asupra personalității regelui, pentru care natura nu reprezintă doar o pasiune, ci și un refugiu.

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