Regele Charles a uitat de protocol în Bahamas! A dansat la carnaval și a devenit „regele dansului”

Regele Charles a avut parte de o primire spectaculoasă în Bahamas, unde a fost întâmpinat cu aplauze, urale și multă voie bună. După mai bine de 50 de ani de la ultima sa vizită, monarhul britanic s-a întors în arhipelag și a ajuns rapid în centrul atenției. Prins în atmosfera unui carnaval, acesta a renunțat pentru câteva momente la protocol și s-a alăturat dansatorilor, demonstrând că se poate adapta și la ritmurile locale.

Regele Charles Foto: BBC

Mișcările sale au stârnit entuziasmul celor prezenți, iar Charles a primit chiar și titlul neoficial de „rege al dansului”. Monarhul a ținut pasul cu ritmurile unei fanfare, s-a mișcat printre dansatoare și a folosit două instrumente tradiționale, în culorile Bahamasului, pe care le-a primit în timpul evenimentului, scrie BBC.

Regele Charles, întâmpinat cu entuziasm după mai bine de 50 de ani

Vizita a fost marcată de o primire oficială călduroasă. Guvernatorul general al Bahamasului, Dame Cynthia Pratt, i-a transmis regelui un mesaj în numele autorităților și al populației.

„Majestate, domniți peste tărâmul nostru imaculat, care cuprinde 700 de insule și 2.000 de insulițe din Commonwealth-ul Bahamas și care găzduiește oameni rezistenți și cu inima caldă. În numele guvernului și al poporului din Bahamas, este o onoare deosebită și un privilegiu profund pentru mine să vă ofer acest bun venit special, domnule”, a declarat aceasta.

Dincolo de momentele festive, vizita are și o miză diplomatică importantă. Charles se află într-un turneu de nouă zile în Caraibe, menit să consolideze relațiile Marii Britanii cu fostele colonii.

Localnicii cer scuze și despăgubiri pentru comerțul cu sclavi

În spatele imaginilor de sărbătoare se află însă o temă sensibilă, care continuă să provoace dezbateri în regiune: responsabilitatea istorică a Marii Britanii pentru comerțul transatlantic cu sclavi. O parte dintre localnici și reprezentanți ai comunităților din Caraibe cer scuze oficiale și reparații financiare pentru suferințele provocate de această perioadă.

Regele Charles a vorbit despre necesitatea recunoașterii nedreptăților din trecut, fără să anunțe însă vreo măsură concretă privind despăgubirile.

„Este corect să recunoaștem marile suferințe și nedreptăți din trecut pe aceste insule și dincolo de ele, chiar dacă ne bucurăm de succesele prezentului și construim noi oportunități pentru viitor”, a afirmat monarhul.

De ce Marea Britanie refuză să plătească despăgubiri

Poziția guvernului britanic rămâne însă neschimbată în privința reparațiilor financiare. Craig Prescott, expert în drept constituțional, a explicat că decizia nu ține de atribuțiile personale ale regelui, ci de politica de lungă durată a guvernului de la Londra.

„Nu este o chestiune care ține de rege, în acest sens, și este politica de lungă durată a guvernului de a recunoaște că sclavia a existat și că reprezintă o pată pe istoria britanică, dar că nu se plătesc despăgubiri”, a explicat specialistul.