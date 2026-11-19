Prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului se apropie cu pași repezi, iar românii deja merg în piețe pentru a căuta oferte cât mai bune. Pentru masa din această sâmbătă, românii caută cei mai frumoși păstrăvi, iar oferta din acest an este una bogată.

Urmează prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului Foto: IStock

Credincioșii din țara noastră se pregătesc pentru prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului, iar pe lângă calitatea peștilor, oamenii sunt atenți și la prețuri. În acest an, crescătorii vând păstrăvi, crapi și sturioni cu prețuri cuprinse între 35 și 60 de lei pe kilogram, potrivit informațiilor de la observatornews.ro.

În același timp, cei care doresc un gust mai intens și mai special, aleg să cumpere păstrăv afumat. Prețul acestui pește atât de delicios este de 100 de lei kilogramul.

Românii au început deja să cumpere pește

„Ne-am pregătit în jur de 1.500 de kilograme de peşte, să avem pregătit pentru toţi. Anul acesta s-a scumpit un pic. Noi am ridicat în jur de 10-11% preţul”, a explicat Gheorghe Dumitrescu, administrator de păstrăvărie, potrivit sursei citate.

Românii care aleg să facă cumpărături mai aproape de casă au la dispoziție și mai multe variante. În magazinele din țară, se găsesc nenumărate produse de pește, de la icre și zacuscă și până la pește afumat.

„Avem mai multe variante de peşte, începând de la zacuscă în jur de 30 de lei borcanul, până la 47-50. Avem fel şi fel de sortimente de icre - începând de la 21 de lei până la 30-40 de lei”, a spus și vânzătorul de băcănie Dana Poleac.

Cât costă peștele în 2026

Românii care doresc să pregătească pește trebuie să știe că un crap poate costa 30 de lei, în timp ce varianta sălbatică ajunge la 37 de lei. Știuca este ceva mai scumpă și ajunge la 40 de lei, în timp ce carasul este mai ieftin, costând 25 de lei.

Postul Crăciunului are 14 dezlegări la pește, iar primele trei încep de sâmbătă. Printre cele mai importante sunt de Sfântul Andrei, de 1 Decembrie și de Sfântul Nicolae.