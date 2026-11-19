Pe măsură ce temperaturile din țara noastră devin din ce în ce mai reci, o problemă frustrantă de care ne-am putea lovi va fi faptul că interiorul casei noastre va rămâne rece, deși centrala este pornită.

Problema poate fi rezolvată ușor Foto: IStock

Este o problemă de care ne vom putea lovi de mai multe ori pe parcursul sezonului rece. Chiar dacă centrala este pornită, interiorul casei rămâne rece, o situație neobișnuită care, de cele mai multe ori, nu pare să aibă o cauză precisă.

Însă, potrivit marthastewart.com, există câteva lucruri care pot cauza această problemă și, din fericire, sunt destul de ușor de rezolvat.

Problema poate fi rezolvată ușor

De exemplu, dacă simțim aer rece sau observăm mai mult praf atunci lângă o fereastră sau o ușă din locuință, cauza poate fi una simplă. Ferestrele și ușile vechi pur și simplu nu sunt la fel de eficiente din punct de vedere energetic precum cele moderne, deoarece permit pătrunderea unei cantități prea mari de aer din exterior.

Montarea unor ferestre și uși noi, eficiente energetic, poate fi cu siguranță de ajutor. Însă, dacă bugetul nu ne permite acest lucru, expertul Willie Slack recomandă folosirea unui chit de etanșare pentru a acoperi spațiile și crăpăturile.

Pot exista scurgeri de aer

De asemenea, dacă sistemul de încălzire pornește dar în anumite zone ale locuinței nu se simte căldura, este posibil să existe scurgeri de aer sau spații neetanșe în conductele de ventilație.

Practic, aerul cald nu ajunge acolo unde ar trebui, iar creșterea temperaturii setate la termostat nu va face decât să mărească facturile la încălzire. În astfel de situații trebuie să verificăm conductele și gurile de ventilație expuse și accesibile din locuință, pentru a identifica eventualele pierderi de aer. Va trebui să căutăm găuri, deteriorări sau îmbinări desfăcute.

Practic, această problemă surprinzător de comună poate avea cauze destul de simple și ușor de rezolvat. Atunci când ea persistă indiferent de ce alte schimbări și reparații facem în casă, poate fi nevoie să cerem opinia unui specialist.