Este unul dintre cele mai populare filme din întreaga lume și, pe parcursul anilor, deja a devenit o tradiție de Crăciun să urmărim acest film alături de familie, înainte de sărbători. Cum deja ne apropiem de începutul lunii decembrie, mulți români încep să se întrebe pe ce canal se va difuza „Singur Acasă” în 2026.

Filmele „Singur Acasă” sunt deja emblematice pentru perioada sărbătorilor de iarnă, iar milioane de oameni din întreaga lume le vizionează înainte de Crăciun. Din fericire, publicul din România va putea viziona și în acest an aventurile lui Kevin McCallister. În 2026, filmele „Singur Acasă” revin în grila PRO TV.

În acest an, primele trei filme din seria „Singur Acasă” vor fi difuzate în prima parte a lunii decembrie, în fiecare sâmbătă. În plus, cea mai bună veste este faptul că filmele vor fi difuzate devreme, la ora 20:00.

Când se vor difuza filmele „Singur Acasă”

Primul film din seria „Singur Acasă” s-a lansat tocmai în anul 1990 și acum este considerat a fi tradițional, pentru perioada de sărbători. În țara noastră, filmul va fi difuzat sâmbătă, pe data de 5 decembrie, la ora 20:00. Al doilea film al franșizei va fi difuzat săptămâna următoare, pe data de 12 decembrie.

„Singur Acasă: Pierdut în New York” va fi difuzat tot la ora 20:00. Primele două filme ale francizei urmăresc aventurile lui Kevin McCallister, în timp ce cel de-al treilea film introduce un nou personaj principal.

Sunt deja tradiționale de sărbători

„Singur Acasă 3” urmărește aventurile lui Alex Pruitt. Băiețelul ajunge în posesia unei jucării aparent banale dar care, de fapt, ascundea în interiorul ei un cip ultrasecret. Al treilea film al francizei va urma să fie difuzat pe data de 19 decembrie 2026, tot de la ora 20:00.

În ciuda faptului că primul film s-a lansat cu mai bine de trei decenii în urmă, „Singur Acasă” rămâne la fel de popular ca întotdeauna. Casa lui Kevin McCallister, unde are loc acțiunea primului film, este vizitată chiar și în ziua de astăzi.