O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja înaintăm în a doua jumătate a lunii noiembrie iar, în curând, șoferii din țara noastră vor începe să se confrunte cu problema gheții care se depune pe parbrizul mașinii. Din fericire, există o metodă simplă care poate să ne scape de această problemă.

Parbrizul poate fi protejat ușor Foto: Arhivă

Pentru șoferi, una dintre cele mai frustrante experiențe iarna este să iasă din casă dimineața și să vadă că nu pot conduce deoarece parbrizul este plin de gheață. Poate dura destul de mult să scăpăm de gheață, iar cei mai mulți șoferi nu au prea mult timp la dispoziție dimineața.

Din fericire, potrivit express.co.uk, există o metodă foarte simplă care ar trebui să ne ajute să curățăm rapid parbrizul. Despre acest truc ingenios a vorbit expertul britanic Jonathan Carcone, care a recomandat o modalitate foarte simplă pentru a rezolva problema.

Cum poți menține parbrizul curat iarna

„Folosirea unei huse pentru parbriz sau chiar a unui prosop vechi, luat de pe bancheta din spate, întins peste parbriz și fixat cu ajutorul ștergătoarelor, vă va economisi mult timp pe care altfel l-ați petrece îndepărtând gheața”, a povestit britanicul, conform sursei citate.

Iar Jonathan nu este singura persoană care oferă sfaturi despre cum putem să împiedicăm apariția gheții pe parbrizul mașinii. Și Clubul Regal de Automobile, din Marea Britanie, a intervenit în această privință, venind cu propriile sfaturi și trucuri.

Chiar și o bucată de carton poate fi de ajutor

Este important să parcăm mașina cât mai aproape de casă sau de orice fel de clădire, potrivit experților. În plus, chiar și o bucată de carton ne poate fi de ajutor în astfel de situații.

„Dacă nu ai un garaj, parchează mașina pe aleea din fața casei, cât mai aproape posibil de locuință. Căldura emanată de casă poate împiedica formarea gheții. Așază un paravan peste parbriz pentru a preveni formarea gheții, o bucată de carton este foarte potrivită în acest scop”, au spus experții britanici de la Clubul Regal de Automobile.