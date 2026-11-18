Atunci când vrem să adoptăm un stil de viață mai sănătos și să renunțăm la dulciuri, o modalitate ușoară de a savura deserturi sănătoase și naturale este să apelăm la prune uscate sau la curmale. Însă, dincolo de gustul bun, puțini oameni știu că aceste două alimente sunt și foarte sănătoase.

Ambele alimente sunt sănătoase Foto: EatingWell

Prunele uscate și curmalele sunt două alimente foarte populare, pe care mulți români le consumă destul de des. Însă, pe lângă gustul intens și dulce al acestora, ele sunt și foarte sănătoase, mai ales datorită nivelului ridicat de fibre pe care îl conțin.

Iar, potrivit EatingWell, un aport optim de fibre în fiecare zi poate scădea riscul apariției bolilor cardiovasculare, al cancerului colorectal și chiar și a diabetului de tip 2. Iar, pe lângă fibrele pe care le vom consuma la mesele principale, putem să ne asigurăm acest nutrient și prin gustări precum prunele uscate și curmalele.

Sunt recomandate de nutriționiști

Fibrele sunt faimoase și pentru modul în care susțin digestia și sunt cruciale în cadrul oricărei diete la care vom apela. Doar cinci prune uscate, adică undeva în jur de 50 de grame, conțin 3 grame de fibre alimentare. Practic, este vorba despre cel puțin 11% din valoarea zilnică recomandată.

„Prunele au un gust dulce-acrișor, sunt ușor de luat la pachet și oferă un beneficiu suplimentar pentru sănătatea digestivă, datorită nu doar conținutului de fibre! Acestea conțin și sorbitol, un alcool de zahăr prezent în mod natural, care ajută la atragerea apei în intestine și la înmuierea scaunului”, a spus nutriționista Arielle Lebovitz.

În plus, prunele conțin compuși bioactivi, precum antioxidanți, și nutrienți precum borul, cuprul și prebioticele, care contribuie, de asemenea, la menținerea sănătății oaselor și a inimii.

Care aliment este mai sănătos

În ceea ce privește aportul de fibre, este practic egal. Ambele oferă aproximativ aceeași cantitate de fibre per porție, diferența fiind de doar 0,2 grame.

„Ambele reprezintă modalități delicioase și practice de a adăuga fibre și o varietate de nutrienți valoroși în alimentația zilnică! Deși oferă beneficii nutriționale ușor diferite, niciuna nu este o alegere „mai bună” decât cealaltă. De fapt, consumul unei varietăți de alimente bogate în fibre contribuie la menținerea sănătății digestive, deoarece fiecare aliment furnizează diferite tipuri de fibre și compuși vegetali benefici”, spune Lebovitz.

Însă, dacă avem probleme cu constipația și vrem să scăpăm de problemă, prunele uscate pot fi mai utile.