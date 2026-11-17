Indiferent de ce fel de alimente ar fi vorba, acestea se vor menține întotdeauna proaspete pentru mult mai mult timp atunci când sunt depozitate corect. Iar, pentru a nu afecta calitatea și textura alimentelor, este important să știm precis care este diferența dintre congelare și refrigerare.

Unele alimente nu trebuie ținute în congelator Foto: IStock

Depozitarea corectă a alimentelor nu numai că le va permite să se mențină proaspete pentru mai mult timp, dar este și crucială pentru siguranța alimentară. Atunci când un aliment este refrigerat, înseamnă că este ținut la o temperatură de cel mult 4 grade Celsius, pentru a inhiba dezvoltarea celor mai multe bacterii.

Cu toate acestea, tot există anumite bacterii care pot continua să se dezvolte în alimente, chiar și la astfel de temperaturi scăzute. De exemplu, Listeria monocytogenes tot poate apărea chiar și în frigider, așa că trebuie să fim atenți la aspectul și mirosul alimentului.

Congelarea poate preveni alterarea alimentelor

În același timp, potrivit observatornews.ro, atunci când alimentele sunt ținute la -18 grade sau chiar și la temperaturi mai scăzute, bacteriile vor intra într-o stare de inactivitate. În comparație cu refrigerarea, procesul de congelare reduce alterarea alimentelor la minimum.

Mai mult decât atât, dacă vom congela carnea de pește la -20 de grade vreme de șapte zile, sau la -35 de grade vreme de 20 de ore, diverși paraziți care pot fi prezenți în pește vor fi distruși.

Unele alimente se pot strica în congelator

Cu toate acestea, este important să știm că anumite alimente se pot degrada la temperaturile reci din congelator. Acestea își vor pierde textura și chiar și gustul specific, așa că trebuie să verificăm întotdeauna dacă chiar le putem congela.

Fructele, legumele și chiar și ouăle în coajă se numără printre alimentele care nu ar trebui ținute în congelator. De asemenea, la fel de important este să separăm alimentele gătite de cele crude, atunci când le punem în congelator.

Alimentele crude trebuie ținute sub cele deja pregătite, pentru a preveni scurgerea lichidelor în mâncare, lucru ce va duce la alterarea acesteia.