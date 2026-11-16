Este un detaliu pe care cu siguranță că l-am remarcat cu toții dintotdeauna. Este vorba despre faptul că mandarinele și portocalele din supermarketuri se vând de cele mai multe ori în plase roșii. Deși poate suna surprinzător, această culoare este mult mai importantă decât am crezut.

Este un truc folosit în majoritatea magazinelor Foto: Magnific

Atunci când vom merge la cumpărături în orice supermarket din țara noastră, un detaliu pe care îl vom remarca rapid este faptul că mandarinele și portocalele se vând, adesea, în plase roșii. Acest ambalaj are un rol mult mai practic decât poate părea la prima vedere. Mai precis, potrivit Blick, plasa roșie face ca fructele să pară că au o culoare mult mai intensă.

Acest lucru se datorează unui efect optic numit Bezold. Practic, modul în care percepem o culoare este influențat direct de celelalte culori din jur. Atunci când vine vorba despre mandarine sau portocale, plasa roșie le face să pară mai coapte și mai apetisante decât sunt în realitate.

Ambalajul nu a fost ales la întâmplare

Datorită faptului că nuanța cojii acestor fructe va părea mai intensă, cu o nuanță mai caldă, vom avea impresia că portocalele și mandarinele sunt mult mai bune și mai coapte. Desigur, acest lucru înseamnă că vom fi mult mai tentați să și cumpărăm astfel de fructe.

Iar această strategie nu este una folosită exclusiv pentru portocale și mandarine. Și alte fructe sunt scoase la vânzare în plase care le avantajează din punct de vedere cromatic.

Este un truc comun în magazine

Desigur, indiferent de cât de colorat ar fi ambalajul, acesta nu poate să ne garanteze faptul că fructul este unul dulce și copt. Culoarea unei portocale nu numai că depinde de sol, dar și de solul în care a fost cultivată.

Cu toate acestea, plasa roșie a portocalelor și a mandarinelor ne ajută să avem o primă impresie cât mai bună, atunci când vedem aceste fructe în magazin. Din acest motiv, comercianții apelează în continuare la această metodă.