 Ingredientul secret pe care bucătarii îl adaugă în omletă pentru un gust desăvârșit. Face diferența față de rețeta clasică
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Ingredientul secret pe care bucătarii îl adaugă în omletă pentru un gust desăvârșit. Face diferența față de rețeta clasică

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Omleta este, fără doar și poate, una dintre cele mai populare rețete rapide din întreaga lume. Indiferent dacă folosim doar ouă și puțin ulei sau vom adăuga mai multe ingrediente complexe, omleta tot va ieși mereu delicioasă. Însă, experții bucătari spun că există un ingredient anume care nu ar trebui niciodată ignorat.

Omleta poate fi pregătită foarte ușor
Omleta poate fi pregătită foarte ușor Foto: IStock

Chiar și cei dintre noi care nu avem experiență în bucătărie vom pregăti fără probleme o omletă delicioasă. Însă, chiar și o astfel de rețetă simplă ascunde unele secrete iar, potrivit express.co.uk, există un anumit ingredient secret care oferă omletei un gust și o textură cu totul speciale.

Practic, este vorba despre un ingredient pe care bucătarii din toate restaurantele îl folosesc mereu cu generozitate, datorită gustului special pe care îl oferă oricărei rețete. Este vorba, desigur, despre unt.

Untul este ingredientul secret pentru omletă

Ouăle sunt un aliment destul de simplu, așa că fiecare ingredient pe care îl adăugăm este important, chiar dacă este vorba doar despre puțin unt sau ulei. Untul le intensifică aroma naturală, iar ingrediente precum usturoiul și verdețurile fac ouăle și mai gustoase, dacă vom fi atenți la cantitatea folosită.

Este important să batem ouăle cât mai bine într-un bol, înainte de a le adăuga în tigaie. Iar cel mai bine este să presărăm diversele condimente pe care le dorim după ce ouăle sunt deja gata, pentru a nu afecta textura.

Poate înlocui complet uleiul

Mai departe, untul va trebui adăugat în tigaie și lăsat să se topească, după care se adaugă ouăle bătute pentru omletă. Cel mai bine este să lăsăm să treacă 10–15 secunde după ce ouăle au fost puse în tigaie, înainte de a le întoarce.

Acest lucru permite oului să se închege puțin, dar împiedică partea de jos să se gătească prea mult și să capete o textură neplăcută. La final, datorită untului, vom avea parte de o omletă specială, mult mai bună decât cea pregătită în ulei, indiferent care ar fi fost acesta.

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