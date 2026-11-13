 Lista obiectelor esențiale pe care ar trebui să le avem în casă. Ne pot salva în cazul unui război sau al unei catastrofe
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Lista obiectelor esențiale pe care ar trebui să le avem în casă. Ne pot salva în cazul unui război sau al unei catastrofe

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Niciodată nu poți fi îndeajuns de pregătit, iar având în vedere situația geopolitică instabilă din întreaga lume, unele guverne își sfătuiesc cetățenii să aibă la îndemână anumite obiecte care să le permită să treacă cu bine peste orice fel de criză, inclusiv război.

Rezervele de alimente sunt cruciale
Rezervele de alimente sunt cruciale Foto: Shutterstock

De la schimbări climatice deja imposibil de ignorat și până la tensiuni politice care se fac resimțite în întreaga lume, omenirea trece prin momente delicate, pe care fiecare persoană trebuie să le gestioneze cu atenție. Din acest motiv, potrivit express.co.uk, este indicat să avem la îndemână anumite obiecte utile, tot timpul.

„Urgențele pot apărea fără prea mult timp de avertizare. Fenomenele meteorologice extreme, inundațiile, penele de curent și alte situații neprevăzute pot afecta accesul la electricitate, apă, transport și comunicații, îngreunând desfășurarea activităților de zi cu zi în locuință”, a spus Crucea Roșie Britanică. Obiectele necesare pot fi acumulate în timp, pentru a nu cheltui prea mulți bani deodată.

Apă

Autoritățile britanice recomandă să avem o rezervă de apă îmbuteliată pentru trei zile. Cantitatea necesară este de trei litri pe persoană pe zi pentru băut, însă ar fi nevoie de o cantitate mai mare pentru alte activități, precum gătit și spălat.

Mâncare

Ideal ar fi să avem provizii de alimente neperisabile pentru o perioadă de trei zile. Cele mai potrivite alimente la care putem apela sunt cele cu termen lung de valabilitate, care nu necesită refrigerare sau preparare termică. Mai precis, este vorba despre conserve, nuci și fructe uscate.

Surse de căldură și lumină

O lanternă cu baterii de rezervă este esențială, la fel și păturile, saci de dormit și hainele groase. Locuințele se pot răci foarte repede atunci când se oprește încălzirea, mai ales în această perioadă a anului.

Bani și documente

La fel de util este să avem la îndemână o sumă de bani în numerar, copii ale actelor de identitate și alte documente importante. Banii în numerar sunt necesari în cazul în care bancomatele nu funcționează.

Medicamente

Desigur, nu în ultimul rând, este important să avem la îndemână o rezervă de medicamente. O trusă de prim ajutor este esențială, la fel și rezervele necesare de medicamente pentru măcar câteva zile.

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