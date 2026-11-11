Metoda ce te ajută să cureți podeaua mai ușor. Un aliment pe care deja îl ai în frigider te poate scăpa de pete și praf

Cu toții ne dorim o casă cât mai curată, iar acest lucru nu poate fi posibil dacă nu spălăm podelele suficient de des. Mai ales în timpul iernii, când putem aduce în casă noroi și umezeală, devine și mai important să curățăm eficient podeaua. Iar un truc simplu ne poate fi de mare ajutor.

Este o metodă simplă și ieftină Foto: IStock

Nimic nu este mai frustrant decât să vedem că podeaua este din nou murdară la numai o zi sau două după ce am făcut curat. Din fericire, există o metodă foarte simplă la care putem apela pentru a ne asigura că parchetul va străluci pentru mai mult timp. Și nu este nevoie să apelăm la soluții chimice scumpe din comerț! Potrivit The Coolist, un aliment pe care cu siguranță îl avem deja în frigider ne va fi de ajutor.

Mai precis, este vorba despre lămâi! Practic, atunci când urmează să facem curat, trebuie să stoarcem o lămâie întreagă în apa caldă în care vom înmuia mopul. Iar, pentru ca soluția să fie și mai eficientă, putem adăuga în apă și un strop de oțet.

Un truc simplu va menține podeaua curată

Aciditatea naturală a sucului de lămâie va elimina ușor praful acumulat pe podea, cât și diversele pete care poate că au apărut pe aceasta. În plus, podeaua ar trebui să rămână curată pentru mai mult timp, după ce vom folosi acest truc ingenios.

Cu toate acestea, este important să știm că amestecul de zeamă de lămâie și oțet nu este potrivit pentru orice fel de suprafață. Mai precis, acest amestec nu ar trebui folosit pentru marmură, travertin, calcar sau terrazzo și nici pentru pardoselile din lemn care necesită un produs de curățare mult mai special.

Este o metodă ieftină și rapidă

„Sucul proaspăt de lămâie lasă în urmă un miros curat și proaspăt, iar aciditatea sa blândă ajută la îndepărtarea depunerilor ușoare de pe gresie și pardoselile din vinil”, spune specialista în curățenie Tatyana Dimitrova.

Specialiștii recomandă folosirea a aproximativ jumătate de cană de suc de lămâie la o găleată de apă. De asemenea, există o alternativă simplă pentru cei care nu au lămâi la îndemână! Tot ce trebuie să facem este să fierbem coji de portocală în apă, să strecurăm lichidul și să adăugăm în găleată.

Ambele variante lasă în încăpere un miros proaspăt de citrice, în locul celui specific soluțiilor de curățat podelele.