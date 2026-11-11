Ce să mănânci după-amiaza ca să nu ți se mai facă foame seara. Gustarea recomandată de nutriționiști

Multor oameni le este în continuare foame chiar și după cină, iar acest lucru nu numai că le poate da dieta peste cap, dar poate chiar să le afecteze starea de spirit și să le afecteze somnul. Din fericire, medicii nutriționiști explică că există o gustare sănătoasă la care se poate apela în astfel de situații.

Iaurtul cu fructe de pădure poate fi gustarea perfectă Foto: IStock

Gustările savurate la ore târzii sunt un obicei la care este greu de renunțat. Multor oameni continuă să le fie foame după cină, în timp ce alții apelează la o gustare aproape din instinct, în timp ce vizionează un film seara. Indiferent de care ar fi motivul pentru care ajungem să mâncăm la ore târzii, medicii nutriționiști explică că există o gustare sănătoasă la care putem apela.

Practic, dacă vom consuma un anumit aliment după-amiaza, ar trebui să scăpăm de senzația de foame pe care mulți dintre noi o resimțim la ore mult mai târzii, potrivit Real Simple. Iar, potrivit medicilor, o gustare precum iaurtul grecesc servit alături de fructe de pădure poate fi alegerea perfectă după-amiaza.

Este gustarea perfectă pentru a scăpa de senzația de foame

„Iaurtul grecesc are un conținut ridicat de proteine, care contribuie la menținerea senzației de sațietate, în timp ce fructele de pădure furnizează fibre care ajută la controlul senzației de foame. Recomand aproximativ o cană de iaurt grecesc, alături de jumătate de cană de fructe de pădure”, a explicat medicul nutriționist Kacie Vavrek, potrivit sursei citate.

Practic, un aport adecvat de proteine încetinește digestia, ceea ce influențează în mod direct durata senzației de sațietate. Desigur, tot va trebui să luăm cina, dar asta nu înseamnă că aportul suplimentar de proteine din a doua parte a zilei este inutil.

Un studiu a constatat că persoanele care au consumat o gustare bogată în proteine după-amiaza au ales mai rar gustări bogate în grăsimi și zahăr mai târziu, în cursul serii.

Conține un nivel ridicat de fibre

Fructele de pădure au o concentrație destul de ridicată de fibre, așa că această gustare este și o modalitate foarte simplă și utilă pentru a ne asigura un aport suficient de fibre pe parcursul zilei. Iar cel mai bine este să servim iaurtul și fructele împreună.

Practic, nici iaurtul grecesc, nici fructele de pădure nu sunt la fel de eficiente consumate separat, atunci când vine vorba despre combaterea senzației de foame apărute târziu în noapte.

„Împreună, proteinele și fibrele formează o gustare sățioasă, care poate ajuta la reducerea ronțăielilor inutile mai târziu, în cursul serii”, spune Vavrek.