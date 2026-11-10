Încasează 22.000 de euro lunar, însă susține că suma nu îi este suficientă. Cum își cheltuie banii

Pentru cei mai mulți oameni, un venit lunar net de aproximativ 22.000 de euro este aproape imposibil de imaginat. Însă, un medic din Elveția care câștigă această sumă, spune că nici măcar un astfel de venit fabulos nu îi este de ajuns pentru a achiziționa o locuință.

Medicul câștigă 20.000 de franci elvețieni pe lună Foto: Pixabay

Un medic din Elveția are un venit lunar net de 20.000 de franci elvețeni, adică undeva în jur de 22.000 de euro. Bărbatul are puțin peste 40 de ani și deține o funcție de conducere într-un spital regional. Însă, cheltuielile sale lunare sunt de aproape 15.000 de franci, iar în ciuda economiilor pe care familia sa reușește să le facă, el tot nu poate să-și cumpere o casă.

Elvețianul locuiește în cantonul Zürich, este căsătorit și are și doi copii. Și, potrivit 20 Minuten, chiar dacă medicul recunoaște că are o viață privilegiată din punct de vedere financiar, el spune că achiziționarea unei case rămâne, totuși, o provocare semnificativă.

Are un salariu lunar de aproape 22.000 de euro

Soția medicului lucrează cu jumătate de normă și contribuie la veniturile familiei cu aproximativ 1.000 de franci. Din veniturile totale ale familiei, cea mai mare parte a banilor se cheltuiește pe chirie, impozite, asigurări, alimente, transport, vacanțe și diverse activități ale copiilor.

Familia locuiește într-un apartament cu 5,5 camere și cu o suprafață de 160 de metri pătrați, iar chiria lunară este de aproximativ 3.800 de franci. Încă 2.200 de franci se cheltuiesc lunar pentru cei doi copii, iar copilul cel mare, care este deja școlar, merge la cursuri de înot și kung-fu.

Economisește 6.500 de euro pe lună

Familia își permite undeva în jur de trei vacanțe pe an, iar în ciuda tuturor acestor cheltuieli, tot reușește să economisească aproximativ 6.000 de franci lunar, adică 6.500 de euro.

„Sunt conștient că, din punct de vedere financiar, ducem o viață foarte privilegiată. Cu toate acestea, consider că salariul meu este corect. Practic o profesie care necesită o pregătire îndelungată și intensă. În activitatea de zi cu zi, cerințele sunt foarte mari și port o responsabilitate uriașă. Muncesc mult și, din acest motiv, consider că remunerația este justificată”, a spus medicul.

Cu toate acestea, pentru a cumpăra o casă, medicul ar avea nevoie de un avans de 30%, adică undeva în jur de 600.000 de franci, pentru o casă care să satisfacă nevoile familiei. Bărbatul estimează că ar putea face o astfel de achiziție doar în următorii 5-10 ani.