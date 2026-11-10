 Alimentul banal pe care nutriționiștii îl recomandă la micul dejun. Poate reduce riscul de demență și susține memoria
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Alimentul banal pe care nutriționiștii îl recomandă la micul dejun. Poate reduce riscul de demență și susține memoria

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Mulți nutriționiști recomandă acest aliment la micul dejun, însă nu foarte multă lume știe cât poate beneficia organismul nostru, cu adevărat, de pe urma acestuia. Este vorba despre un anumit aliment banal care, potrivit medicilor, poate chiar să reducă riscul de demență.

Ouăle sunt foarte importante pentru sănătate
Ouăle sunt foarte importante pentru sănătate Foto: Vecteezy

Potrivit EatingWell, un studiu din anul 2024 a arătat că undeva în jur de jumătate din cazurile de demență ar putea fi prevenite numai cu ajutorul schimbărilor făcute în dietă. Aspecte precum stilul de viață activ, limitarea consumului de alcool și ținerea sub control a diabetului pot contribui la reducerea riscului apariției demenței.

Iar, potrivit experților, un aliment care nu ar trebui să lipsească niciodată de la mesele noastre de dimineață sunt ouăle.

„Studiile observaționale au constatat că un consum săptămânal de ouă este asociat cu un risc mai scăzut de demență Alzheimer, lucru pe care cercetătorii îl atribuie în mare parte conținutului de colină din ouă”, spune doctorița Maggie Moon.

Ouăle pot fi foarte bune pentru sănătatea creierului

Ouăle sunt una dintre cele mai bune surse alimentare de colină, un nutrient esențial pentru sănătatea creierului.

„Ouăle furnizează colină, care este o componentă esențială a acetilcolinei, adică, un neurotransmițător fără de care ne-ar fi mai greu să ne concentrăm, să învățăm sau să ne amintim lucruri”, explică Moon.

Iar, potrivit expertei, faptul că acetilcolina conține colină este esențial.

„Acetilcolina joacă un rol important în memoria de lucru, formarea amintirilor pe termen lung și recuperarea informațiilor din memorie”, mai spune Moon.

Cercetările sugerează că persoanele care consumă mai multă colină prin alimentație au o memorie verbală și vizuală mai bună.

Conțin nutrienți importanți

Ouăle conțin, în gălbenuș, carotenoizi, o categorie de antioxidanți care ar putea contribui la reducerea riscului de demență. Desigur, încă mai sunt necesare și alte studii pentru a înțelege modul în care acționează carotenoizii și proprietățile lor neuroprotectoare, însă cercetătorii presupun că efectele lor antiinflamatoare și antioxidante ajută la protejarea celulelor creierului împotriva deteriorării.

Proteinele din ouă nu contribuie doar la dezvoltarea masei musculare, ci ajută și la menținerea sănătății creierului. Albușurile de ou, în special, sunt bogate în aminoacidul triptofan, care joacă un rol important în reglarea stării de spirit și în funcționarea cognitivă.

Triptofanul contribuie și la reglarea somnului, un alt avantaj în prevenirea demenței. În timpul somnului, organismul lucrează intens pentru a elimina toxinele, inclusiv proteinele beta-amiloide, asociate cu boala Alzheimer. Dacă nu dormim suficient, riscul de a dezvolta demență crește.

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