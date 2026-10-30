 Ce să adaugi în mâncare pentru un gust ca la restaurant. Trucul simplu dezvăluit de un bucătar: „Nu ai nevoie de o cantitate mare”
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Ce să adaugi în mâncare pentru un gust ca la restaurant. Trucul simplu dezvăluit de un bucătar: „Nu ai nevoie de o cantitate mare”

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Indiferent de cât de pricepuți suntem la gătit, tot vom observa că preparatele noastre nu sunt chiar la fel de bune precum cele de la restaurant. Iar, câteodată, acest lucru nu se datorează diferenței de talent dintre noi și bucătarii profesioniști. În realitate, un ingredient banal poate face mâncarea să fie la fel de bună precum cea servită la restaurant.

Atunci când vrem să ne îmbunătățim abilitățile din bucătărie, există câteva detalii importante pe care trebuie să le știm. Folosirea ingredientelor proaspete este crucială, la fel și utilizarea condimentelor corecte. Însă, un truc simplu folosit în restaurante poate face diferența dintre mâncarea noastră și cea pe care o servim în oraș.

Mai precis, potrivit informațiilor de la express.co.uk, este vorba despre sare. Utilizarea generoasă a sucului de lămâie este foarte importantă în restaurante, iar despre acest truc neașteptat a vorbit și bucătarul Solomon Ince.

Trucul simplu care schimbă gustul mâncării

Există câteva ingrediente pe care restaurantele le folosesc în cantități mai mari, pentru a oferi un gust cât mai bun și mai intens mâncării. Despre unt și sare deja se știe că sunt alegeri populare în bucătării, dar la fel de important este și sucul de lămâie.

„Sunt bucătar și toată lumea știe că trebuie să adaugi sare și unt în mâncare pentru ca aceasta să aibă gustul preparatelor de restaurant. Dar mai există și un al treilea ingredient secret, nu-i așa? Este foarte important: aciditatea, mai exact sucul de lămâie. Motivul pentru care este atât de important este că, la fel ca sarea, acesta face ca fiecare ingredient să-și păstreze și să-și evidențieze mai bine propria aromă”, a spus Ince.

Totuși, acesta a avertizat că nu trebuie să adăugăm prea multă lămâie, deoarece aceasta poate acoperi celelalte arome ale preparatului, recomandând să o adăugăm în cantități mici și să gustăm mâncarea pe parcurs.

Mâncarea va fi la fel de bună ca la restaurant

Practic, potrivit bucătarului britanic, acest ingredient banal poate fi crucial atunci când vrem să pregătim o mâncare cu adevărat delicioasă.

„Pur și simplu, storci puțin. Nu ai nevoie de o cantitate mare. Aș spune că cel mult o linguriță, poate chiar o jumătate de linguriță. Nu vrei să adaugi prea mult acid în preparat. La fel ca sarea, acesta ajută foarte mult la intensificarea gustului. În toate restaurantele în care am lucrat vreodată, ingredientele acide au reprezentat o componentă foarte importantă în procesul de creare a preparatelor”, a explicat tânărul bucătar.

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