Pateul de ciuperci și pateul de năut sunt două alternative practice pentru perioadele de post, mai ales pentru persoanele care vor să economisească timp și să evite produsele vegetale ultraprocesate din comerț. Dr. Lygia Alexandrescu explică de ce merită să le pregătim acasă și cum ne putem organiza mai ușor mesele pentru următoarele zile.

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În perioadele de post, găsirea unor preparate gustoase, ușor de pregătit și potrivite pentru un meniu echilibrat poate deveni o provocare, mai ales atunci când programul zilnic nu permite petrecerea multor ore în bucătărie. O soluție la îndemână este pregătirea alimentelor în avans, astfel încât să avem mereu în frigider variante rapide pentru micul dejun, gustări sau mese ușoare.

Printre preparatele recomandate se numără pateul de ciuperci și pateul de năut, două variante de pate vegetal care pot fi realizate în casă, din ingrediente simple, și păstrate pentru consum timp de două-trei zile, dacă sunt depozitate corespunzător.

Dr. Lygia Alexandrescu, medic nutriționist acreditat CIO, recomandă această soluție persoanelor care țin post și vor să își organizeze mai eficient alimentația, fără să fie nevoite să gătească în fiecare zi.

Pate de ciuperci și pate de năut, două alternative pentru mesele de post

Produsele vegetale din magazine pot părea o soluție rapidă atunci când nu avem timp să pregătim mâncarea acasă, însă variantele făcute în propria bucătărie permit un control mai bun asupra ingredientelor și cantităților folosite.

Pateul de ciuperci este o alegere potrivită pentru cei care preferă preparatele cu o textură cremoasă și un gust aromat, în timp ce pateul de năut reprezintă o alternativă consistentă, realizată dintr-un ingredient vegetal cunoscut pentru conținutul său de proteine și fibre.

Ambele preparate pot fi servite pe pâine integrală sau prăjită, alături de roșii, castraveți, ardei gras ori alte legume proaspete. În acest fel, o gustare simplă poate deveni o masă mai variată, cu ingrediente care contribuie la diversitatea alimentației în perioada postului.

Nutriționistul subliniază că nu este nevoie să pregătim zilnic aceste alimente, dacă alegem să le gătim în cantități potrivite și să le păstrăm în condiții corespunzătoare.

„Dacă vrem să mâncăm de post, atunci este de preferat să facem pate de ciuperci sau năut făcut în casă, pentru 2-3 zile. Produsele de casă rezistă 2-3 zile în frigider, așadar, nu este nevoie să gătim zilnic”, a explicat dr. Lygia Alexandrescu, medic nutriționist acreditat CIO.

Cum organizăm mai ușor meniul de post pentru două-trei zile

Pregătirea în avans a unor alimente de bază poate reduce timpul petrecut în bucătărie și ne poate ajuta să evităm alegerile alimentare făcute în grabă. Un recipient cu pate de ciuperci sau de năut, pregătit acasă, poate fi folosit la mai multe mese, în funcție de preferințe și de necesarul alimentar.

La micul dejun, pateul vegetal poate fi întins pe o felie de pâine integrală și asociat cu legume proaspete, iar între mese poate reprezenta o gustare rapidă și sățioasă. De asemenea, poate fi inclus într-un sandviș pentru serviciu sau pentru zilele în care avem un program aglomerat.

Pentru ca preparatele să își păstreze prospețimea, este important să fie depozitate în recipiente curate, închise ermetic și păstrate permanent la frigider. Totodată, trebuie respectate regulile de igienă în timpul preparării, iar alimentele nu trebuie lăsate perioade îndelungate la temperatura camerei.

Durata de păstrare poate varia în funcție de ingredientele utilizate, de tratamentul termic și de condițiile de depozitare, motiv pentru care este important să acordăm atenție prospețimii alimentelor înainte de consum.

De ce merită să alegem pateul vegetal făcut în casă în perioada postului

Dincolo de avantajul economisirii timpului, prepararea pateului vegetal acasă ne oferă posibilitatea de a diversifica meniul și de a limita dependența de produsele ambalate. Ciupercile și năutul pot fi integrate în numeroase combinații alimentare, iar rețetele pot fi adaptate în funcție de gusturile fiecăruia.

În cazul năutului, conținutul de proteine vegetale și fibre îl transformă într-un ingredient util într-o alimentație diversificată. Ciupercile, la rândul lor, pot aduce varietate preparatelor de post și pot fi combinate cu diferite condimente și legume.

Totuși, un meniu echilibrat în perioada postului nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe pateuri vegetale sau pe produse tartinabile. Este important să includem și leguminoase, cereale integrale, legume, fructe, semințe și nuci, astfel încât alimentația să ofere o varietate cât mai mare de nutrienți.

Recomandarea medicului nutriționist arată că organizarea meselor nu trebuie să fie complicată: câteva preparate pregătite acasă, în cantități potrivite pentru două-trei zile, pot face perioada postului mai ușor de gestionat și pot reduce timpul dedicat gătitului în fiecare zi.