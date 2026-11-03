 Care este cea mai sănătoasă conservă de ton. Recomandările unui nutriționist și ce sortimente ar trebui consumate mai rar
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Care este cea mai sănătoasă conservă de ton. Recomandările unui nutriționist și ce sortimente ar trebui consumate mai rar

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Tonul la conservă este unul dintre cele mai populare produse din categoria peștelui conservat, fiind apreciat pentru conținutul ridicat de proteine, prețul accesibil și ușurința cu care poate fi inclus în alimentație

Care este cea mai sănătoasă conservă de ton
Care este cea mai sănătoasă conservă de ton Foto: arhivă

Însă nu toate tipurile de ton la conservă sunt la fel din punct de vedere nutrițional, atrag atenția specialiștii.

Ce tip de ton la conservă este considerat cel mai sănătos

Potrivit dieteticianului Frances Largeman-Roth, citat de Today.com, tonul conservat reprezintă o sursă excelentă de proteine de calitate. O porție de aproximativ 85 de grame furnizează în jur de 22 de grame de proteine, contribuind la menținerea masei musculare, la senzația de sațietate și la controlul greutății corporale.

În plus, tonul conține acizi grași Omega-3, cunoscuți pentru beneficiile lor asupra sănătății inimii, creierului și ochilor. De asemenea, acesta furnizează vitamine și minerale importante, precum vitamina B12, vitamina D și seleniul

Specialista susține că cea mai bună alegere este tonul skipjack, cunoscut și sub denumirea de „ton slab”. Acesta provine de la o specie de dimensiuni mai mici, ceea ce înseamnă că acumulează mai puțin mercur comparativ cu alte tipuri de ton.

Din acest motiv, autoritățile sanitare americane îl includ în categoria peștilor care pot fi consumați regulat, de două până la trei ori pe săptămână. Contează și modul în care este conservat. Nutriționiștii recomandă produsele ambalate în apă sau în ulei de măsline extravirgin, fără adaos de sare și cu cât mai puține ingrediente suplimentare.

„Cu cât lista de ingrediente este mai scurtă, cu atât mai bine”, explică specialista.

Tonul conservat în ulei de măsline oferă și grăsimi mononesaturate benefice pentru sănătatea cardiovasculară, deși are un aport caloric mai mare decât variantele conservate în apă.

La ce trebuie să fii atent când alegi tonul din magazin

Experții recomandă evitarea conservelor cu un conținut ridicat de sodiu sau cu numeroși aditivi și arome adăugate. Unele produse pot depăși 400 de miligrame de sodiu per porție, o cantitate semnificativă pentru persoanele care încearcă să limiteze consumul de sare.

De asemenea, tonul conservat în amestecuri de uleiuri vegetale rafinate, precum cel de soia, porumb sau rapiță, este considerat mai puțin avantajos din punct de vedere nutrițional decât cel conservat în ulei de măsline.

Care este tonul cu cel mai mare conținut de mercur

Specialiștii avertizează că toate speciile de pește conțin într-o anumită măsură mercur, însă concentrația diferă în funcție de mărimea și vârsta peștelui.

Tonul alb (albacore) este specia care acumulează cele mai mari cantități de mercur dintre tipurile întâlnite frecvent în conserve. Și tonul galben (yellowfin) are niveluri mai ridicate comparativ cu tonul slab.

Aceste varietăți pot face parte dintr-o alimentație sănătoasă, însă sunt recomandate în cantități moderate. Femeile însărcinate, cele care alăptează și copiii mici sunt sfătuiți să opteze mai ales pentru sortimentele cu un conținut redus de mercur.

Cum poate fi consumat tonul la conservă

Datorită versatilității sale, tonul la conservă poate fi integrat în numeroase preparate. Acesta poate fi consumat simplu, cu suc de lămâie și verdețuri proaspete, sau poate fi adăugat în salate, sandvișuri, paste, wrap-uri ori boluri cu cereale integrale.

Pentru cei care își doresc mese bogate în proteine și rapide de preparat, tonul la conservă rămâne una dintre cele mai practice și sănătoase opțiuni din cămară.

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