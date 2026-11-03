 Abia ai mâncat și deja ți-e foame? 7 explicații la care poate nu te-ai gândit
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Abia ai mâncat și deja ți-e foame? 7 explicații la care poate nu te-ai gândit

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Ai terminat prânzul, dar gândul îți zboară deja la ceva de ronțăit? Sau poate ai mâncat bine la cină și, o oră mai târziu, cauți ceva prin frigider. Senzația de foame care persistă după masă are mai multe explicații, iar unele țin de obiceiuri pe care nici nu le observăm.

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Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

De ce ți-e foame chiar dacă ai mâncat?

În mod normal, după ce mâncăm, senzația de foame se diminuează treptat. Însă lucrurile nu se întâmplă întotdeauna așa. Sunt zile în care o porție obișnuită pare suficientă și altele în care, oricât ai mânca, ai impresia că mai încape ceva.

Apetitul poate varia în funcție de activitatea fizică, somn, stres și schimbările hormonale. Maddie Pasquariello, dietetician citat de publicația SELF, explică faptul că, atunci când foamea apare constant după fiecare masă, merită să analizăm și celelalte aspecte ale stilului de viață.

Iată șapte motive pentru care senzația de sațietate poate întârzia sau poate dispărea mai repede decât te-ai aștepta.

1. Mănânci prea puțin pentru câtă energie consumi

Poate că porția din farfurie arată la fel ca ieri, dar asta nu înseamnă că organismul are și astăzi aceleași nevoi. Dacă ai mers mult pe jos, ai făcut sport, ai avut o zi solicitantă sau pur și simplu ai fost mai activă, este posibil să ai nevoie de mai multă mâncare.

Necesarul energetic diferă de la o persoană la alta și poate varia chiar de la o zi la alta. În timpul sarcinii și al alăptării, de exemplu, nevoile nutriționale se modifică.

Înainte să presupui că ai o poftă de mâncare exagerată, gândește-te dacă mesele tale sunt suficient de consistente. Uneori, o gustare hrănitoare sau o porție ceva mai mare rezolvă problema.

2. Mănânci prea repede

Când ai doar 15 minute pentru prânz, tentația este să termini totul în grabă. Mănânci în fața calculatorului, răspunzi la mesaje și aproape că nu observi ce ai avut în farfurie.

Numai că organismul are nevoie de timp pentru a transmite semnalele de sațietate. Rebecca Ditkoff, dietetician specializat în alimentație intuitivă, explică faptul că senzația de plin nu apare neapărat în momentul în care ai înghițit ultima îmbucătură. Procesul poate dura aproximativ 20 de minute.

Dacă încă îți este foame imediat după masă, acordă-ți 10-20 de minute și observă cum te simți. Nu este o regulă care să te împiedice să mai mănânci, ci o ocazie de a înțelege mai bine semnalele organismului.

3. Lași prea multe ore între mese

Ai plecat dimineața în grabă, ai băut doar o cafea, iar prima masă adevărată a venit după prânz? Este posibil ca atunci când te așezi, în sfârșit, la masă să simți că nimic nu te satură.

Pauzele foarte lungi între mese pot accentua foamea, iar o porție care în mod obișnuit ar fi suficientă poate părea prea mică.

Încearcă să-ți organizezi mesele în funcție de programul și nevoile tale. Pentru unele persoane funcționează trei mese principale, pentru altele sunt mai potrivite mesele mai mici, completate de gustări.

Important este să nu ajungi frecvent în situația în care foamea devine atât de intensă încât îți este greu să-ți dai seama când te-ai săturat.

4. În farfurie lipsesc nutrienții care țin de foame

O farfurie mare nu garantează o masă sățioasă. Contează și ce conține.

Proteinele, fibrele și grăsimile contribuie la instalarea și menținerea sațietății. Dacă masa este alcătuită în principal din carbohidrați rafinați, precum pâinea albă sau alte produse din făină rafinată, este posibil să simți nevoia să mănânci din nou mai repede.

De exemplu, dacă la micul-dejun mănânci doar un covrig, încearcă să adaugi și o sursă de proteine, precum un ou, brânză sau iaurt, în funcție de preferințe și toleranță.

La prânz, poți combina orezul sau cartofii cu pește, carne, ouă ori leguminoase și o porție de legume. Iar dacă alegi fructe pentru gustare, le poți asocia cu câteva nuci sau migdale.

Nu este nevoie să cântărești fiecare ingredient. O masă variată și suficientă poate ajuta la menținerea senzației de sațietate.

5. Mâncarea nu ți-a făcut plăcere

Ți s-a întâmplat să mănânci ceva doar pentru că era considerat sănătos, deși aveai poftă de cu totul altceva? Ai terminat porția, stomacul pare plin, dar simți că masa a rămas cumva neterminată.

Explicația poate ține de satisfacția pe care ți-o oferă mâncarea. Gustul, aroma, textura și plăcerea de a mânca influențează experiența unei mese.

Rebecca Ditkoff atrage atenția că o masă echilibrată din punct de vedere nutrițional ar trebui să fie și una care îți place. Dacă alegi mereu preparate fade, doar pentru că ți se par mai potrivite, poți continua să cauți ceva care să-ți satisfacă pofta.

Soluția nu este să renunți la alimentația echilibrată, ci să găsești preparate care îmbină ingredientele hrănitoare cu gusturile tale preferate. Condimentele, ierburile aromatice, sosurile și diferitele metode de preparare pot transforma o masă banală într-una de care să te bucuri.

6. Stresul și emoțiile îți influențează apetitul

După o zi obositoare, poate că primul impuls este să deschizi frigiderul, chiar dacă ai cinat recent. Alteori, te surprinzi ronțăind ceva în timp ce lucrezi, urmărești un film sau încerci să te liniștești după o discuție neplăcută.

Stresul, plictiseala și alte stări emoționale pot influența dorința de a mânca. Uneori, căutăm gustul sau textura unui aliment pentru confort, fără ca organismul să aibă neapărat nevoie de energie suplimentară.

Maddie Pasquariello recomandă să evităm judecățile aspre legate de mâncatul emoțional. Vinovăția nu ajută, iar restricțiile severe pot complica relația cu mâncarea.

În schimb, încearcă să observi ce se întâmplă în acele momente. Îți este foame, ai poftă de ceva anume sau ai nevoie de o pauză? Dacă îți dorești ceva dulce după masă, poți alege o gustare care îți place și care îți oferă și nutrienți, cum ar fi fructe cu puțină ciocolată neagră.

7. Anumite medicamente sau probleme de sănătate îți pot crește apetitul

Dacă foamea persistentă a apărut recent și nu pare să aibă legătură cu felul în care mănânci, este important să iei în calcul și o posibilă cauză medicală.

Unele medicamente, inclusiv anumite antidepresive, antipsihotice și stabilizatoare ale dispoziției, pot influența apetitul. Modificări ale senzației de foame pot apărea și în anumite perioade ale ciclului menstrual sau în perimenopauză.

Există și afecțiuni care pot determina creșterea apetitului, printre care hipertiroidismul și diabetul zaharat necontrolat.

Dacă observi că îți este foame aproape tot timpul, mai ales dacă apar și sete excesivă, urinări frecvente, oboseală neobișnuită sau modificări inexplicabile ale greutății, discută cu medicul.

Nu întrerupe și nu modifica un tratament fără recomandare medicală, chiar dacă bănuiești că medicamentele sunt responsabile pentru creșterea apetitului.

Editor: Raluca Toma

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