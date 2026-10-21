Ce legătură este între administrarea de multivitamine și pofta de mâncare?

Cu toate acestea, un studiu realizat pe 330 de persoane din Arabia Saudită care utilizau suplimente alimentare a arătat că majoritatea participanților, respectiv 59,8%, au raportat o creștere a apetitului, pe care au considerat-o un efect pozitiv al administrării suplimentelor.

Foto: Shutterstock

Este important de menționat că această cercetare s-a bazat pe răspunsurile oferite de participanți, ei au fost cei care au evaluat faptul că suplimentele sunt responsabile pentru creșterea apetitului.

Așadar, deși studiul a constatat că mulți participanți au raportat o creștere a apetitului asociată administrării suplimentelor, cercetătorii nu au adunat date care să stabilească dacă această asociere reflectă un efect real, de ce ar putea apărea sau ce suplimente alimentare ar putea fi implicate.

Afecțiunile medicale, apetitul și suplimentele alimentare

S-a sugerat că persoanele care suferă de anumite afecțiuni ar putea observa o creștere a apetitului atunci când iau suplimente alimentare.

Potrivit unei analize științifice, administrarea suplimentelor cu vitamine și minerale în cazul persoanelor cu afecțiuni respiratorii cronice poate ameliora simptome precum pierderea poftei de mâncare.

Autorii arată că persoanele cu astfel de boli, inclusiv cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC), ar putea observa chiar o ameliorare a stării de sănătate în urma administrării suplimentelor și a modificării alimentației.

Persoanele care își pierd pofta de mâncare din cauza unor forme avansate de cancer ar putea beneficia de o îmbunătățire a apetitului, însoțită de reducerea grețurilor și vărsăturilor, în urma administrării intravenoase (IV) a unor doze mari de vitamina C.

Totuși, unii pacienți au raportat pierderea poftei de mâncare chiar ca urmare a tratamentelor intravenoase cu vitamina C.

Autorii subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma și a înțelege mai bine eficiența administrării intravenoase a vitaminei C.

Deficiențele nutriționale și pofta de mâncare

Unul dintre efectele anumitor deficiențe nutriționale, precum deficitul de vitamina B12, este pierderea poftei de mâncare.

Potrivit specialiștilor, deficitul de vitamina B12 este mai frecvent în rândul vârstnicilor, al persoanelor vegane și vegetariene, al celor care suferă de anemie pernicioasă sau de tulburări digestive, precum și al persoanelor care au trecut printr-o intervenție chirurgicală pentru scăderea în greutate.

Deficiențele de alte vitamine din complexul B pot provoca, de asemenea, lipsa poftei de mâncare.

Printre acestea se numără:

Tiamina (vitamina B1);

Riboflavina (vitamina B2);

Niacina (vitamina B3);

Acidul pantotenic (vitamina B5);

Piridoxina (vitamina B6);

Biotina (vitamina B7);

Folatul (vitamina B9).

Aceste informații sunt prezentate de Centrul Anderson Cancer Center din cadrul Universității Texas, din Houston.

Deficitul de zinc a fost, de asemenea, asociat cu scăderea apetitului.

Acesta poate fi provocat de o alimentație săracă în zinc, în special în cazul dietelor vegetariene sau vegane, de anumite afecțiuni medicale sau de unele tratamente.

Numeroase probleme de sănătate pot duce la scăderea nivelului de zinc din organism.

Potrivit Cleveland Clinic, printre acestea se numără tulburarea legată de consumul de alcool, anumite boli gastrointestinale, infecția cu HIV, bolile renale sau hepatice și diabetul de tip 2. Sarcina poate reprezenta, de asemenea, un factor asociat cu deficitul de zinc.

De obicei, poți trata și corecta un deficit nutrițional diagnosticat consumând alimente bogate în vitamina sau mineralul de care ai nevoie și luând suplimentele prescrise de medic.

Ce alte lucruri contează?

Unele persoane încep să ia vitamine pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate.

În același timp, își intensifică activitatea fizică, ceea ce le poate face să simtă mai des senzația de foame. Alte persoane reduc numărul de calorii consumate, ceea ce poate duce și la intensificarea senzației de foame.

Consultă medicul pentru a te asigura că nu ai o problemă de sănătate mai gravă, deoarece numeroase afecțiuni pot provoca o creștere a apetitului.

Diabetul, hipertiroidismul (inclusiv cel cauzat de boala Graves), sindromul premenstrual, depresia atipică, anxietatea și stresul pot determina intensificarea senzației de foame, potrivit Cleveland Clinic.

De asemenea, unele medicamente, inclusiv anumite antihistaminice, antidepresive și corticosteroizi administrați pe cale orală, pot crește pofta de mâncare.

Sursa: Everyday Health