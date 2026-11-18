Somnul insuficient, anumite afecțiuni medicale și fluctuațiile hormonale sunt doar câteva dintre cauzele care te pot împiedica să pierzi în greutate.

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Faci totul ca la carte. Urmezi un plan alimentar sănătos, echilibrat și sustenabil. Faci mișcare. Ai început chiar să practici meditația! Cu toate acestea, de fiecare dată când te urci pe cântar, săptămână după săptămână, te simți tot mai descurajat.

După cum explică dr. Peminda Cabandugama, medic specialist în tratamentul obezității, pierderea în greutate nu este un proces simplu și nici nu se desfășoară la fel pentru toată lumea. Medicul prezintă șapte posibile motive pentru care nu obții rezultatele dorite și explică ce poți face în această situație.

7 posibile motive pentru care nu reușești să slăbești

Înainte să începi să investighezi de ce acul cântarului nu se mișcă, dr. Cabandugama îți recomandă să urmărești și alți indicatori, precum:

Felul în care îți vin hainele;

Circumferința taliei;

Nivelul de activitate fizică pe care îl poți susține;

Valorile glicemiei, tensiunii arteriale și colesterolului.

Dacă observi schimbări în aceste privințe, înseamnă că faci progrese importante.

„Obiectivul nu este doar pierderea în greutate, ci și îmbunătățirea calității vieții”, subliniază dr. Cabandugama. „Poate că numărul de pe cântar nu s-a modificat atât de mult, dar privește cât de mult s-a îmbunătățit sănătatea ta din punct de vedere metabolic.”

Dar ce se întâmplă dacă nu observi nicio schimbare? Iată câteva dintre motivele pentru care îți poate fi dificil să slăbești.

1. Nu te afli, de fapt, într-un deficit caloric

Numărarea caloriilor poate părea o sarcină simplă, dar lucrurile se pot complica foarte repede. Sunt corecte informațiile nutriționale din meniul restaurantului? Cum calculezi caloriile preparatelor preferate ale familiei, pe care le gătești fără să cântărești ingredientele? Și cine folosește, de fiecare dată, exact o lingură de ketchup?

Dacă nu observi niciun semn că pierzi în greutate, ia în considerare ținerea unui jurnal alimentar. Acesta te poate ajuta să:

Monitorizezi numărul de calorii consumate;

Identifici anumite tipare în obiceiurile tale alimentare;

Descoperi surse de calorii pe care, în mod obișnuit, le treci cu vederea.

Nu uita însă că jurnalul alimentar ar trebui să fie un instrument personal, care să te ajute, nu să îți provoace disconfort. Dacă notarea alimentelor consumate îți trezește sentimente de vinovăție sau rușine, renunță la acest obicei.

2. Pierzi grăsime, dar câștigi masă musculară

Dacă faci multă mișcare și îți dezvolți musculatura, numărul de pe cântar poate rămâne neschimbat sau poate chiar să crească, deși pierzi grăsime. Acest lucru se întâmplă deoarece compoziția corpului tău se modifică.

„Țesutul muscular este mai dens decât țesutul adipos”, explică dr. Cabandugama. „Dacă observi că hainele îți vin mai bine și că măsurătorile corporale se schimbă, acesta este un semn bun că sănătatea ta se îmbunătățește.”

3. Încerci să slăbești doar prin exerciții fizice

Activitatea fizică este un obicei sănătos, recomandat de orice medic. Totuși, exercițiile fizice nu reprezintă, de unele singure, soluția pentru pierderea în greutate, așa cum ai putea crede.

„Exercițiile fizice sunt utile în principal pentru menținerea greutății după slăbire”, explică dr. Cabandugama. „Studiile arată că este destul de dificil să pierzi în greutate doar prin mișcare, cu excepția situației în care faci exerciții fizice două sau trei ore pe zi.”

Iar un asemenea program nu este realist pentru majoritatea oamenilor.

4. Stresul și somnul insuficient îți îngreunează eforturile

Viața nu se oprește atunci când începi un program de slăbire. Dacă te confrunți cu stres cronic sau nu dormi suficient, acestea ar putea fi motivele pentru care nu reușești să pierzi în greutate.

„Dacă nu dormi bine, organismul tău reacționează prin eliberarea unor hormoni ai stresului, precum cortizolul”, explică dr. Cabandugama.

Nivelurile ridicate de cortizol pot îngreuna pierderea în greutate prin:

Creșterea glicemiei;

Intensificarea stresului și a anxietății;

Agravarea problemelor de somn.

5. Ai o afecțiune medicală care îți afectează greutatea

Anumite afecțiuni pot îngreuna pierderea în greutate, provocând rezistență la insulină, fluctuații hormonale și alte modificări metabolice.

Printre acestea se numără:

Sindromul ovarian metabolic poliendocrin (PMOS), cunoscut anterior sub denumirea de sindromul ovarelor polichistice (PCOS);

Sindromul Cushing;

Afecțiunile glandei tiroide.

Dacă nu ai fost diagnosticat cu o afecțiune care influențează greutatea corporală, medicul îți poate recomanda investigații suplimentare. Dacă se dovedește că o problemă de sănătate este cea care îți îngreunează eforturile de a slăbi, începerea tratamentului adecvat poate face o diferență importantă.

6. Factorii biologici acționează împotriva ta

Uneori, motivele pentru care nu reușești să slăbești sunt complet independente de voința ta.

Printre acestea se numără:

Diferențele biologice dintre femei și bărbați. Femeile întâmpină adesea mai multe dificultăți în procesul de slăbire decât bărbații, din numeroase motive, inclusiv fluctuațiile hormonale frecvente și diferențele de compoziție corporală.

„În rândul femeilor pe care le consult, cea mai frecventă cauză a creșterii în greutate este sarcina”, spune dr. Cabandugama. „A doua cea mai frecventă cauză este menopauza.”

Aceste schimbări hormonale pot face și pierderea în greutate mai dificilă.

Moștenirea genetică. Dr. Cabandugama precizează că factorii genetici par să influențeze capacitatea organismului de a acumula și de a pierde în greutate, deși mecanismele exacte nu sunt încă pe deplin înțelese.

7. Organismul tău s-a adaptat la programul de slăbire

Atunci când îți modifici alimentația și nivelul de activitate fizică, organismul observă aceste schimbări, dar nu reacționează neapărat așa cum ți-ai dori.

În loc să considere pierderea în greutate un lucru benefic, corpul tău o poate interpreta ca pe o amenințare la adresa supraviețuirii. În această situație, va încerca prin diferite mecanisme să împiedice continuarea procesului de slăbire.

„În prezent, știm că anumiți hormoni și anumite proteine din organism contribuie la reglarea a ceea ce numim punctul de referință al greutății corporale”, explică dr. Cabandugama.

Cu alte cuvinte, sistemul tău metabolic poate face ajustări pentru a preveni pierderea suplimentară în greutate.

Când este cazul să ceri ajutor medical

Nu există un calendar universal pentru o pierdere în greutate sănătoasă și sustenabilă. Totuși, dacă ai făcut schimbări importante în stilul de viață, este rezonabil să te aștepți la rezultate vizibile, fie pe cântar, fie în ceea ce privește starea generală de sănătate, după aproximativ trei luni.

Discută cu un medic dacă, în această perioadă:

Nu ai reușit să pierzi cel puțin 5% din greutatea corporală;

Nu ai observat alte schimbări semnificative, precum faptul că hainele îți vin mai bine sau că poți susține un nivel mai ridicat de activitate fizică.

Medicul te poate evalua pentru a identifica eventualele cauze medicale care te împiedică să slăbești. De asemenea, îți poate recomanda să consulți un specialist în managementul greutății, dacă nu ai făcut deja acest lucru.

Acești specialiști au pregătirea necesară pentru a te ajuta să urmezi un program de slăbire adaptat nevoilor tale.

„Este important să te asiguri că primești îndrumare de la specialiștii potriviți”, subliniază dr. Cabandugama. „Dacă ai avea diabet, ai merge la un endocrinolog. Dacă ai avea o boală de inimă, ai consulta un cardiolog. În același mod, dacă întâmpini dificultăți în pierderea în greutate, cea mai bună opțiune este să consulți un specialist în tratamentul obezității.”

Sursa: Cleveland Clinic