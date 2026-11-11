Fructe care te ajută să scapi de constipație și unul care poate agrava problema

Constipația te poate face să te simți balonat, să ai greață și să îți pierzi pofta de mâncare. Dacă te confrunți cu dificultăți în eliminarea scaunului, orice soluție care te-ar putea ajuta este binevenită, iar unele fructe sunt mai eficiente decât altele în stimularea tranzitului intestinal.

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Desigur, cele mai importante recomandări sunt să te hidratezi corespunzător, să consumi suficiente fibre și să faci mișcare în mod regulat. Dincolo de aceste schimbări ale stilului de viață, se pare însă că anumite alimente sunt mai eficiente decât altele în stimularea tranzitului intestinal.

De exemplu, în timp ce unele fructe te ajută să mergi mai ușor la toaletă, altele ar putea, dimpotrivă, să îți încetinească și mai mult tranzitul intestinal.

Cele mai bune fructe care te ajută să scapi de constipație

1. Prunele uscate

Nu întâmplător prunele uscate sunt printre cele mai cunoscute remedii naturale împotriva constipației. Acestea conțin cantități importante de sorbitol, un alcool de zahăr care atrage apa în colon și contribuie la înmuierea scaunului. Volumul suplimentar rezultat stimulează, la rândul său, mișcările intestinale și favorizează eliminarea materiilor fecale.

Unele cercetări sugerează chiar că prunele uscate, care conțin fibrele absente din sucul de prune, ar putea fi mai eficiente decât cojile de psyllium în îmbunătățirea frecvenței scaunelor și a consistenței acestora la persoanele care suferă de constipație.

2. Kiwi

Un studiu din 2022 a constatat că un consum zilnic de două fructe kiwi galbene este la fel de eficient în tratarea constipației la adulți precum administrarea unei cantități echivalente de fibre din psyllium. Cercetătorii au concluzionat că fructele kiwi ar trebui luate în considerare ca opțiune pentru ameliorarea constipației.

Deși alte cercetări au arătat că kiwi nu este la fel de eficient precum prunele uscate, consumul acestui fruct pare să provoace mai rar dureri abdominale decât prunele sau cojile de psyllium. Mai exact, durerile abdominale au fost raportate de 11% dintre persoanele care au consumat kiwi, comparativ cu 18-19% dintre cele care au folosit celelalte două variante.

Și mai există o veste bună: nu trebuie să mănânci kiwi cu tot cu coajă pentru a beneficia de efectele sale asupra tranzitului intestinal.

3. Rubarba

Rubarba, ingredient delicios pentru crumble, terci de ovăz sau umplutura plăcintelor, este bogată atât în fibre, cât și într-un compus numit senozidă A, care poate avea efect laxativ.

Un studiu publicat în 2022 a arătat că rubarba pare să acționeze prin mai multe mecanisme pentru combaterea constipației la șoareci.

Nu numai că a redus inflamația intestinală și a îmbunătățit microbiomul, dar a părut să crească și flexibilitatea fibrelor de colagen din pereții intestinali, ceea ce poate facilita trecerea și eliminarea materiilor fecale.

4. Smochinele

Dincolo de povestea neobișnuită a modului în care anumite specii de smochine sunt polenizate de viespi, aceste fructe sunt foarte benefice pentru sănătate. Sunt bogate în cupru și vitamina B6 și, asemenea majorității fructelor, conțin fibre.

Un studiu de mici dimensiuni a constatat că administrarea unei paste de smochine a fost asociată cu o reducere semnificativă a timpului de tranzit prin colon și cu o îmbunătățire importantă a consistenței scaunului, comparativ cu un placebo.

Aceste rezultate sugerează că smochinele ar putea avea efecte benefice în cazul persoanelor care suferă de constipație.

În plus, o altă cercetare, realizată pe 150 de persoane cu sindrom de intestin iritabil, a arătat că un consum zilnic de aproximativ 45 de grame de smochine uscate pare să reducă simptome precum durerile abdominale, balonarea și constipația.

5. Fructul dragonului

Într-un videoclip publicat pe Instagram, chirurgul specializat în afecțiuni gastrointestinale, autorul și lectorul dr. Karan Rajan a descris fructul dragonului drept un aliat mai puțin cunoscut pentru obținerea unui tranzit intestinal excelent.

Iar cercetările științifice îi susțin afirmația.

Un studiu din 2023 a descoperit că administrarea zilnică a 8 grame de oligozaharide extrase din fructul dragonului, un tip de carbohidrați, poate hrăni bacteriile benefice din intestin.

În același timp, conținutul ridicat de fibre și apă al fructului contribuie la facilitarea eliminării scaunului.

6. Merele

Aceste fructe atât de obișnuite conțin cantități importante de sorbitol și fibre, două componente care stimulează tranzitul intestinal.

În plus, potrivit unui studiu din 2025, polifenolii, antioxidanți naturali extrași din mere insuficient coapte, par să crească frecvența defecației și să amelioreze constipația.

Chiar și sucul de mere, care conține foarte puține fibre, pare să fie de ajutor.

În schimb, piureul de mere ar putea să nu aibă aceleași beneficii. Explicația este conținutul său ridicat de pectină, o fibră care poate contribui la întărirea scaunului, făcându-l mai dificil de eliminat.

7. Perele

Perele conțin chiar mai mult sorbitol decât merele și au, de asemenea, un conținut mai ridicat de fructoză.

Fructoza este un alt tip de zahăr care, în anumite situații, poate avea un ușor efect laxativ.

Prin urmare, combinația dintre sorbitol, fructoză și fibre face din pere o alegere utilă atunci când vrei să îți îmbunătățești tranzitul intestinal.

Fructul care îți poate agrava constipația

1. Bananele necoapte

Bananele necoapte conțin cantități mari de taninuri, compuși chimici care produc senzația de uscăciune în gură și care se găsesc și în ceai.

De asemenea, sunt bogate în amidon rezistent la acțiunea amilazei, o enzimă digestivă. Acest tip de amidon poate fi util în prevenirea diareei.

Însă, dacă te confrunți cu problema opusă, adică ai constipație, aceste proprietăți ar putea să îți agraveze simptomele.

Sursa: Huffington Post