Odată cu venirea sezonului rece, băuturile calde și preparatele aromate din ingrediente naturale revin în atenția celor care își doresc să aibă mai multă grijă de alimentația lor. O rețetă simplă, care combină lămâia, ghimbirul, cuișoarele, mierea și apa, poate deveni o alternativă gustoasă la sucurile din comerț, mai ales că se pregătește fără efort și poate fi păstrată la frigider pentru mai multe zile.

Băutura naturală care poate susține imunitatea în sezonul rece. Foto: arhiva

Cu un gust dulce-acrișor, completat de notele ușor picante ale ghimbirului și aroma intensă a cuișoarelor, această băutură poate fi savurată atât rece, cât și caldă. În plus, ingredientele folosite sunt apreciate pentru conținutul de vitamine și compuși vegetali cu proprietăți antioxidante. Este important, însă, de reținut că preparatul nu reprezintă un tratament pentru răceli și nu poate înlocui o alimentație echilibrată sau recomandările medicului.

Ce ingrediente sunt necesare pentru băutura cu lămâie, ghimbir și miere

Unul dintre avantajele acestei rețete este faptul că nu presupune folosirea unor ingrediente greu de găsit sau a unor tehnici complicate de preparare. Cele cinci componente se completează reciproc, oferind o băutură aromată, cu o combinație interesantă de gusturi.

Pentru a obține aproximativ cinci litri de preparat, ai nevoie de:

300 de grame de lămâi, care vor fi folosite cu tot cu coajă;

300 de grame de ghimbir proaspăt;

un plic de cuișoare;

5 litri de apă;

700 de grame de miere.

Înainte de a începe prepararea, acordă atenție spălării lămâilor, deoarece acestea vor fi introduse în amestec împreună cu coaja. Alege fructe potrivite pentru acest mod de utilizare și curăță-le temeinic sub jet de apă.

Cum prepari acasă băutura aromată din cinci ingrediente

Procesul este simplu, iar cea mai mare parte a timpului este rezervată infuzării ingredientelor, etapă care permite aromelor să se combine și să ofere lichidului gustul caracteristic.

Mai întâi, spală lămâile și taie-le în rondele sau felii subțiri, fără să îndepărtezi coaja. Curăță apoi ghimbirul de coajă și dă-l pe răzătoare ori mărunțește-l cu ajutorul unui cuțit, astfel încât să își elibereze mai ușor aroma.

Toarnă cei cinci litri de apă într-o oală încăpătoare, adaugă lămâile, ghimbirul și cuișoarele, apoi pune vasul pe aragaz. Lasă amestecul să se încălzească până când începe să fiarbă, după care oprește focul și acoperă oala cu un capac.

Lasă ingredientele la infuzat timp de câteva ore. Dacă îți dorești ca aromele să fie mai intense, poți prelungi această perioadă până a doua zi, cu condiția să lași preparatul să se răcească și să îl depozitezi ulterior în frigider.

După infuzare, strecoară lichidul printr-o sită fină pentru a îndepărta bucățile de fructe, ghimbirul și cuișoarele. Așteaptă ca băutura să ajungă la o temperatură potrivită, apoi adaugă mierea și amestecă până când aceasta se dizolvă complet.

La final, transferă preparatul în sticle sau recipiente curate, închise corespunzător, și păstrează-l la frigider. Astfel, vei avea la îndemână o băutură aromată pe care o poți consuma în funcție de preferințe.

Ce proprietăți au lămâia, ghimbirul, cuișoarele și mierea

Ingredientele folosite în această rețetă sunt cunoscute atât pentru întrebuințările culinare, cât și pentru anumite caracteristici nutritive. Deși combinația lor poate fi o modalitate plăcută de a diversifica aportul de lichide, efectele asupra sănătății trebuie privite realist, fără a atribui băuturii proprietăți terapeutice nedovedite.

Ghimbirul, ingredientul cu aromă picantă și compuși antioxidanți

Folosit de mult timp în bucătăriile din întreaga lume, ghimbirul este apreciat pentru gustul său intens și ușor înțepător, dar și pentru compușii naturali pe care îi conține. Printre aceștia se numără gingerolul, o substanță bioactivă cercetată pentru potențialele sale proprietăți antioxidante și antiinflamatoare.

Ghimbirul este utilizat frecvent și în preparatele destinate confortului digestiv, iar unele cercetări indică faptul că poate contribui la reducerea senzației de greață în anumite situații. În băutura preparată acasă, acesta oferă o notă picantă care echilibrează gustul acrișor al lămâii și dulceața mierii.

Lămâia furnizează vitamina C, importantă pentru imunitate

Lămâia este unul dintre cele mai cunoscute fructe citrice, fiind apreciată pentru conținutul său de vitamina C și pentru aroma proaspătă. Acest nutrient contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și participă la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

De asemenea, vitamina C are un rol important în formarea normală a colagenului și în absorbția fierului din surse vegetale. Trebuie menționat că expunerea la temperaturi ridicate poate diminua o parte din cantitatea de vitamina C disponibilă, motiv pentru care modul de preparare influențează aportul final.

Cuișoarele adaugă aromă și conțin eugenol

Cuișoarele sunt condimente cu o aromă puternică, ușor dulceagă și condimentată, utilizate în special în preparatele de sezon rece. Dincolo de gustul caracteristic, acestea conțin eugenol, un compus natural studiat pentru proprietățile sale antioxidante.

Cercetările de laborator au analizat mai multe dintre efectele potențiale ale acestui compus, însă rezultatele nu trebuie interpretate ca dovadă că o băutură preparată cu cuișoare poate trata sau preveni anumite boli.

În această rețetă, rolul lor este în primul rând aromatic, contribuind la obținerea unui gust mai complex.

Mierea îndulcește băutura și poate calma iritația gâtului

Mierea completează gustul acrișor al lămâii și aroma intensă a ghimbirului, oferind preparatului o dulceață naturală. În plus, aceasta este folosită frecvent pentru calmarea temporară a disconfortului provocat de iritația gâtului și a tusei.

Chiar dacă este un ingredient natural, mierea conține cantități importante de zaharuri și trebuie consumată cu moderație. Persoanele care își monitorizează glicemia ar trebui să țină cont de cantitatea utilizată în rețetă.

Cum poți consuma băutura: rece, cu gheață sau încălzită ușor

Un alt avantaj al preparatului este versatilitatea, deoarece poate fi adaptat în funcție de anotimp și de preferințele fiecăruia. În zilele călduroase, băutura poate fi servită direct de la frigider, eventual cu câteva cuburi de gheață și o felie proaspătă de lămâie.

În perioadele mai reci, aceeași combinație poate fi savurată într-o variantă caldă, asemănătoare unui ceai condimentat. Este recomandat să încălzești doar cantitatea pe care urmează să o consumi și să eviți fierberea repetată, mai ales dacă vrei să păstrezi cât mai bine caracteristicile ingredientelor.

Dacă aroma este prea concentrată sau gustul ți se pare prea intens, poți dilua preparatul cu puțină apă. În acest fel, obții o băutură mai ușoară, potrivită pentru consumul zilnic, în funcție de toleranța și preferințele tale.

Cine ar trebui să fie atent la consumul băuturii cu ghimbir, lămâie și miere

Faptul că rețeta folosește ingrediente întâlnite în mod obișnuit în alimentație nu înseamnă că este potrivită pentru orice persoană sau că poate fi consumată în cantități nelimitate. Concentrația ingredientelor și frecvența consumului sunt aspecte care merită luate în considerare.

Persoanele care se confruntă cu reflux gastroesofagian, aciditate crescută sau sensibilitate digestivă pot observa că lămâia și ghimbirul accentuează arsurile sau disconfortul gastric. În astfel de situații, este indicat ca băutura să fie consumată cu prudență sau evitată dacă provoacă simptome neplăcute.

De asemenea, persoanele care urmează tratamente ce influențează coagularea sângelui ar trebui să discute cu medicul înainte de a introduce în rutină cantități mari de ghimbir, consumate regulat.

Un alt detaliu important este conținutul de miere: rețeta presupune utilizarea a 700 de grame pentru cinci litri de lichid, ceea ce înseamnă un aport considerabil de zaharuri în cazul consumului unor porții mari. Persoanele cu diabet sau cele care trebuie să limiteze zahărul ar trebui să adapteze cantitatea de miere și să țină cont de recomandările medicale.

Nu în ultimul rând, mierea este contraindicată copiilor cu vârsta sub un an, din cauza riscului de botulism infantil.

Băutura cu lămâie, ghimbir, cuișoare și miere poate fi o alegere aromată pentru cei care vor să înlocuiască sucurile din comerț cu un preparat făcut în casă. Ingredientele oferă gust și aduc anumiți nutrienți și compuși vegetali, însă băutura trebuie privită ca parte a unei alimentații variate, nu ca o soluție miraculoasă pentru întărirea imunității.