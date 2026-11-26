Ți se întâmplă să auzi zgomote puternice în abdomen chiar și atunci când tocmai ai luat masa? Uneori, aceste sunete apar în cele mai nepotrivite momente, fie că te afli la birou, într-o ședință sau într-o încăpere liniștită. Deși prima reacție este să crezi că ți s-a făcut foame, realitatea este că stomacul care bolborosește nu transmite întotdeauna un astfel de semnal.

De ce bolborosește stomacul chiar dacă nu ți-e foame Foto: arhiva

Zgomotele abdominale fac parte din activitatea normală a sistemului digestiv și pot apărea în numeroase situații, inclusiv după o masă consistentă. Ele sunt produse de deplasarea alimentelor, lichidelor și gazelor prin stomac și intestine, în timpul contracțiilor musculare care asigură desfășurarea digestiei.

În anumite împrejurări, însă, un abdomen foarte zgomotos poate fi asociat cu acumularea de gaze, intoleranțe alimentare, stres sau tulburări digestive. Iată care sunt cele mai frecvente explicații pentru care îți chiorăie stomacul chiar dacă nu îți este foame și când ar trebui să acorzi mai multă atenție acestor manifestări.

De ce apar zgomotele abdominale? Ce sunt, de fapt, borborismele?

Sunetele pe care le auzim în abdomen poartă denumirea medicală de borborisme și sunt rezultatul mișcării gazelor și lichidelor prin tubul digestiv.

Stomacul și intestinele sunt alcătuite din pereți musculari care se contractă și se relaxează în mod ritmic. Aceste contracții, cunoscute sub numele de peristaltism, au rolul de a amesteca alimentele cu sucurile digestive și de a transporta conținutul intestinal de-a lungul tractului gastrointestinal.

Atunci când gazele și lichidele sunt împinse prin aceste structuri, se produc vibrații și sunete asemănătoare bolboroselilor sau gâlgâiturilor.

Deși obișnuim să spunem că ne chiorăie stomacul, o mare parte dintre zgomote provin, în realitate, din intestine, în special din intestinul subțire.

Potrivit MedlinePlus, serviciu al Bibliotecii Naționale de Medicină din Statele Unite, zgomotele intestinale sunt, în cele mai multe situații, normale și reflectă activitatea obișnuită a sistemului gastrointestinal.

7 motive pentru care îți chiorăie stomacul chiar dacă nu îți este foame

1. Sistemul digestiv continuă să funcționeze și între mese

Una dintre cele mai simple explicații este că digestia nu se oprește în momentul în care senzația de foame dispare. Chiar și atunci când nu consumi alimente, stomacul și intestinele continuă să efectueze contracții musculare pentru a deplasa lichidele, secrețiile digestive și gazele.

După masă, aceste mișcări contribuie la fragmentarea și amestecarea alimentelor, facilitând procesul de digestie și absorbția nutrienților. Ulterior, activitatea musculară continuă, chiar dacă stomacul nu mai conține o cantitate importantă de alimente.

Prin urmare, poți auzi bolboroseli abdominale în orice moment al zilei, fără ca organismul să aibă neapărat nevoie de hrană.

2. Intestinele au un mecanism natural de curățare între mese

Un fenomen mai puțin cunoscut, dar important pentru sănătatea digestivă, este complexul motor migrator (MMC). Acesta reprezintă un tipar de contracții musculare care apare periodic în stomac și intestinul subțire, în special în perioadele dintre mese.

Rolul său este de a contribui la deplasarea resturilor alimentare, a secrețiilor digestive și a altor materiale rămase în tubul digestiv după încheierea digestiei unei mese.

Complexul motor migrator funcționează în cicluri care durează, în general, aproximativ 90–120 de minute, însă intervalul poate varia de la o persoană la alta și în funcție de condițiile fiziologice.

În anumite faze ale acestui ciclu, contracțiile devin mai puternice, iar deplasarea gazelor și lichidelor poate genera zgomote abdominale destul de evidente.

Așadar, dacă îți chiorăie stomacul între mese, este posibil să auzi tocmai manifestarea acestui mecanism fiziologic, care nu reprezintă în mod obligatoriu un semn de foame.

O analiză științifică disponibilă în baza de date PubMed prezintă rolul complexului motor migrator în reglarea motilității gastrointestinale dintre mese.

3. Excesul de gaze poate face abdomenul mult mai zgomotos

Gazele intestinale sunt o componentă normală a procesului digestiv, însă atunci când se acumulează în cantități mai mari, pot intensifica zgomotele produse de deplasarea conținutului intestinal.

Acestea provin din două surse principale: aerul înghițit în timpul alimentației și gazele rezultate în urma fermentării anumitor substanțe alimentare de către bacteriile din intestin.

Printre alimentele care pot favoriza producerea gazelor se numără:

Fasolea, lintea și năutul;

Varza, broccoli și conopida;

Ceapa și usturoiul;

Băuturile carbogazoase;

Produsele care conțin îndulcitori precum sorbitolul.

Este important de precizat că aceste alimente nu sunt nesănătoase. Dimpotrivă, leguminoasele și legumele crucifere furnizează fibre, vitamine și minerale esențiale. Totuși, anumite componente ale lor pot fi fermentate de bacteriile intestinale, ceea ce favorizează formarea gazelor.

Conform National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), gazele digestive apar în mod natural atât prin înghițirea aerului, cât și prin descompunerea anumitor alimente de către microorganismele din intestin.

4. Înghiți prea mult aer atunci când mănânci sau bei

Un alt motiv pentru care abdomenul poate deveni zgomotos este aerofagia, termen medical folosit pentru înghițirea aerului.

De multe ori, acest lucru se întâmplă fără să ne dăm seama, mai ales atunci când avem obiceiul să mâncăm repede sau să vorbim în timp ce mestecăm.

Printre comportamentele care pot favoriza înghițirea unei cantități mai mari de aer se numără:

Consumul alimentelor în grabă;

Vorbitul frecvent în timpul mesei;

Mestecatul gumei;

Consumul băuturilor carbogazoase;

Folosirea paiului pentru a bea lichide.

Aerul ajuns în tubul digestiv poate provoca eructații, senzație de abdomen umflat și disconfort, iar deplasarea lui prin intestine poate contribui la apariția unor zgomote mai intense.

Din acest motiv, este posibil ca după o masă luată în grabă să auzi numeroase bolboroseli, chiar dacă ai mâncat suficient și nu îți mai este foame.

5. Stresul și anxietatea pot modifica activitatea intestinală

Legătura dintre starea emoțională și digestie este mai puternică decât am putea crede. Creierul și intestinele comunică permanent prin intermediul sistemului nervos, al hormonilor și al altor mecanisme biologice, într-un sistem cunoscut sub denumirea de axa intestin-creier.

Atunci când treci printr-o perioadă stresantă sau te confrunți cu anxietate, această comunicare poate influența modul în care funcționează tubul digestiv. La unele persoane, stresul accelerează tranzitul intestinal, în timp ce la altele poate încetini anumite procese digestive.

Aceste modificări pot fi însoțite de zgomote abdominale, balonare, crampe sau senzația de disconfort în zona abdomenului.

O analiză științifică publicată în revista The Journal of Clinical Investigation explică modul în care comunicarea dintre creier și intestin influențează motilitatea gastrointestinală, sensibilitatea viscerală și reacțiile digestive la stres.

Astfel, dacă observi că abdomenul începe să bolborosească înaintea unui examen, în timpul unei întâlniri importante sau într-un moment tensionat, reacția sistemului digestiv la stres ar putea avea un rol.

6. Anumite intoleranțe alimentare pot provoca zgomote în burtă

Dacă observi că stomacul îți chiorăie frecvent după consumul anumitor produse, iar zgomotele sunt însoțite de gaze, balonare, crampe sau diaree, este posibil să existe o problemă de digestie ori de absorbție a unor componente alimentare.

Un exemplu frecvent este intoleranța la lactoză, o afecțiune care apare atunci când organismul nu produce suficientă lactază, enzima necesară pentru descompunerea lactozei din lapte și produsele lactate.

În această situație, lactoza care nu este digerată corespunzător ajunge în intestinul gros, unde este fermentată de bacterii. Procesul favorizează producerea gazelor și poate provoca mai multe manifestări digestive.

Printre cele mai întâlnite simptome se numără:

Bolboroseli și zgomote abdominale;

Balonare și flatulență;

Dureri sau crampe abdominale;

Diaree;

Senzație de disconfort după consumul produselor lactate.

Potrivit NIDDK, aceste simptome apar deoarece lactoza nedigerată ajunge în colon, unde este descompusă de bacteriile intestinale.

Totuși, simpla prezență a zgomotelor abdominale nu înseamnă că ai intoleranță la lactoză sau la alte alimente. Pentru stabilirea unui diagnostic este necesară evaluarea simptomelor și, dacă medicul consideră justificat, efectuarea unor investigații.

7. Sindromul de intestin iritabil poate accentua borborismele

Sindromul de intestin iritabil este o tulburare a interacțiunii dintre intestin și creier, care se manifestă prin dureri abdominale recurente asociate cu modificări ale tranzitului intestinal.

Persoanele care se confruntă cu această problemă pot avea episoade de constipație, diaree sau alternanța celor două manifestări, dar și balonare, flatulență și senzația că abdomenul este permanent tensionat.

În anumite situații, zgomotele intestinale pot deveni mai evidente din cauza modificărilor motilității digestive, a acumulării gazelor și a sensibilității crescute a intestinului.

Conform National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, manifestările sindromului de intestin iritabil pot fi influențate de sensibilitatea intestinală, motilitatea digestivă și comunicarea dintre creier și sistemul gastrointestinal.

Este important de reținut că un abdomen zgomotos, în absența durerilor abdominale recurente și a modificărilor tranzitului intestinal, nu reprezintă un criteriu suficient pentru diagnosticarea sindromului de intestin iritabil.

Este normal să îți chiorăie stomacul imediat după ce ai mâncat?

Da, zgomotele abdominale pot apărea chiar și la scurt timp după masă, iar în multe situații reprezintă o manifestare perfect normală a digestiei.

După ce consumi alimente, stomacul își intensifică activitatea musculară pentru a le amesteca împreună cu secrețiile digestive și pentru a pregăti trecerea lor treptată în intestinul subțire.

În același timp, gazele și lichidele se deplasează prin tubul digestiv, iar aceste mișcări pot produce sunete de intensitate diferită.

Prin urmare, faptul că îți chiorăie stomacul după ce ai mâncat nu înseamnă automat că nu te-ai săturat sau că organismul are nevoie de mai multă mâncare. De cele mai multe ori, este doar un semn al activității digestive.

Când trebuie să te îngrijoreze zgomotele din abdomen?

În general, borborismele sunt fenomene fiziologice normale și nu necesită tratament atunci când apar izolat, fără alte manifestări neplăcute.

Totuși, dacă zgomotele abdominale devin foarte frecvente, se modifică brusc sau sunt însoțite de alte simptome, este recomandat să discuți cu un medic.

Acordă atenție în special următoarelor manifestări:

Dureri abdominale persistente sau care reapar frecvent;

Balonare severă ori care nu se ameliorează;

Episoade prelungite de diaree sau constipație;

Scădere inexplicabilă în greutate;

Prezența sângelui în scaun;

Greață sau vărsături repetate.

Atenție! Durerea abdominală severă asociată cu abdomen foarte umflat, vărsături și imposibilitatea eliminării gazelor sau a scaunului poate indica o obstrucție intestinală. Această combinație de simptome necesită evaluare medicală de urgență.

Potrivit MedlinePlus, zgomotele intestinale trebuie interpretate în contextul celorlalte manifestări, deoarece intensitatea sau frecvența lor, analizate separat, nu pot stabili existența unei afecțiuni.

Cum poți reduce zgomotele abdominale? 6 obiceiuri care ajută digestia

Dacă stomacul îți chiorăie foarte des, iar episoadele sunt deranjante, poți încerca câteva schimbări simple în alimentație și stilul de viață. Acestea pot contribui la reducerea acumulării de gaze și la ameliorarea disconfortului digestiv.

1. Mănâncă mai încet și mestecă bine alimentele. Atunci când iei masa în grabă, poți înghiți mai mult aer, ceea ce favorizează balonarea și apariția zgomotelor abdominale. Încearcă să acorzi suficient timp fiecărei mese.

2. Redu consumul băuturilor carbogazoase. Dioxidul de carbon din aceste băuturi poate contribui la acumularea gazelor în tubul digestiv și poate accentua senzația de abdomen umflat.

3. Identifică alimentele care îți provoacă disconfort. Dacă observi că anumite produse sunt urmate în mod repetat de balonare și bolboroseli, notează-le într-un jurnal alimentar. Astfel, poți identifica mai ușor eventualele asocieri.

4. Introdu fibrele treptat în alimentație. Fibrele sunt importante pentru sănătatea digestivă, însă creșterea bruscă a cantității consumate poate intensifica temporar fermentația intestinală și producerea gazelor.

5. Fă mișcare în mod regulat. Plimbările și activitatea fizică moderată pot susține funcționarea normală a tranzitului intestinal și pot contribui la reducerea senzației de balonare.

6. Acordă atenție stresului și odihnei. Relaxarea, somnul suficient și activitățile care reduc tensiunea psihică pot ajuta persoanele ale căror simptome digestive sunt influențate de stres.

Nu este recomandat să elimini preventiv alimente sănătoase din dietă doar pentru că produc ocazional gaze sau zgomote intestinale. Dacă manifestările sunt persistente, cel mai bine este să identifici cauza împreună cu un specialist.

Stomacul care chiorăie nu înseamnă întotdeauna că îți este foame

Zgomotele abdominale sunt, în cele mai multe cazuri, rezultatul activității normale a sistemului digestiv. Peristaltismul, complexul motor migrator, deplasarea gazelor și procesarea alimentelor pot produce bolboroseli atât înainte de masă, cât și după ce ai mâncat.

Uneori, aceste sunete pot fi amplificate de alimentația în grabă, stres, anumite intoleranțe alimentare sau tulburări digestive, însă zgomotele izolate nu reprezintă, de regulă, un motiv de îngrijorare.

Important este să observi dacă apar și alte simptome și să nu ignori manifestările persistente sau neobișnuite. Un abdomen zgomotos nu înseamnă neapărat un abdomen bolnav, dar schimbările care apar împreună cu durerea, balonarea severă ori tulburările de tranzit merită investigate.