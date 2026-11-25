Un medicament folosit frecvent pentru durerile de spate, articulare sau musculare poate avea efecte neașteptate asupra rinichilor, mai ales atunci când este administrat împreună cu anumite tratamente pentru hipertensiune. Ibuprofenul, dar și alte antiinflamatoare uzuale, pot favoriza apariția unei leziuni renale acute. Un medic atrage atenția asupra unei combinații de trei categorii de medicamente care poate afecta serios funcția renală, în special la persoanele în vârstă sau la pacienții cu boli cronice.

Ibuprofenul pentru durerile de spate poate pune rinichii în pericol. Foto: arhiva

De ce ibuprofenul poate afecta rinichii, chiar dacă este luat pentru dureri obișnuite

Ibuprofenul se numără printre cele mai utilizate medicamente pentru calmarea durerilor și reducerea inflamației. Alături de diclofenac și ketoprofen, face parte din categoria antiinflamatoarelor nesteroidiene (AINS), medicamente la care multe persoane apelează fără recomandare medicală.

Deși sunt eficiente în ameliorarea durerii, aceste substanțe pot influența modul în care rinichii primesc sângele necesar pentru a funcționa normal. Riscul este adesea trecut cu vederea, deoarece efectele adverse asociate antiinflamatoarelor sunt puse, de cele mai multe ori, pe seama problemelor digestive, precum gastrita, ulcerul sau hemoragiile.

În realitate, rinichii pot fi afectați atunci când fluxul sanguin care ajunge la nivelul lor scade. Acest lucru se poate întâmpla deoarece antiinflamatoarele reduc producția de prostaglandine, substanțe care contribuie la menținerea circulației sanguine renale.

Dr. Cezar Iancu, medic de familie, explică importanța acestui mecanism și atrage atenția asupra riscurilor pe care le poate avea administrarea ibuprofenului în anumite contexte medicale.

„Imaginați-vă rinichii ca pe două stații de filtrare prin care trece permanent sângele nostru. Ca să funcționeze corect, aceste stații au nevoie nu doar de apă, ci și de o presiune și un flux sanguin adecvate”, explică medicul, pe pagina sa de Facebook.

Pericolul este mai mare în cazul persoanelor care suferă deja de hipertensiune arterială, diabet, insuficiență cardiacă sau boală cronică de rinichi. În cazul acestora, funcția renală poate fi mai vulnerabilă la modificările circulației sanguine.

„Triple whammy”: asocierea de medicamente care poate declanșa o leziune renală acută

Unul dintre cele mai importante avertismente vizează asocierea dintre trei categorii de medicamente: antiinflamatoarele nesteroidiene, sartanii și diureticele.

În medicină, această combinație este cunoscută sub denumirea de „triple whammy” și poate crește considerabil riscul de afectare renală acută.

Pentru a explica mecanismul, dr. Cezar Iancu prezintă cazul unui bărbat în vârstă de 68 de ani, diagnosticat cu hipertensiune arterială. Acesta urmează un tratament cu un sartan și un diuretic, iar valorile tensiunii sunt ținute sub control.

Situația se schimbă după ce bărbatul începe să ia ibuprofen pentru o durere de spate. După câteva zile, observă că elimină mai puțină urină și se confruntă cu o stare accentuată de slăbiciune. Investigațiile medicale evidențiază o creștere a creatininei, indicator care poate semnala deteriorarea funcției renale.

Explicația constă în efectele pe care cele trei medicamente le au asupra mecanismelor de filtrare a sângelui:

Diureticul favorizează eliminarea apei și a sărurilor prin urină, ceea ce poate reduce volumul de lichid din circulație.

Sartanul modifică mecanismele prin care este reglată presiunea la nivelul glomerulilor renali, structurile responsabile de filtrarea sângelui.

Antiinflamatorul reduce producția de prostaglandine și poate diminua fluxul sanguin către rinichi.

Efectele se pot cumula, iar rinichii pot ajunge în situația de a nu mai putea menține eficient procesul de filtrare.

„Avem trei categorii de medicamente care, administrate împreună, pot afecta mecanismele prin care rinichii își mențin filtrarea”, avertizează medicul.

Această asociere nu înseamnă că toate persoanele care folosesc cele trei tipuri de medicamente vor dezvolta insuficiență renală acută. Totuși, riscul este suficient de important încât combinația să fie evaluată de medic, iar funcția renală să fie monitorizată atunci când situația o impune.

Ce simptome pot indica faptul că rinichii nu mai funcționează corespunzător

Una dintre dificultățile în identificarea problemelor renale este că acestea nu provoacă întotdeauna durere. Afectarea rinichilor poate evolua fără manifestări evidente, iar pacientul poate descoperi problema abia în urma analizelor de sânge.

Printre semnele care pot apărea în cazul unei afectări acute a funcției renale se numără:

reducerea cantității de urină eliminate;

umflarea picioarelor și a gleznelor;

greața;

oboseala și slăbiciunea neobișnuită.

Un alt factor care poate agrava situația este deshidratarea. Atunci când organismul pierde cantități importante de lichide, rinichii primesc mai puțin sânge, iar administrarea antiinflamatoarelor poate accentua această problemă.

Febra, vărsăturile și diareea sunt câteva dintre situațiile în care riscul poate crește. De exemplu, o persoană răcită, care mănâncă puțin, consumă insuficiente lichide și ia ibuprofen pentru febră și dureri, se poate confrunta cu un risc suplimentar dacă are deja probleme renale sau urmează tratament pentru hipertensiune ori boli cardiovasculare.

Prin urmare, administrarea unui antiinflamator în perioadele de deshidratare necesită prudență, mai ales în cazul pacienților cu afecțiuni preexistente.

Cine trebuie să evite automedicația cu ibuprofen

Ibuprofenul și celelalte antiinflamatoare nu sunt contraindicate tuturor pacienților. Aceste medicamente au indicații terapeutice importante și pot fi utile atunci când sunt administrate corect.

Problemele apar atunci când sunt luate fără a ține cont de diagnosticele existente, de funcția rinichilor și de tratamentele administrate în paralel.

O atenție deosebită este necesară în cazul următoarelor categorii de persoane:

pacienții cu hipertensiune arterială;

persoanele diagnosticate cu diabet;

pacienții cu insuficiență cardiacă;

persoanele care suferă de boală cronică de rinichi;

vârstnicii;

persoanele care urmează simultan tratament cu sartani și diuretice.

Medicul subliniază că toleranța la un medicament diferă în funcție de starea generală de sănătate și de afecțiunile existente.

„Un medicament pe care un adult sănătos îl tolerează fără probleme poate fi riscant pentru o persoană cu hipertensiune, diabet, insuficiență cardiacă sau boală cronică de rinichi”, subliniază dr. Cezar Iancu, scriu cei de la DC Medical.

Înainte de administrarea ibuprofenului sau a altui antiinflamator, este important ca pacienții să discute cu medicul sau farmacistul despre tratamentele pe care le urmează. În funcție de riscurile individuale, specialistul poate recomanda o alternativă, o anumită durată de administrare sau analize pentru verificarea funcției renale.