Capacitățile de regenerare ale ficatului îi permit acestui organ să-și recupereze funcțiile, cu condiția ca degradarea să nu fi ajuns într-un stadiu prea avansat.

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Ficatul este unul dintre cele mai fascinante organe din corpul uman. Niciun alt organ nu are o capacitate de regenerare atât de impresionantă. Acest lucru se datorează naturii specifice a hepatocitelor – celulele care alcătuiesc ficatul –, care sunt capabile să se reînnoiască în număr mare și într-un ritm ce îl depășește cu mult pe cel al altor celule din organism. De aceea este posibilă îndepărtarea unei porțiuni însemnate din ficat în caz de boală sau efectuarea unui transplant hepatic folosind un organ de la un donator viu.

Cu toate acestea, la fel ca multe alte organe, ficatul nu este imun la daunele provocate de un stil de viață nesănătos – în special de consumul de alcool. Din fericire, dacă problema este gestionată la timp, ficatul își poate folosi capacitatea de autoreparare pentru a reveni la o stare sănătoasă și funcțională.

De ce dăunează alcoolul ficatului?

Unul dintre primele organe lezate de consumul excesiv de alcool este ficatul. Odată ajuns în ficat, o mare parte din etanolul consumat este transformat în acetaldehidă, o substanță toxică. Acetaldehida atacă direct proteinele codificate de ADN, precum și lipidele, perturbând reglarea grăsimilor la nivelul ficatului.

Ulterior, ficatul se încarcă treptat cu trigliceride, ceea ce duce la mărirea lui (hepatomegalie); această etapă inițială a disfuncției hepatice este cunoscută sub numele de steatoză. Dacă se continuă consumul regulat de alcool, acesta declanșează un răspuns imun inflamator la nivelul ficatului, ducând la necroza celulelor hepatice și la apariția hepatitei alcoolice. În stadiul final, această afecțiune hepatică poate evolua spre ciroză sau chiar cancer hepatic.

Efectele reparatoare hepatice după oprirea consumului de alcool

Până la un anumit punct, ficatul își păstrează capacitatea deplină de regenerare, cu condiția ca orice consum de alcool să fie oprit complet. În doar o săptămână, se poate observa o reducere semnificativă a inflamației hepatice și a acumulării de grăsime. În cazurile de steatoză (ficat gras), hepatologii estimează că — în absența unor leziuni grave — ficatul își poate recăpăta funcționalitatea completă în decurs de 2 până la 4 săptămâni de la începerea unei perioade de abstinență.

În cazul ficatului mai grav afectat, acest proces poate dura între 4 și 6 săptămâni, în timp ce recuperarea completă a organului poate necesita o perioadă cuprinsă între 3 și 12 luni. Pe parcursul acestui interval, se pot observa rapid semne de refacere, precum un nivel crescut de energie, diminuarea problemelor digestive, o scădere treptată în greutate și o îmbunătățire a aspectului pielii. Totuși, aceste semne pozitive trebuie confirmate prin analize de sânge specifice, care atestă normalizarea sau ameliorarea unor indicatori-cheie asociați cu afecțiunile hepatice — cum ar fi transaminazele, gama-GT, bilirubina și factorii de coagulare a sângelui.

Cazuri în care leziunile hepatice sunt ireversibile

Încetarea consumului de alcool nu reprezintă, totuși, întotdeauna o soluție miraculoasă care să permită ficatului să se refacă. Acest proces trebuie gestionat sub supraveghere medicală – în unele cazuri, implicând un specialist în adicții și/sau un psiholog. Întreruperea bruscă a consumului de alcool poate, de fapt, să declanșeze un sindrom de sevraj acut (tremurături, convulsii sau chiar delirium tremens), din cauza lipsei bruște a etanolului. Mai mult, capacitatea de regenerare a ficatului are limitele sale.

Necroza celulelor hepatice duce la formarea de țesut cicatricial, cunoscut sub numele de fibroză, care perturbă structura corectă a țesutului hepatic și, implicit, capacitatea acestuia de a se regenera. Atunci când această fibroză devine extinsă, ficatul se întărește și se micșorează, afecțiune cunoscută sub numele de ciroză. În acest stadiu, ficatul este atât de grav afectat, încât nu se mai poate regenera eficient. Cu toate acestea, se recomandă insistent încetarea consumului de alcool, pentru a opri progresia cirozei și a reduce riscul de apariție a tumorilor canceroase.